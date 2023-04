Sequía: una de las entidades del campo reclamó al Gobierno un Plan de Salvataje y al Congreso discutir las retenciones

Dirigentes y productores de Federación Agraria, en la puerta de ingreso a la Secretaría de Agricultura

Los integrantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) llevan adelante hoy una jornada de protesta en Capital Federal, durante la cual reclamaron al Gobierno un “Plan de Salvataje” para los productores afectados por la sequía y también por las heladas tardías y el granizo. En horas de la mañana se reunieron con el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y por la tarde con los diferentes espacios políticos con representación en el Congreso de la Nación.

Carlos Achetoni, presidente de la entidad, acompañado un grupo de 20 productores de diferentes lugares del país, arribó a la Secretaría de Agricultura pasadas las 10:30, en medio de un fuerte dispositivo policial que superaba la cantidad de representantes del campo que se hicieron presentes en el lugar. Al funcionario se le entregó un petitorio que contempla el reclamo de salvataje, mediante medidas de alivio fiscal, como exención de anticipos Impuesto a las Ganancias del período 23/24, la suspensión de retenciones por IVA, exención del Impuesto sobre Créditos y Débitos y la suspensión y levantamiento de juicios de ejecución y de los bloqueos de cuentas corrientes de productores. Además, en materia de financiamiento, se pidieron créditos a tasa cero para reactivar la producción, y la eliminación de la resolución Banco Central Nª 7720 que encarece las tasas de crédito por tenencia de cereal.

Al término de la reunión con el titular de Agricultura, el dirigente Achetoni aclaró que la asistencia oficial que están solicitando también debería comprender “un dinero que se aportaría por hectárea a hasta 300 hectáreas en el caso de la Pampa Húmeda con 150.000 pesos por hectárea a todo productor agrícola que esté en emergencia y/o desastre. En el caso de la ganadería y de los tambos, es hasta 300 animales, unos 100.000 pesos por cabeza de ganado, que esté obviamente el productor en emergencia y/o desastre. Y para las economías regionales, la suma de 300.000 pesos por hectárea a todo productor que esté en emergencia”.

Carlos Achetoni, al término de la reunión con Juan José Bahillo

“El reclamo sigue siendo el mismo: Las paridades discrecionales lo único que sustentan es la distorsión tan fuerte que hay entre el dólar oficial y el contado con liqui o el MEP o blue. Lo que tenemos que propender es a aún tener un solo cambio y poder hablar un mismo idioma. Necesitamos respuesta urgente con respecto al salvataje, que es lo primordial para que se pueda seguir en la actividad”, agregó el presidente de la Federación Agraria Argentina.

Por otro lado, en las reuniones con los bloques en el Congreso la entidad elevó el petitorio y también un proyecto con el objetivo de “generar un retiro de retenciones desde la primera tonelada de producción, combinado con un retiro gradual en porcentaje, de manera que en cinco años estemos sin ningún tipo de retenciones. La idea es se pueda comenzar por las primeras toneladas para que el productor más pequeño se vea desafectado e impulsado a seguir produciendo”.

Carlos Achetoni comentó que durante la reunión con el Secretario de Agricultura, el funcionario “se comprometió a estudiar el pedido que presentamos y nosotros le dijimos que de manera urgente tiene que ser la respuesta. Es muy insuficiente lo que anunciaron y está hecho a la medida de un productor que no está en problemas y que tiene buena carpeta crediticia, buena espalda y buena estructura”.

Reunión de Federación Agraria con el bloque de diputados de la Coalición Cívica

Y agregó: “Año a año venimos viendo que 5.000 productores salen del circuito productivo. Si no hay salvataje, estamos estimando que este año puede haber una desaparición masiva, que lamentablemente puede rondar una cifra mucho mayor de hasta 30.000 productores. Esto lo vinimos a instalar con la idea de trabajarlo, de batallar, de dar lucha desde cada pueblo, desde cada ruta y con todas las entidades y con todas las fuerzas políticas que lo entiendan y nos acompañen para convertirlo en una realidad, porque lo que tenemos hoy es una realidad de 21 años de haber aportado y encontrarnos abandonados en un momento de una sequía extraordinaria conjugada con heladas y granizadas y que nos pueden sacar del circuito productivo a un montón de familias que no tenían pensado salir”.

Por último, ante la falta de adhesión y acompañamiento del resto de la Mesa de Enlace, el presidente de FAA dijo que “están compartiendo los reclamos que estamos haciendo, pero no el momento. Quizás por ahí se le dio el carácter de movilización que nosotros no pretendíamos hacerlo, sino de instalar la situación y lo que nosotros considerábamos es que no teníamos mucho tiempo más para hacerlo”.

La propuesta que en esta jornada Federación Agraria presentó ante los diputados en materia de retenciones, consiste en una baja progresa hasta alcanzar la eliminación total para los cultivos tradicionales como soja, maíz, trigo, sorgo, girasol, cebada y centeno. Los federados establecen como horizonte temporal para la eliminación total de las retenciones un plazo de diez años. “Dada la expiración de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de derechos de exportación, creemos que es el momento oportuno para plantear una iniciativa desde el Congreso de la Nación”, señalaron en el petitorio que entregaron, y ademas plantearon que se tenga en cuenta la combinación de dos elementos:

La Federación Agraria se reunió hoy con el diputado Javier Milei, a quien le presentaron un petitorio sobre la sequía y el proyecto de retenciones

. El establecimiento de un monto determinado de toneladas producidas que estén exentas del pago de retenciones (una especie de Mínimo No Imponible), a implementar mediante un esquema de reintegros que debería ser diseñado de la manera más eficiente posible para el productor.

. El establecimiento de un sendero de reducción gradual de las alícuotas generales vigentes en la actualidad.

A partir de esto, se propone “durante los primeros 5 años no se baja la alícuota general de retenciones, pero el Mínimo No Imponible (MNI) arranca en 300 toneladas y se va incrementando año a año con un tope de 1.000 toneladas, con lo cual para muchos productores pequeños implica quedar completamente ´exentos´del tributo y para el promedio ponderado de productores implica que la tasa efectiva media desciende considerablemente.Concomitantemente un mecanismo para descender la tasa general en una trayectoria que dura 5 años más: primero baja al equivalente al 80%, luego al 60%, 40%... hasta 0%. Esta combinación de instrumentos genera una reducción lenta de la tasa media efectiva pagada, pero la reducción para los productores de menor escala es significativa desde el primer momento”.

