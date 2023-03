Ante productores agropecuarios, Patricia Bullrich prometió aplicar “una política de shock” en caso de ganar las elecciones

Patricia Bullrich recorrió hoy una muestra agropecuaria. (Fotos Sergio Poltan - Prensa Bullrich)

La presidenta del PRO y precandidata a la Presidencia de la Nación, Patricia Bullrich, prometió hoy la puesta en marcha de un plan de shock en el caso de ganar las próximas elecciones y sin dar indicios sobre cómo instrumentará la medida, dijo que “sacando todas las retenciones de acá al 2030, el campo crecerá un 38%”.

La dirigente brindó una conferencia de prensa durante su visita a una muestra agropecuaria que se desarrolla hasta mañana en el distrito bonaerense de San Nicolás, y estuvo acompañada por los integrantes de su equipo de agro, Pablo Torello, Guillermo Bernaudo y Julián Chasco, y además por Javier Iguacel, candidato a gobernador de Buenos Aires, y Manuel Pasaglia, intendente de San Nicolás.

Ante una consulta de este medio sobre cuáles serán las medidas para el campo, teniendo en cuenta el complejo momento que atraviesa por los efectos de la sequía y que complica al futuro Gobierno desde lo económico, Bullrich sostuvo que “vamos a avanzar con decisión, haciendo las cosas que muchas veces no se hicieron, con un cambio que la gente vea desde el primer día. Hay que tomar decisiones en relación al gasto, no podemos seguir teniendo el sistema impositivo actual, hay necesidad de acomodar muchas cosas en el mundo laboral por ejemplo con los juicios laborales y el mundo de las indemnizaciones, hay que trabajar sobre el equilibrio fiscal, y luego salir de ese equilibrio, porque eso es lo que nos permitirá bajar impuestos”.

La líder del PRO también descubrió las últimas novedades de la industria semillera. (Fotos Sergio Poltan - Prensa Bullrich)

En ese sentido, la líder del PRO proyectó que “sacando todas las retenciones, de acá al año 2030, el campo crecerá un 38%. Si dejamos las retenciones y las vamos sacando de a poco, el campo crecerá un 6%. Lo que tenemos que resolver ahí es la tasa de sustitución. Cuando más cerca traigamos esa tasa de sustitución al presente, más impuestos vamos a poder sacar, y eso es decisión política, porque significa cortar burocracia y ayudar a la gente”.

Además, prometió aplicar “una política de shock, ya que necesitamos desde el primer día mostrarle a la sociedad lo que vamos a hacer. Necesitamos ya tener el plan listo de antes. Vamos a llegar al Gobierno con un plan que sea consistente entre todas las áreas y que le muestre a la sociedad los cambios necesarios que hay que hacer para salir de la inflación, dejar de emitir, dejar de gastar lo que se está gastando, dejar de tener la burocracia que tenemos”.

“Esta es una muestra de nuestro compromiso profundo en tomar las riendas de los cambios que el campo necesita. Hace muchos años que sabemos que el campo viene siendo la fuente de financiamiento de un Estado cada vez más grande y que cada vez brinda menos servicios a la sociedad”, señaló Bullrich ante los medios, y agregó: “En el año 2003 el Estado era el 23% del Producto Bruto, y cuando terminó 2015 era el 44%. Podemos decir que esos 20 puntos son riquezas de los argentinos del campo y muchos otros sectores, que se fueron a alimentar al Estado y no a la actividad privada”.

Plataforma

Durante el encuentro con la prensa, la exministra de Seguridad comentó que en el seno de Juntos por el Cambio se está terminando de diseñar la plataforma para las próximas elecciones, que será la línea de trabajo a la que adherirán todos sus integrantes, pero aclaró que “luego cada candidato profundizará en el paquete de medidas acordadas, con el foco puesto en sacar impuestos más rápido. Ahí está el coraje para que los cambios se hagan de manera inmediata y no ser tan conservadores. Nosotros vamos a tener tres prioridades: educación, seguridad y un plan de estabilización para que la Argentina no tenga más inflación, tenga crédito y se pueda avanzar. Me voy a ocupar personalmente de esos tres temas”.

Por otro lado, en todo momento el discurso de la dirigente opositora fue de enviar un mensaje a los productores de coincidencia con los reclamos que llevan adelante en estos momentos. Y al respecto, sostuvo: “Nuestra decisión es que no sea una consigna vacía de contenido decir que el campo es el motor de la Argentina, porque si lo tenemos apagado no es motor de nada. Para eso es absolutamente fundamental, estratégico, que entendamos profundamente que el campo tiene una capacidad productiva que hoy ha sido superada por los países vecinos producto del cierre de las importaciones para maquinarias, por efecto del cierre de las exportaciones y producto de un dólar al que le abren una ventanita con el dólar soja, y producto de impuestos y tasas que son altísimas”.

