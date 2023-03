Sigue el paro de transportistas en reclamo del pago de una “tarifa plena” y piden reunirse con un funcionario nacional

Protesta de camioneros en San Pedro

Transportistas de carga de granos, pertenecientes a la Cámara de Autotransportistas del Cordón Industrial de San Lorenzo Asociación Civil (CACISLAC), realizan una nueva jornada de paro con acampes y con cortes de ruta temporarios en muchas provincias en reclamo del cumplimiento de la “tarifa plena” establecida en el último acuerdo sectorial. Además, piden ser recibidos por el ministro de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, para atender este tema y también las futuras paritarias.

EDC México 2023: entre pirotecnia y un show masivo, Marshmello y Martin Garrix arrasaron la primer noche Algunos de los más grandes DJ’s del mundo se congregarán en el Autódromo Hermanos Rodríguez para hacer bailar a miles de fans VER NOTA

La decisión de continuar con la medida de fuerza por tiempo indeterminado fue dispuesta en una asamblea realizada por los transportistas de la Cámara que preside René Cornejo, hasta tanto las autoridades nacionales atiendan los cuatro pedidos que realiza la entidad. También se dijo que si en las próximas horas no hay respuestas por parte de las autoridades nacionales al pedido realizado por la cámara, se procederá a pasar de cortes intermitentes a la metodología de cortes más extensos.

El principal punto de la protesta se registra en la localidad bonaerense de San Pedro, en el kilómetro 153 de la Autopista Buenos Aires – Rosario, a la altura de Río Tala. También se registraron piquetes en Quequén, Pergamino y Junín (en Buenos Aires). Y se suman a los de Santa Fe (en Nelson), Neuquén, Chaco (Pinedo), Santiago del Estero, y Córdoba (en Villa María y Monte Maíz).

Leandro Santoro finalizó su gira por Europa donde recogió experiencias sobre políticas de vivienda, transporte y ecología VER NOTA

René Cornejo, presidente de CACISLAC, dijo que “se mantiene la protesta y comienza la segunda jornada de paro y protesta de camioneros independientes, otrora autoconvocados, en diferentes puntos del país. Si no hay novedad ni respuesta oficial a los pedidos realizados, desde la tarde habrá cortes totales sobre las rutas. No hemos logrado que hasta el momento se haya hecho eco de nuestro pedido el ministro Diego Giuliano y hasta que no nos atienda vamos a seguir con la medida”.

Diego Giuliano, ministro de Transporte

Desde el arranque de la protesta, los transportistas de carga ya en plena cosecha gruesa reclaman “tres puntos iniciales”, y que según el titular de la Cámara del Autotransporte del Cordón Industrial de San Lorenzo, son: “que se derogue la ley de oferta y demanda para el transporte. Luego está la obligatoriedad de cumplir con el peso potencial, que debe ser prorrogado, o bien se disponga una alternativa al pedido de cambio de unidades. También está la arbitrariedad de homologar las unidades, algo que impone un gasto enorme. Y en tercer lugar, y más importante, pedimos que los dadores de carga, como acopios, contratistas y cerealeras multinacionales, no están allí los productores, que respeten la tarifa plena que fue homologada por el Ministerio de Transporte de la Nación”.

Iniciativas

A estas tres iniciativas, según lo dispuesto a última hora de ayer en asamblea, su suma el pedido de que el Ministerio de Transporte también reciba a la Cámara que encabeza la protesta para la negociación paritaria que comenzará desde mediados de marzo próximo, tal como sucede con otras entidades empresarias del sector. La entidad, asegura que cuenta con la Personería Jurídica 040 validada por Inspección General de Justicia de la Nación, admite contar con unos 600 afiliados y 16 filiales en el Interior del país.

El cuarto pedido realizado ahora por la cámara empresaria que protagoniza la protesta en las rutas argentinas, está dado por la decisión del Ministerio de Transporte de convocar ayer a otras entidades empresarias del sector, como son FETRA, CATAC, FADEEAC,Y FAETYL, tras lo cual se convino reanudar las negociaciones paritarias a partir del 14 de marzo próximo. Una gestión en la cual no estaría incluida CACISLAC.

Desde el ámbito oficial, reconocen que las cámaras convocadas “son aquellas que representan formalmente al sector y tienen personería jurídica y rechazan el accionar de 8 personas que en la ruta que ponen conos cortando el tránsito y teniendo de rehén a los transportistas, simulando que están adheridos a un ´paro´”. Dicha reunión con las cámaras empresarias fue encabezada por Diego Giuliano; quien estuvo secundado por la secretaría de Gestión del Transporte, Jimena López; el secretario de Articulación Interjurisdiccional, Gastón Jaques; la subsecretaria de Transporte Automotor, Laura Labat; entre otros.

Seguir leyendo: