Lechería: el campo resiste la reducción del precio a la producción

La Mesa de Enlace volvió a reclamar cambios en la política del Gobierno hacia la lechería. “Las políticas en lechería están contribuyendo a la destrucción del sistema. Sin tambos no hay cadena”, se titula un comunidad del núcleo de la dirigencia rural, que expresa su preocupación porque en medio de la fuerte sequía y el lanzamiento del programa Impulso Tambero, “los productores encuentran en simultáneo una clara provocación, con una baja del precio percibido por el productor, bajo una amenaza de cierre en las exportaciones. Es decir, una intervención sin lógica”.

Lo expresado por los representantes del sector de la producción, se refiere a las versiones que circulan en la cadena láctea sobre posibles presiones del Secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, a la Industrian Láctea para que no suba los precios al productor, caso contrario procedería al cierre de las exportaciones. sobre esta cuestión el Centro de la Industria Lechera (CIL) pidió una reunión con el funcionario para aclarar toda esta cuestión y también para pedir cambios en el nuevo programa de Precios Justos que se lanzó el pasado viernes.

En ese sentido, la intención del funcionario es que no se registre el 7% de incremento proyectado para enero y que el mismo sea de solamente un 4%, ya que estaría más a tono con la meta inflacionaria que se pretende desde la mencionada área de Gobierno. El funcionario, hasta el momento no salió a desmentir las versiones, e incluso hay industrias que se acogieron a la orden del Secretario de Comercio de Interior.

En un comunicado de prensa, los representantes de los productores comentaron que en los últimos días muchos tamberos recibieron por parte de la industria láctea “la anulación del informe de precio de la leche correspondiente al mes de enero, sin que mediara ninguna explicación de motivos. Se trata de una provocación en medio de una situación complicada, ya que este recorte inédito recae sobre un precio de la leche al productor de quebranto”.

A raíz de esta situación, se recordó que en diciembre pasado el precio promedio de la leche que cobró el productor alcanzó los $66,24, lo que presenta un precio " bajísimo en dólares, que fija unilateralmente la industria. Los tambos están pasando un momento con insumos elevados en dólares, donde el precio ya está muy por debajo y lejos de los costos, hay menos leche, y sin reservas de alimento (o muy caras) para los próximos meses”, precisaron desde la Mesa de Enlace.

“A los productores lecheros los agobian con distorsiones que siempre ajustan por el tambo. Si había dudas en cómo se forman los precios al productor en la leche, hoy se aclararon. La cartelización está a la vista y el productor necesita un sistema de pago que no esté al vaivén de los caprichos de la industria y del gobierno de turno. No tener un sistema de pago escrito tampoco ayuda”, agregaron desde la Mesa de Enlace, que es integrada por la Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas.

Frente a todo lo que está sucediendo en la cadena láctea, la Mesa de Enlace reclamó que de manera urgente se termine con la política que afecta a los productores. Y además los dirigentes expresaron: “Esta distorsión burda repercute sobre todas las decisiones en el tambo: no ayuda a cuidar el ambiente, ni los animales, ni las personas que trabajan a diario. Es más, se está contribuyendo a la destrucción del sistema. Sin tambos no hay cadena. Sepan las autoridades que a los productores ya no los pueden seguir engañando”.

En la parte final del comunicado, la Mesa de Enlace pidió que el Gobierno convoque a la dirigencia para trabajar en la eliminación de las políticas de intervención, y además que se aclaren los trascendidos y que el precio del productor se encuentre por encima de los valores actuales. “Necesitamos propuestas serias que no ajusten por el lado de la producción, como una triste película que ya estamos viendo muy seguido. Los tamberos necesitan que se generen defensas y se propongan criterios, para ir hacia un sistema donde se pueda negociar el precio entre privados, y que se cumplan”, concluyó el documento de los dirigentes del campo.

