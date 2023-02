El Banco Central anunció medidas para que los productores agropecuarios accedan a mejoras crediticias

Miguel Pesce, presidente del Banco Central

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCR) resolvió hoy impulsar una serie de medidas para los productores que se encuentran alcanzados por la Ley de Emergencia Agropecuaria, como consecuencia de la sequía que afecta a diferentes zonas productivas del país. Según se informó de manera oficial, las disposiciones incluyen plazos más flexibles para la determinación de la mora y la posibilidad de acceder a las líneas de crédito subsidiadas.

Entre las medidas que impulsa la entidad presidida por Miguel Pesce, se encuentran que “los productores declarados en emergencia que hayan vendido su tenencia de soja podrán acceder a todas las líneas de créditos que se ofrezcan en el sistema financiero”. A todo esto, en los anuncios de medidas que realizó el pasado martes el titular del ministerio de Economía, Sergio Massa, se encontraba la eliminación de la resolución del BCRA por la cual se aumentaba la tasa para aquellos productores que habían quedado limitados por liquidado a través del dólar soja, a los efectos de volver a darle la oportunidad de acceder al crédito sin castigo de sobretasa.

En el Banco Central no pudieron confirmar si esa resolución fue derogada o no. En su comunicado, el BCRA se limitó a decir que “los productores declarados en emergencia que hayan vendido su tenencia de soja podrán acceder a todas las líneas de créditos que se ofrezcan en el sistema financiero”.

Según fuentes oficiales, la disposición que seguirá en vigencia es la que determina que los productores de soja que retengan más del 5% de su producción, no podrán acceder a créditos blandos. La dirigencia que representa al campo viene desde hace tiempo pidiendo al Gobierno la eliminación de la misma.

Por otro lado, hasta el 31 de diciembre del presente año los productores en emergencia agropecuaria podrán acceder a plazos más flexibles en el conteo de la mora para considerar su situación crediticia, de acuerdo a lo que está establecido en la norma sobre Clasificación de Deudores. En el comunicado del BCRA se especificó que “la nueva norma les suma 45 días a las primeras tres categorías de deudores para aliviar a los productores agropecuarios. El tratamiento que se dispense en el marco de esta disposición no podrá implicar mejoramiento de la clasificación asignada al cliente en función de su situación individual, preexistente a la declaración de emergencia, ni su aplicación extenderse más allá de la vigencia fijada para ella”.

Sergio Massa durante los anuncios del martes pasado para los damnificados por la sequía

Mediante la Comunicación “A” 7687 se dispone lo siguiente en relación a la “Clasificación de deudores” y el plazo para caer en situación de mora:

. Categoría 1 (situación normal): se admita incurrir en hasta 75 días de atraso en los pagos de sus obligaciones.

. Categoría 2 (con seguimiento especial o riesgo bajo): ese plazo será de 76 y hasta 135 días de atraso.

. Categoría 3 (con problemas o riesgo medio): ese plazo será de 136 y hasta 225 días de atraso.

Hay que recordar que el martes pasado, durante una reunión con la Mesa de Enlace y la Mesa Agroalimentaria nacional, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un paquete de medidas para el sector productivo en medio de una grave situación climática que está provocando pérdidas importantes en la actual campaña agrícola, pero también en otras actividades como la ganadería, lechería y economías regionales.

Las medidas anunciadas por Economía incluyen una refinanciación de deudas, suspensión del pago de anticipo de impuesto a las Ganancias, nuevas líneas de créditos, entre otras. Según estimaron desde el Poder Ejecutivo, se tratará de un paquete que implicará un costo fiscal de $65.000 millones.

Repercusiones

“Están comprendidos un algo porcentaje de lo que hemos pedido. No creo que falte mucho de lo que hemos planteado días atrás ante los funcionarios”, comentó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, quien además dijo que “queremos ver en acción todas estas medidas, porque la realidad es que hay que ver cómo funciona en el interior del país y no haya medidas burocráticas que frenen todo este proceso. No queremos que uno cuando vaya a la AFIP o al banco para empezar los trámites, y que nos digan que la circular donde se le informa a los funcionarios todavía no llegó”.

Desde la dirigencia del campo también precisaron que las medidas del Gobierno son para la coyuntura de la sequía, y aclararon que el aumento de la producción que el sector puede generar y por consiguiente un mayor aporte de dólares de la economía, se podrá lograr a través de la unificación del tipo de cambio, la eliminación de las retenciones y la eliminación de las prohibiciones que rigen hasta el 31 de diciembre del 2023 para la exportación de los 7 cortes vacunos que mayor demanda tienen en el mercado interno.

