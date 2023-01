Tensión en el mercado de granos por la decisión de dos multinacionales exportadoras

En el arranque del 2023, el mercado local de granos atraviesa momentos de incertidumbre luego que trascendiera en las últimas horas que las empresas cerealeras ADM y Cargill se retiraban del histórico “precio pizarra”, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Si bien hasta el momento no hubo una comunicación oficial por parte de las empresas mencionadas, el medio Rosario 3 detalló en base a lo que comentaron operadores del mercado, que la novedad sobre la decisión de las mismas circuló en algunos grupos de Whatsapp, y que se atribuiría a un posible malestar por la distorsión del precio del maíz, al cual observan en niveles superiores a los que realmente se deberían pagar, como consecuencia del efecto del dólar soja, cuya segunda versión finalizó el pasado 30 de diciembre.

El precio pizarra es elaborado por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se publica todos los días teniendo en cuenta la información que les llega de los negocios realizados el día anterior de comercialización de granos, y fija un valor de referencia para las próxima operaciones. A partir de la decisión que adoptaron, ADM y Cargill en vez de tomar los mismos, fijan ellos los precios mediante el “mercado comprador”.

En el mercado granario, diferentes fuentes consultadas sostienen que hay incertidumbre por la disponibilidad de maíz, y luego que en diciembre pasado las operaciones estuvieron más enfocadas en el complejo sojero, por la vigencia del dólar soja 2, que derivó en una comercialización por parte de los productores de más de 6 millones de toneladas y un ingreso de divisas superior a los 3.000 millones de dólares.

Miguel Simioni

Según recordaban en las últimas horas en el mercado, en el último mes el precio pizarra relacionado al maíz fue publicado por la Cámara de Rosario en apenas siete oportunidades, representando un problema para todos aquellos sectores que utilizan el mismo para las operaciones de ventas o canjes del cereal con precio a fijar. Además, por tal motivo hay cada vez más empresas del agro que aplican sus propios precios de referencia para realizar operaciones a fijar, pues necesitan un valor cierto para poder concretar liquidaciones.

A todo esto, hay que sumar que en una campaña de maíz muy complicada como consecuencia de la sequía y que va a provocar una menor producción, es una problemática que también genera una suba en los precios. Mientras tanto, los exportadores y acopios aceleran sus compras frente al posible menor cereal disponible para los próximos meses.

Opiniones

Al respecto, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, dijo a medios locales que, “estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo con la pizarra. Estoy convocando a todos los sectores para una reunión en la que definamos una salida conjunta. Todos debemos cuidar la institucionalidad del mercado. Todos debemos ser responsables”.

Por el lado del sector exportador, fuentes consultadas por este medio dijeron que “no cambia nada el mercado por la decisión de las empresas. Me parece que la misma intenta reflejar es que el precio del maíz está altamente distorsionado por el efecto del dólar soja y no se sienten cómodos con ese precio. Pero todos van a seguir al precio pizarra como referencia del mercado al cierre del mismo. No veo dificultades en torno a todo lo que está trascendiendo”.

A todo esto, un operador del mercado de granos subrayó que “la realidad es que resulta evidente como dije en otras oportunidades, es que hay un desapego grande por las instituciones. Todo esto se debía resolver reviendo las condiciones de fijaciones entre todos los sectores y listo, y no pateando el tablero”.

