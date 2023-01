Con valores de la hacienda estancados, qué va a pasar con el precio de la carne en el arranque del 2023

Momento complicado atraviesa el negocio ganadero

El negocio ganadero no cierra en el arranque del 2023 y la carne vacuna en las góndolas no llegó a crecer en valor ni la mitad del porcentaje de incremento que presentó la inflación durante el 2022. Al respecto, productores y representantes de la industria frigorífica advirtieron por el fuerte retraso del precio de la hacienda vacuna, con valores que podrían ser trasladados a góndola antes del próximo otoño.

Cuáles son los factores que van a condicionar a la ganadería vacuna en los próximos meses Desde la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural se advirtió por los efectos negativos de la crisis económica y la falta de precipitaciones. Piden políticas públicas para salir de la difícil situación VER NOTA

En ese se sentido, en la actividad ganadera se sostiene que el 2022 cerró con un fuerte retraso en los valores de la hacienda y con tiempo de descuento abierto para que en los próximos meses se produzca un acomodamiento de valores para el ganado, el cual para muchos especialistas podría rondar hasta un 60% según el valor que hoy reportan las vacas y terneros engordados a corral.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad presidida por Jorge Chemes e integrante de la Mesa de Enlace, reconoció que en diciembre pasado el precio de la carne vacuna, tal como suele suceder con las fiestas de fin de año, no tuvo sobresaltos y se mostró “estable en diciembre y por debajo del nivel que exhibió la inflación anual”. En línea con los informes elaborados por el sector privado para relevar el comportamiento de los precios internos, los valores de la hacienda en pie –tal como expresaron los estudios técnicos de CRA- “solo en noviembre de 2022 se depreció un 3,73 por ciento y cada vez pierde mayor terreno respecto de la inflación que no deja de crecer”.

Escapadas top: cuánto cuestan las mejores estancias para disfrutar un día de campo Para los que no se toman vacaciones en el verano, hay propuestas a pocos kilómetros de la ciudad con opciones para disfrutar uno o más días de descanso VER NOTA

Así, desde la entidad confederada, se indicó que no se cumple la premisa que productos y alimentos básicos para el consumo de la población como es la carne vacuna “es la causante de la inflación: la realidad siempre prevalece sobre el desconocimiento y la desinformación”. También se sostuvo que mientras que “el ritmo inflacionario de la economía fue cercano al 100 por ciento anual, la carne vacuna ha aumentado alrededor de un 42% entre diciembre de 2022 e igual mes del 2021″.

Jorge Chemes, presidente de CRA

José Colombatto, presidente de Federación Rural de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, explicó a Infobae que la ganadería mostró al cierre del 2022 su “mal momento”, e indicó que “es cada vez más pronunciada la brecha entre el precio de la hacienda bovina y la inflación, ya que mientras que el precio del ganado, no solo no aumenta, sino que retrocede, la inflación sube mes a mes. “En los remates realizados en Entre Ríos, los valores de los novillos presentó solo en diciembre de 2022, a $270,21 por kilo vivo, una merma del 3,07 por ciento contra noviembre anterior. Una situación que refiere que la hacienda en pie no se recupera y sigue perdiendo terreno contra la inflación. El precio del novillo se ubicó en diciembre pasado a 12 pesos por debajo del valor abonado en abril de 2022″, explicó Colombatto.

Más opiniones

Por su parte, Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y sus Derivados de la República Argentina (CICCRA), expresó que durante el año pasado la crisis económica, la sequía y dificultades en materia de comercio exterior, “complicó todo el sector ganadero y dejó huella en el sector industrial frigorífico aunque cierra de modo positivo, pese a las restricciones oficiales, con exportaciones por unos USD 3.000 millones al 31 de diciembre”.

Aseguran que por la crisis de la lechería hay casi un 65% de los tambos en “situación de vulnerabilidad” Los integrantes de la Cadena Láctea publicaron una carta abierta a la sociedad donde explican con detalle el difícil momento por el que atraviesa el sector VER NOTA

“La sequía obliga hoy al ganadero a vender a pérdida su hacienda con destino a faena. Para obtener un buen precio, hay que terminar la hacienda vacuna con maíz y nos números no cierran. En el caso del feedlot, cada bovino que sale tiene una gran pérdida para el feedlotero. Pero el Feedlot no puede parar, tiene que seguir sacando animales, lo que es una barbaridad. Recordemos que en marzo pasado el maíz valía 25 mil pesos por tonelada y hoy se paga a 45 mil pesos. Esto sumado al aumento del gordo (novillos para engorde) no les deja rentabilidad”, agregó.

Desde el engorde a corral advierten sobre el difícil momento de la actividad

Juan Carlos Eiras, vicepresidente de la Cámara Argentina de Feedlot, confirmó la situación de pérdida que hoy enfrenta el negocio ganadero de engorde a corral tras advertir que, relevamiento interno entre los socios de la entidad, refieren un valor de pérdida por animal terminado ronda los 47 mil pesos al disponerlos a faena luego del proceso de engorde.

“Este monto es una locura. Se llega a esto por una serie de variables: arranca en mayo de 2021, cuando el Gobierno de Alberto Fernández cerró por completo las exportaciones cárnicas y desde allí se sucedieron varias intervenciones, lo que distorsionó el mercado y ya en el 2022, se sumaron cuestiones como la Guerra en Ucrania que aumentaron los granos en un 50%. Luego hay un deterioro tras el desdoblamiento cambiario y se sumó también el impacto del dólar soja. La frutilla fue la sequía. Aún sabiendo que el negocio va a dar pérdida, entre desprenderse de la hacienda, apuestan a que en cuatro o cinco meses puede haber un cambio”, señaló

Por último, Eiras recordó que “el sector no es formador de precios. Sin embargo, la sequía anticipó ingreso a corral, se anticiparon camadas que hubo que encerrar por falta de pasto y abrió hoy el combo perfecto para estar hoy redondeando el 60% de atraso (en el precio de la hacienda con destino a faena) versus el índice de precio del consumidor en el período mayo-diciembre de 2022. Lo que es un espanto en esta Argentina inflacionaria y es la situación en la que estamos”.

Seguir leyendo: