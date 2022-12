El Gobierno criticó la ausencia de la Mesa de Enlace a una reunión, y el campo respondió: “Ya no es tiempo de chicanas”

Juan José Bahillo

Hubo cruces entre el Gobierno y la Mesa de Enlace por la ausencia de los dirigentes del campo a una reunión que estaba programada para hoy en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, a cargo de Juan José Bahillo. Mientras el funcionario se lamentó por la no presencia de la Mesa de Enlace, la Federación Agraria Argentina emitió un comunicado con duras críticas por la falta de respuestas al planteo que el sector viene realizando desde hace tiempo.

Bahillo lamentó la ausencia de los dirigentes ruralitas en el encuentro que estaba pautado para hoy a las 18hs en la sede de la cartera agropecuaria. “Resulta llamativo que la Mesa de Enlace haya decidido postergar una reunión solicitada por ellos mismos y que tenía como objetivo tratar temas vinculados a la sequía”, dijo el funcionario en un comunicado. Sin embargo, reafirmó la decisión de seguir trabajando en los temas del sector.

Hay que recordar que los integrantes de la Mesa de Enlace decidieron no asistir al encuentro ya que el pedido de audiencia que habían realizado a inicios del presente mes fue ante el ministro de Economía, Sergio Massa, quien decidió trasladar la inquietud al Secretario de Agricultura. Por tal motivo, Bahillo armó la reunión de hoy. Una iniciativa que se conoció mucho antes que se conociera el decreto presidencial declarando feriado nacional.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace

“Destacamos la vocación de diálogo del Secretario , pero entendemos que la realidad de los temas que le preocupan a los productores necesitan una reunión con el ministro (Sergio) Massa. Por eso le solicitamos la audiencia a él. La presión impositiva, la sequía que sigue azotando a las regionales productivas, el doble tipo de cambio, las distorsiones del dólar soja y otros temas de agenda, son prioridades que el gobierno debe escuchar”, dijo ayer a la prensa el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

La reunión que los representantes de los productores solicitaron fue para debatir, entre otros temas, dólar soja e intervención mercados, compensaciones a los que no accedieron a dólar soja, compensación para economías regionales, tasa interés del Banco Central para productores de soja, los efectos de la sequía, y daños sobre tamberos, ganaderos, aves y porcinos por encarecimiento suplemento proteico.

En el comunicado oficial, Bahillo expresó que “desconocer las razones de la decisión tomada por los representantes de no acudir a un encuentro solicitado en forma oficial por ellos mismos para tratar un tema que no admite dilaciones. Desde la Secretaría teníamos preparada una serie de medidas que queríamos consensuar y dialogar con ellos”. Y además, reafirmó “la decisión de seguir trabajando en estos temas y estar a la altura de las circunstancias cómo ha sido hasta ahora por ambas partes”.

Federación Agraria emitió en las últimas horas un comunicado donde reiteró el pedido al Gobierno para que los reclamos que viene planteando desde hace tiempo el sector agropecuario, sean no solamente escuchados sino que haya medidas concretas para superar la problemática que se está atravesando.

El malestar de los dirigentes con las autoridades oficiales es por loque considera falta de respuestas a los planteos que se han realizado hasta el momento. Mientras tanto, adviertieron que desaparecen productores ante la crítica situación por la que atraviesan los pequeños arrendatarios, los tamberos, los productores de las economías regionales, ganaderos, entre otros. Además, señalaron que faltan créditos a tasa cero y la falta de exención de anticipo a las ganancias, y también reducir la alta presión impositiva.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina

“Pretender ponernos del lado de los culpables porque decidimos no asistir a una reunión más con otros funcionarios, sería una canallada. Así como el gobierno, en la persona de sus más encumbrados dirigentes, tiene tiempo para coordinar con las exportadoras y cerealeras la manera de ingresar divisas y hacer ganar a algunos, debería hacerse el tiempo de dar las soluciones a los pequeños actores que seguimos haciendo patria y subsistiendo con nuestras familias para alimentar al país, en total soledad”, dijeron los federados en un comunicado.

Y agregaron: “Ya no tenemos tiempo de dilaciones, de reuniones para la foto o de promesas de un funcionario que luego son desmentidas por las acciones de otro. Y esto va más allá del feriado, de los festejos y de cualquier otra chicana que quieran instalar en estos días. Los problemas que tenemos son tan agobiantes que requieren la solución y la respuesta de quien maneja la macro y micro economía, en síntesis, de quien toma las decisiones”.

Por último, reiteraron el pedido de reunión al titular del Palacio de Hacienda, y señalaron que “ya no es tiempo de chicanas. Acá no hay funcionarios que esperen a los productores. Todo lo contrario. El ministro Massa tiene que decirnos frente a frente cómo van a continuar. Si el camino de la alianza con los concentradores, con las exportadoras y condenándonos a la desaparición, o si están dispuestos a cambiar y darnos soluciones. Todo lo demás es fulbito para la tribuna. Y nosotros no tenemos más tiempo que perder porque los productores no resisten más”.

