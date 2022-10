En IDEA, el campo mostró preocupación por la sequía, la marcha de la economía y las elecciones de 2023

Los empresarios del campo que participaron del 58ª Coloquio de Idea, en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, coincidieron en que la mayor preocupación del sector es el impacto que tendrá la sequía en el ámbito productivo y la economía nacional. Además, señalaron que observan con incertidumbre el contexto electoral del año próximo y la profundización de la grieta de la sociedad. Todo esto en un contexto donde continúan reclamando reglas claras de juego estables y permanentes, para aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo, de la mano una mejor inserción en el mercado internacional con mejor competitividad.

Nicolas Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentino, en diálogo con este medio dijo que “en términos productivos estamos atravesando un momento muy complejo desde lo climático, donde por ejemplo los otros días me decían que en Pergamino es la peor seca de los últimos 100 años. Seguramente esta baja productiva se compensará con buenos precios internacionales, pero en definitiva creo que el panorama está siendo mucho ruido, especialmente en trigo”.

En sintonía con los dichos del dirigente agropecuario, Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter, agregó: “Yo soy muy optimista por naturaleza, pero no veo bien todo esto. Hay un área muy grande del país que está sufriendo los efectos de la ausencia de precipitaciones. Todo lo que es Ruta 5 al norte está muy complicado, con trigos que se están perdiendo y donde prácticamente no se ha sembrado maíz. Y las expectativas de lluvias están lejos y no se la ven para los próximos 15 días”.

Nicolás Pino

Al impacto de la sequía se sumaron desde el domingo pasado las heladas. Frente a este panorama, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó su estimación de producción en 1 millón de toneladas y la misma se ubica en 16,5 millones de toneladas. En caso de confirmarse dicha cifra, representaría más de un 24% de caída en relación a la campaña anterior. Por el lado de la región núcleo, el corazón productivo del país, la Bolsa de Comercio de Rosario detalló que ya son 200.000 las hectáreas que se perdieron, que significan el 15% del área sembrada. Mientras que el 85% restante del área, el 42% de los lotes se encuentran en malas condiciones, el 45% en estado regular, y solamente el 1% en muy buen estado.

A todo esto, Agustín Dranovsky, CEO de Compañía de Tierras Sud Argentino, también sostuvo que la principal preocupación es el factor climático y su impacto en el ámbito productivo, pero además advirtió sobre cómo influye en el negocio la situación cambiaria. “En el caso de la lana la devaluación del yuan y el euro están afectando a la demanda de los productos. Entonces los precios están bajando. A esto hay que sumarle el contexto inflacionario, la suba de los costos dolarizados y el temor a una recesión económica a nivel mundial”.

Agustín Dranovsky

Si bien el contexto actual es de extrema preocupación, Dranovsky expresó su optimismo sobre lo que viene más allá del 2023, especialmente en el terreno productivo. Al respecto, dijo: “El 2023 se presenta como un año no muy distinto al 2022, con algunos riesgos por la posible recesión mundial y de devaluación de ciertas monedas. Y proyectando más allá del próximo año, hay oportunidades para seguir creciendo e invirtiendo, básicamente en lo que estamos haciendo nosotros en materia de ganadería y sobre lo relacionado a la incorporación de tecnología para potenciar los niveles productivos”.

Economía y elecciones

Con un mundo cargado de tensiones y dificultades como consecuencia del ataque de Rusia a Ucrania, y una situación de la Argentina de elevada incertidumbre, los empresarios manifestaron su preocupación por el contexto económico y político de la Argentina, de cara al próximo año electoral.

“Estamos complicados en materia de país”, señaló Yapur, y agregó: “Los dólares de septiembre del dólar soja fueron un respiro y no veo soja en los próximos meses, salvo un resto que le haya quedado a algún productor sin comercializar. No veo trigo en cantidad de exportación y con el maíz de primera que se está atrasando. Es decir de acá a mayo del año próximo, que es el momento donde empiezan a ingresar los dólares de la soja, el panorama es complejo y se nos vienen meses muy conflictivos. Y con un 7% de inflación de piso todos los meses, hay un sector de la población que la está pasando muy mal y lamentablemente la pasará peor si no hay soluciones a los problemas de la gente”.

Ricardo Yapur

Nicolás Pino sostuvo que sobre el rumbo económico del país, que “el ministro (Sergio Massa) va llevando las cosas como puede y estamos en un proceso un poco más tranquilo que hace un par de meses atrás. El mundo no está funcionando del todo bien y eso a la Argentina le va a pegar fuerte. Creo que vamos a tener un 2023 muy duro por delante. En los años electorales la política se dedica más a dicho proceso de elecciones que a la gestión. Esperemos que en la situación que está el país, la política asuma el rol que tiene que asumir y se puedan decidir cosas importantes”.

Por último, uno de los debates que generó el Coloquio de Idea fue la situación de la “grieta” en la que está inmersa la sociedad y que cada vez en mucho más profunda. Para el CEO de Rizobacter, “el año electoral generará que las peleas sean más grandes”. Sobre el mismo tema,. la máxima autoridad de la Rural e integrante de la Mesa de Enlace, dijo: “Estoy muy preocupado porque uno habla con gente de diferentes sectores y todos coincidimos en que así no podemos seguir, pero la política nos lleva a una posición de grieta. Tenemos que ser lo suficientemente prácticos y hacerles entender a los políticos que no conlleva a nada una situación de grieta como la que estamos atravesando, y solamente nos lleva a más distanciamiento y complicaciones para la ciudadanía”.

Inserción en el mundo

Uno de los paneles que se organizó en el encuentro empresarial consistió en debatir cómo la Argentina lograr una mayor inserción en el mundo, en un contexto donde están las miradas puestas en el impacto del ataque de Rusia a Ucrania en todo lo relacionado a la oferta y demanda de energía y alimentos.

Del mencionado panel como disertante participó la presidenta de la Cámara del Maní y Directora de Prodeman, Ivana Cavigliasso. El maní es un producto que es el elegido por el mundo. Desde hace tiempo la Argentina se ha transformado en el mayor exportador a nivel mundial, y es una economía regional que en Córdoba tiene un gran desarrollo, con empresas que se fueron adaptando a las exigencias de los mejores clientes.

Inserción-Argentina-en-el-Mundo---Ivana-Cavigliasso,-Presidenta-de-la-Cámara-del-Maní-y-Directora-de-Prodeman

“Tenemos todo para dar, simplemente necesitamos reglas claras, un proyecto de país a largo plazo, alianzas comerciales y el tema está en abrirnos al mundo. Las ganas de emprender de los empresarios siempre están. Obviamente conocemos las necesidades del Estado y tampoco queremos siempre mirar para nuestro lado. La agroindustria siempre ha cedido mucho para el crecimiento del país”, dijo Cavigliasso en diálogo con Infobae durante la realización del Coloquio.

También expresó su preocupación de cara a lo que se viene en materia productiva, el impacto de la situación climática con una importante ausencia de precipitaciones. En ese sentido, señaló que de acuerdo a los relevamientos que se realizaron desde la entidad, la estimación de área a sembrar con maní se reduciría en un 15% aproximadamente en comparación con el ciclo anterior. Por otro lado, aseguró que hay otras situaciones que están complicando la toma de decisiones al momento de iniciar la campaña. “Estamos con el tema de la rentabilidad, ya que cuando uno analiza los números del negocio, el precio internacional no aumentó y los costos internos aumentaron con un tipo de cambio no competitivo. Todo esto nos está afectando, a lo que se suma la carga impositiva que al momento de exportar la rentabilidad es bastante acotada”, concluyó.

Seguir leyendo: