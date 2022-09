Por el impacto de la sequía en la cosecha de trigo se perderán USD 1.100 millones por exportaciones

Lotes de trigo afectados por sequía.

Se complica la actual campaña de trigo por los efectos de la ausencia de lluvias. Una sequía que golpea al centro y norte del área agrícola. Como consecuencia de la mencionada situación, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires recortó su estimación de cosecha y los analistas del mercado aseguran que la Argentina pierde ingreso de divisas por más de 1.100 millones de dólares.

En el informe semanal del Departamento de Estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que se publicó en las últimas horas, se recortó en 3 millones de toneladas la estimación de cosecha de trigo que ahora se ubica en 17,5 millones de toneladas. En caso de confirmarse está cifra, representaría una caída de 4,9 millones de toneladas en comparación al ciclo anterior.

Ahora bien, el recorte de 3 millones de toneladas en la estimación de producción total del cereal también representa una menor ingreso de dólares por las futuras exportaciones, teniendo en cuenta que tanto el trigo y la cebada son de vital importancia importancia, porque en cada inicio de año son los primeros cultivos en aportar divisas a la economía. Ariel Tejera, referente del Departamento de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, comentó a este medio que considerando el recorte de la Bolsa porteña y un precio FOB (exportación) oficial de USD 385 por tonelada, “hablamos de una perdida en términos de exportaciones que podría rondar los USD 1.155 millones de dólares”.

Frente al recorte de estimación de cosecha de trigo, el país pierde ingresos por exportaciones por encima de los USD 1.100 millones.

Por su parte, Enrique Sarthés, integrantes de la Corredora Intagro, agregó a este medio que “seguramente podrán volver a recortar estimaciones por lo complejo que está el panorama en materia de sequía. Además, prácticamente no se están cerrando negocios nuevos en el FOB. Hoy las ventas al exterior acumulan casi 8,84 millones de toneladas. Si le sumamos 7 millones de toneladas para uso interno, estamos en casi en 16 millones. No creo que el Gobierno permita declarar muchas ventas al exterior hasta tener una idea más certera de la cosecha”. Hay que recordar que en materia de exportaciones de trigo, la Secretaria de Agricultura implementa los “volúmenes de equilibrio”, donde las declaraciones juradas de ventas al exterior no podrán exceder los toneladas que definan desde la cartera agropecuaria.

Estado del cultivo

Según el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos aires, “pese a relevar algunas lluvias durante los últimos siete días sobre el margen oeste del área agrícola, con los mayores volúmenes acumulados sobre el NOA, no se espera que las mismas impacten sobre los rendimientos esperados”. En ese sentido, se detalló que actualmente el 50,3 % del área en pie presenta condición hídrica Regular/Seca, y además un 45,9% mantiene una condición de cultivo Regular/Mala.

Uno de los lugares más críticos por la sequía, es el centro del área agrícola, donde según los especialistas “aumenta la cantidad de hectáreas resignadas que se destinan a consumo de hacienda o a cobertura, mientras que las expectativas de rendimiento del área en pie se mantienen por debajo al promedio de las últimas campañas”.

Una situación similar se atraviesa en la zona del norte. De acuerdo al reporte privado, “las heladas y la baja disponibilidad hídrica limitaron el crecimiento vegetativo del cultivo y a la generación de los componentes del rendimiento. No obstante, un 26,9 % del área aún se encuentra en macollaje y terminará de definir su potencial en las próximas semanas”.

