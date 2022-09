La última cosecha de soja generó en Córdoba un resultado económico de casi USD 7.500 millones

La última cosecha de soja en Córdoba derivó en un importante resultado económico, de la mano de un buen escenario de precios internacionales. (Fernando Calzada)

La última cosecha de soja en Córdoba, que aporta el 26% del total del país, generó un valor total producido de casi 7.500 millones de dólares para la actividad económica. Dicha cifra es un 0,3% menor a la obtenida en el ciclo agrícola anterior, con un recorte de 25 millones de dólares. Además, si bien se mantuvo la superficie cultivada en el distrito el clima recortó los rindes de producción y provocaron una merma de hasta el 13% en la producción obtenida. Así lo detalló la Bolsa de Cereales de Córdoba.

Gonzalo Agusto, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, explicó a Infobae que “la campaña de soja en Córdoba ha finalizado y con una producción más baja respecto al ciclo anterior. Cuando calculamos el valor bruto de la producción, lo que se entiende como la cantidad de divisas que ingresarían al país si la totalidad de dicha producción se vendiera al mes de su cosecha, tuvo una leve caída del 0,3% respecto de la campaña anterior. Esto se traduce en 25 millones de dólares menos”.

“En total –aseguró el especialista cordobés- la cosecha de soja en Córdoba representó unos 7.500 millones de dólares. Esta caída fue principalmente porque a pesar de los mayores precios, la producción fue más baja. Sin embargo, es importante aclarar que esta campaña en particular se dio con una característica en particular: no se vendió gran parte de la cosecha sino que se fue comercializando principalmente a través del incentivo del dólar soja a $200. Lo cual permitió mejorar el precio al productor y recibir algo más de rentabilidad porque ha permitido reducir la brecha”, comentó.

En el último informe realizado por la bolsa cordobesa, se indicó que para la campaña sojera 2021/22, el precio de exportación de la oleaginosa aumentó de USD 557 a USD 642, mientras que el precio disponible al mes de cosecha pasó de USD 344 a USD 424. Ambos precios de cosecha han marcado un récord. Además, el valor bruto de la producción, entendido como la cantidad de divisas que ingresarían al país si la totalidad de la producción se vendiera a mes de cosecha, tuvo una leve disminución del 0,3% con respecto a la campaña anterior, lo que se traduce en USD 25 millones menos, alcanzando los USD 7.448 millones.

Más datos

La cosecha de soja en Córdoba en el ciclo 21-22 terminó con un volumen de 11.609.000 toneladas. Lo que implicó un retroceso interanual del 13% en materia productiva. Aunque esto se vio atenuado por el aumento del 15% que experimentaron los precios de exportación que se obtuvieron para la cosecha.

Asimismo, la entidad bursátil consignó que el ingreso bruto de la producción que representa la cantidad de divisas que obtendrían los productores y participantes de la cadena productiva si comercializan la totalidad de la producción, sería de USD 4.923, USD 307 millones de dólares más, es decir un incremento del 6,7% con relación al ciclo anterior, debido a un aumento del 23% del precio disponible.

El rinde promedio en el ciclo consignado se situó en torno a los 3.100 kilos por hectárea, cifra que fue un 11% menor al registrado en el ciclo anterior. Las hectáreas cosechadas ascendieron a unas 3,75 millones, cifra que exhibió una pérdida del 5% por las condiciones climáticas que experimentó la campaña oleaginosa. Un hecho que sin duda, tal como se refirió en los informes, llevó a que “la sequía que atravesó toda la campaña impactará en los rindes y en el volumen final” obtenido de soja durante el ciclo 21-22.

SEGUIR LEYENDO: