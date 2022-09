Una medida del Banco Central divide a la Mesa de Enlace frente a su reunión de mañana con el Gobierno

Los dirigentes de la Mesa de Enlace.

El Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, convocó a los dirigentes de la Mesa de Enlace a una reunión en la tarde del jueves para definir medidas sobre las economías regionales e incentivos para los pequeños y medianos productores de cara a la próxima campaña gruesa. Sin embargo, una resolución del Banco Central generó complicaciones para el encuentro, y divide las posiciones adoptadas por las entidades que de la Mesa de enlace.

La decisión de la entidad que preside Miguel Pesce, fue incrementar la tasa de interés para el financiamiento de productores de soja que no hayan vendido al menos el 95% de su producción. La medida fue rechazada por diversos sectores del campo y la agroindustria, y cuestionada por propio Secretario de Agricultura. Todo esto en medio de la exitosa implementación por parte del Ministerio de Economía del “dólar soja”, que hasta el momento generó ventas de los productores por encima de los 6 millones de toneladas, y el cual vence el próximo 30 de septiembre.

La Sociedad Rural Argentina decidieron no reunirse con Bahillo, ya que habían solicitado como condición que se elimine la polémica medida. “Por ahora sigue la decisión de no ir mañana a la reunión. No cambió la medida del Banco Central, no cambió la postura de la Rural”, dijeron fuentes cercanas al titular de la entidad, Nicolás Pino.

Sin embargo, las otras 3 entidades que integran la Mesa de Enlace, (Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria) confirmaron su presencia para mañana en la Secretaría de Agricultura.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Tras una reunión de su Consejo Directivo donde se resolvió aceptar la convocatoria del Gobierno, los integrantes de CRA señalaron en un comunicado “es ampliamente conocida la crítica situación que atraviesan” las economías regionales y que más allá de las reiteradas reuniones con las autoridades de la Secretaría, “no han podido refrendarse en medidas concretas”.

“Con el peso que representan en el interior profundo, su situación económica financiera genera honda preocupación y desilusión, dado que dependen de decisiones de la macroeconomía que parece ignorarlas desde largo tiempo”, señaló el comunicado.

Competitividad

Con dificultades desde la pérdida de competitividad, las economías regionales deben enfrentar costos de producción con importantes incrementos, alta inflación, subas de salarios, presión impositiva, elevadas tasas de interés para financiarse y el retraso cambiario. “Su situación debe ser tratada, en forma urgente y con medidas concretas, claras, que lleguen al productor en el precio de su producción primaria”, expresaron desde CRA.

Y agregaron: “Cansados ya de planes de largo tiempo, de medidas nunca concretadas y de una constante elusión de tratar en forma directa los verdaderos problemas de la macroeconomía, todo ello ha provocado una sensación de desamparo y desesperanza, que esperamos sea revertido en la reunión de mañana”.

“Sin respuestas concretas, a problemas claros y concretos, no tiene sentido tener reuniones que se transforman en dilaciones y frustración, es tiempo de respuestas y las economías regionales las merecen y las urgen”, concluyeron.

SEGUIR LEYENDO: