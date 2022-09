El nuevo dólar soja: el Gobierno definió qué operaciones quedaron alcanzadas por la medida

El Gobierno sigue definiendo medidas para el nuevo dólar soja. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El Gobierno publicó hoy una nueva normativa en el Boletín Oficial con el objetivo de seguir sumando medidas aclaratorias sobre el Programa de Incremento Exportador, por el cual se dispuso hasta el 30 de septiembre un tipo de cambio diferencial para la soja, en 200 pesos por dólar, y con la mirada puesta en acelerar las ventas para los productores e incrementar las reservas del Banco Central. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que el “dólar soja” no será prorrogado a partir de octubre, y se descartó que se sumen otras producciones al tipo de cambio diferencial.

A través de la Secretaría de Agricultura se publicó la Resolución 5/2022, por cual en su primer artículo se determinó que las empresas exportadoras, que ya son 22 las adheridas al Programa especial, podrán prorrogar 90 días más el embarque de la carga en cuestión. Además, se definió que dicha prórroga deberá justificarse por razones logísticas y/o comerciales, ante el el organismo que conduce Juan José Bahillo.

Por otro lado, se aclaró cuáles son las operaciones que están alcanzadas por el Programa exportador que lanzó el Gobierno el domingo pasado. Ellas son:Liquidaciones Primarias de Granos / Liquidaciones Secundarias de Granos (LPG/LSG), incluidas las operaciones de contratos de Futuro de Soja, la negociación denominada “Disponible”, las liquidaciones de anticipo y las correspondientes a pesificaciones de contratos en dólares estadounidenses que se liquiden durante la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia.

También se aclaró sobre las actividades que no serán alcanzadas por la medida oficial. Según consta en la Resolución de la Secretaría de Agricultura, las mismas son: las operaciones de ventas de fertilizantes, semillas y otros insumos con pago en especie (soja) realizadas con anterioridad a la entrada en vigencia del referido decreto, así como las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior de los subproductos de la molienda de la soja bajo el programa de Admisión temporaria de soja importada, y los productos de carácter orgánico, definidos según lo establecido en la Ley N° 25.127.

A su vez, se determinó que tampoco serán alcanzadas por la medida “operaciones tales como pago de alquileres de campo, compra de pellets y/o harina para consumo animal, procesamiento para alimentos balanceados, y/o cualquier otro tipo de operación, y por ende no podrán acceder al contravalor excepcional y transitorio establecido en el Artículo 5° del citado Decreto N° 576/22″.





En otro de los artículos de la disposición oficial, se señaló que la Secretaría de Agricultura “realizará el seguimiento de las operaciones de compraventa de grano en relación a la registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren dentro del Programa de Incremento Exportador, conforme los lineamientos y pautas operativas y aclaratorias para el funcionamiento del citado Programa detalladas en el Anexo I, que registrado con el N° IF-2022-93828319-APN-SSA#MEC forma parte integrante de la presente medida”.

Y en ese sentido, además la normativa estableció: “Ante inconsistencias y/o incumplimientos a lo establecido en la presente resolución y en el citado Decreto N° 576/22 en relación al funcionamiento del Programa de Incremento Exportador, los sujetos incumplidores podrán ser excluidos de los Registros de la Secretaría de Agricultura. Asimismo, tales inconsistencias y/o incumplimientos serán puestos en conocimiento del Ministerio de Economía, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Banco Central de la República Argentina y de la Comisión Nacional de Valores, a fin de que, en el marco de sus competencias, se apliquen las sanciones que pudieran corresponder!.

A su vez, en un anexo de la Resolución y frente a numerosas dudas que surgieron a partir de la implementación de la medida, desde la Secretaría de Agricultura realizaron la siguiente aclaración. “Se aclara que aquellos sujetos que no estén adheridos a dicho Programa, sea para operaciones tales como pago de alquileres de campo, compra de pellets y/o harina para consumo animal, procesamiento para alimentos balanceados, y/o cualquier otro tipo de operación, no se encuentran alcanzados por lo establecido por el referido Programa, y por ende no podrán acceder al contravalor excepcional y transitorio establecido en el Artículo 5° del citado Decreto N° 576/22″.

