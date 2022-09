Gasoil: el Gobierno quiere prorrogar por dos meses el aumento del corte de biodiésel

El Gobierno prorrogará por dos meses el corte de biodiésel con gasoil. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El Gobierno nacional, más puntualmente la gestión al frente del Ministerio de Economía de Sergio Massa, hace dos semanas que comenzó con una serie de gestos hacia el sector agroindustrial a partir de impulsar ciertas iniciativas, que aunque no necesariamente son las medidas estructurales que reclama el campo, si sirven para mejorar la relación y darle algo de aire a la actividad.

Bajo este contexto, funcionarios de la Secretaría de Energía y de la de Agricultura, Ganadería y Pesca informaron sobre los detalles de la prórroga del aumento del corte del 12,5% del biodiésel con el gasoil a los técnicos de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace, anunciado hace una semana por el propio Massa a las autoridades de Coninagro durante un almuerzo al que el mandamás del Palacio de Hacienda concurrió de manera “sorpresiva”.

Según comentaron a este medio los técnicos de dos entidades que estuvieron presentes en el encuentro, la secretaria de Energía, Flavia Royón, y funcionarios de la cartera agropecuaria adelantaron que el corte se extenderá por 60 días a partir hoy, al mismo tiempo que propusieron al sector privado la “idea de coordinar acciones, tendientes a más biocombustibles. Nos propusieron la creación de una Mesa de Trabajo para ese fin” y también para “aportar ideas para la reglamentación de la Ley actual”.

No obstante, cabe aclarar que el aumento del corte de biodiésel se dio en plena escasez de gasoil a nivel nacional en junio, problemática que puso en severos apuros la logística y la cosecha de granos, cuestión por la cual todavía subsiste el temor de que pueda volver a repetirse. Es por eso que esta situación en particular fue uno de los temas abordados durante la reunión en la Secretaría. “Nos sacamos dudas al respecto, porque sigue habiendo ruido por la falta de gasoil en el norte, los problemas de logística, la curva de oferta, la paridad de importación, entre otras cosas”, subrayó uno de los técnicos consultados.

Flavia Royón, secretaria de Energía.

Tal es así que durante la reunión en la que participaron Silvina Campos Carlés por parte de Coninagro; Ezequiel de Freijo, de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Matías Surt, por Federación Agraria Argentina (FAA); y Ernesto O’Connor, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), se le pidió al Gobierno “subir el corte, habilitar autoconsumos en localidades y un acuerdo de mediano plazo, ya que es positivo el desarrollo de energías renovables y limpias”, entre otros puntos.

La medida

Como se dijo anteriormente, la medida consiste en prorrogar el corte del 12,5% de biodiésel por dos meses, una iniciativa que el Gobierno nacional impulsó en junio de cara a los faltantes de gasoil para poder reforzar la oferta del combustible y que venció el 16 de este mes.

En ese momento el Ejecutivo decidió subir de manera permanente el corte del biocombustible del 5% al 7,5% para que sea provisto por las pymes de este sector, con el objetivo de aumentar la oferta del combustible antes los problemas de faltantes que se dieron en ese momento. Además, de manera provisoria por espacio de dos meses, decidió incrementar un 5% extra el corte, hasta 12,5%, y habilitó la participación en la provisión a las empresas exportadoras de biodiésel.

Si bien esta fue una de las medidas pedidas por la Mesa de Enlace en la primera reunión que mantuvieron las autoridades de las entidades integrantes con Sergio Massa en Escobar hace tres semanas, y puede ser leída como otro gesto hacia el sector, sumado al aumento del 15% en las exportaciones de carne y el posible anuncio de una mejora en el tipo de cambio para la liquidación de soja, la decisión fue comunicada a una solo a Coninagro, lo que despertó el “enojo” de las demás.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, recibe en su entidad a Sergio Massa.

De hecho, en diálogo días atrás con Infobae, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, subrayó la molestia y el enojo que generó en las entidades la sorpresiva visita de Massa a Coninagro la semana pasada y aseguró que “estas son acciones que no contribuyen. Es un error del ministro Massa pensar que nos va a dividir. Al contrario, nos va a unificar más. Los anuncios se los debe hacer a la Mesa de Enlace, no a una entidad. Es un error muy grosero el que cometió. Si bien la medida va en el sentido correcto, no tenía ninguna necesidad de hacer eso. Se lo podía decir a todas las entidades al mismo momento, pero cada uno decide cómo equivocarse”.

