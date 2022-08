Dirigentes del campo reaccionaron al pedido de prisión para Cristina Kirchner: “Hoy hay muestras que la Justicia está funcionando”

Cristina Kirchner saludando hoy a sus seguidores desde el balcón de su despacho en el Senado. ( REUTERS/Agustin Marcarian )

Dirigentes del campo opinaron sobre el pedido que realizó el lunes el Fiscal Diego Luciani de 12 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien se acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló en diálogo con Infobae que “más allá de que sea la Vicepresidenta o sea quien sea, el pueblo necesita Justicia. Y no esa Justicia que castiga al ladró de gallinas y premia al de guantes blancos. La Justicia deber ser equitativa, justa y que los alcance a todos. Y eso genera una inspiración a ser honestos, y que no todo da lo mismo. En el caso de la vicepresidenta se ha puesto en evidencia una presentación que parece ser sustancial y estará en la defensa ver cómo rebatir las pruebas en su contra”.

Otro de los integrantes de la Mesa de Enlace que opinó sobre el pedido del Fiscal Diego Luciani, fue el presidente de Coninagro, Carlos iannizzotto. Al respecto, señaló: “La libertad hay que conquistarla. El funcionamiento de las instituciones hay que ayudar para que eso sea así. Hoy la Justicia argentina está dando muestras que está funcionando, que hay independencia de poderes, que hay República y desde Coninagro apoyamos esta institucionalidad. No hay país sino hay instituciones. Ojalá que más allá de la culpabilidad o no de Cristina Kirchner, que la Justicia tenga la independencia, valentía y fortaleza de decidir lo que se dictamine”.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria.

En el día de hoy Coninagro organizó en la sede de la UCA de Puerto Madero su quinto Congreso Internacional. Del mismo participaron referentes de la oposición, entre ellos el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se refirió a las críticas de la vicepresidenta sobre el accionar de anoche de la Policía de la Ciudad en su domicilio particular. “Gracias a la intervención de la Policía de la Ciudad se evitó una situación que podría haber sido peor. Las declaraciones de la vicepresidenta fueron una gran irresponsabilidad, lo único que hizo fue echarle nafta al fuego, no ayuda a nada, justo cuando la gente estaba ahí. Es responsabilidad nuestra dar un mensaje de paz, hay que ser muy responsables”.

Más opiniones

Tras los incidentes de anoche en la puerta del domicilio particular de la vicepresidenta, Carlos iannizzotto transmitió su preocupación por el estado de tensión que se vive en la calle a partir de esta situación judicial de Cristina Fernández de kirchner. “Estamos al borde del abismo. Hay una situación sumamente delicada en lo social, económica y me parece que la dirigencia política no está a la altura y mirando más las elecciones del año próximo”, agregó el representante del movimiento cooperativo.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, dijo a Infobae que “en una República la división de poderes es fundamental. Hay que dejar que la Justicia trabaje libremente y todo acusado debe ejercer su defensa dentro del expediente que es donde corresponde ejercerla”.

