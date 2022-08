Mientras crece el reclamo del campo por medidas que generen confianza, el Gobierno mantendrá se reunirá con la Mesa de Enlace

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura.

El Gobierno volverá a dialogar con el campo. Hoy a las 17:30 en la sede de la Secretaría de Agricultura, se realizará una reunión de técnicos del organismo con los de la Mesa de Enlace,. espacio conformado por las cuatro entidades que representan a los productores. El encuentro es una continuación del que mantuvieron el viernes último los dirigentes con el ministro de Economía, Sergio Massa, y el responsable del área agropecuaria, Juan José Bahillo.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el Gobierno y el campo han cosechado numerosos desencuentros y conflictos, y a partir de la llegada de Sergio Massa al Palacio de Hacienda se busca construir con el sector productivo una relación de diálogo y de construcción de confianza. Mientras tanto, los referentes de la Mesa de Enlace destacan la apertura al debate de los problemas del sector por parte de los funcionarios, pero reclaman “soluciones urgentes” a los mismos y medidas que generen confianza.

En este contexto, las últimas declaraciones que brindó el Secretario de Agricultura a este medio empiezan de alguna manera a reflejar el camino que recorrerá la política agropecuaria en esta nueva etapa en el ministerio de Economía. Pese al reclamo de cambios por parte de las entidades del campo, Juan José Bahillo ratificó que continuarán las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, con la prohibición de vender al mundo hasta el 31 de diciembre del año próximo los 7 cortes populares de alto consumo a nivel local.

Además, el funcionario sostuvo que se mantendrán los volúmenes de equilibrio para las exportaciones de trigo y maíz. Es un mecanismo que diseño el exministro de Agricultura, Julián Domínguez, por el cual no se puede exportar por encima del tonelaje dispuesto por el Gobierno. Los productores consideran que se trata de una intervención oficial en el mercado y que repercute negativamente en las decisiones que se tienen que tomar en la campaña agrícola. Más allá de esto, Bahillo habló de análisis periódicos que se van a realizar para flexibilizar las mencionadas exportaciones.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace siguen reclamando al Gobierno "hechos concretos" y medidas que generen confianza.

Otro de los puntos cruciales en la relación del Gobierno con el campo son los derechos de exportación, las famosas retenciones. Ambas partes reconocen el complejo momento económico y fiscal del país, pero los productores reclaman señales oficiales de que se puede implementar un esquema de baja gradual hasta la eliminación de las mismas. Al respecto, el Secretario de Agricultura aseguró: “Por el momento, yo no me resisto a analizarlo, pero no es posible dada la situación de las cuentas públicas avanzar en este sentido. Lo que no invalida que no pensemos a mediano plazo algún esquema. Pero hoy por hoy en el corto plazo es imposible salir de este esquema”.

Temario

Según pudo saber este medio, serán 5 los temas que formarán parte de la agenda de trabajo de hoy. El temario no incluye reclamos tradicionales de las organizaciones ruralistas, como la eliminación de las retenciones a las exportaciones o la liberación de las exportaciones de carne, pero el primer acercamiento oficial fue bien recibido por los dirigentes del campo y ahora desde el Gobierno buscan avanzar con una agenda propia.

“Habrá una agenda bien nutrida de temas que esperamos que se vayan implementando lo antes posible. No es solamente una necesidad del campo, sino que es una necesidad de la Argentina. Evidentemente necesitamos producir más, exportar más, y generar el famoso ingreso de divisas que tanta falta hace”, comentó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

El temario consistirá en analizar cuestiones vinculadas a la carne vacuna, el acceso a los fertilizantes, el “dólar soja”, las economías regionales y los biocombustibles. En este último caso, los dirigentes sostienen que un aumento en el corte de biodiésel podría ser una alternativa de solución a los problemas de faltante de gasoil, que durante junio pasado afectó en mayor y menor medida a todas las provincias del país.

Por el lado de los fertilizantes, de cara a la próxima siembra de soja y maíz, la Secretaría de Agricultura busca que el Banco Central facilite el acceso a los dólares para la importación de los mismos, en un contexto de suba y problemas de abastecimiento como consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania.

En lo que respecta al “dólar soja”, el mecanismo financiero que diseñó el Banco Central para acelerar la venta de la última cosecha por parte de los productores, el Gobierno buscará en la reunión de esta tarde consensuar una serie de cambios para implementarlos en el corto plazo. Al respecto, el Secretario Juan José Bahillo en diálogo con este medio reconoció que la medida oficial, no genera confianza e incentivos, y que se necesita que la misma “cuente con una mayor accesibilidad y eficiencia”.

