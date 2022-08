Finalizó una problemática siembra de trigo cruzada por altos costos, sequía e intervención del Gobierno

Finalizó esta semana la siembra de trigo de la actual campaña.

La campaña 2022/23 de trigo comenzó a tomar una forma más definida con la finalización de la siembra durante esta semana. Los trabajos de implantación a nivel nacional del cereal, tercer cultivo en importancia en Argentina y el más relevante del invierno, culminaron con la ocupación de 6,1 millones de hectáreas, lo que significó una merma respecto al ciclo anterior del 9%, cediendo 600.000 hectáreas, según cálculos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Pero no solamente esta superficie tiene una considerable caída respecto a la campaña 2021/22, sino que también es la menor en cinco ciclos, ubicándose por debajo del promedio de 6,3 millones de hectáreas. Además, el área ocupada fue 500.000 hectáreas menor a lo esperado al principio de los trabajos de siembra por parte de la entidad bursátil que estimaba unas 6,6 millones de hectáreas.

Lo cierto es que el clima no tuvo piedad con el cereal y el fenómeno climático de La Niña trajo consigo una marcada falta de lluvias que imposibilita la concreción de la intención de siembra. Así, a medida que pasaban las semanas y las precipitaciones no se hacían presentes, los productores fueron dejando de lado sus planes originales y las 20,5 millones de toneladas que se pensaban cosechar quedaron descartadas.

La analista de la BCBA, Daniela Venturino, explicó a este medio que las 6,6 millones de hectáreas estimadas en un principio se calcularon “con un escenario que hasta ese momento venía complicado con lo que era el centro-norte del área agrícola (respecto a la disponibilidad de humedad), aunque en el sur había buenos niveles por las lluvias de finales del verano. Teniendo en cuenta que son cultivos de invierno, que las temperaturas son bajas y que de julio a agosto el crecimiento del cultivo es bajo, con la humedad superficial se podría haber cubierto el área que estimamos. Pero comenzamos con los recortes en junio”.

De hecho, desde que comenzaron las labores, la entidad recortó en cinco oportunidades la superficie estimada a medida que las ventanas de siembra en el centro-norte del país se iban cerrando sin lluvias que permitieran la implantación. Sin embargo, las precipitaciones de las últimas semanas permitieron la reposición de humedad en los suelos, permitiendo finalizar con los trabajos, e inclusive, mejorar los lotes ya implantados.

Ahora, será determinante “ver cómo termina evolucionando el clima en estos días y sobre todo cómo se va planteando el escenario climático para septiembre, donde las temperaturas empiezan a ser más altas, el cultivo comienza a desarrollar las etapas de definición de rendimiento que son más críticas y que nos puede dar una idea de cómo será el año”, indicó Venturino, aunque destacó que las “zonas importantes en cuanto a producción de trigo no estarían bajo riesgo”.

Proyectan una cosecha de trigo entre 17 y 18 millones de toneladas. REUTERS/Rodolfo Buhrer

No obstante, la especialista advirtió que “en el centro del área agrícola, donde ya hay cierto porcentaje del cultivo en macollaje, que es cuando se dan los momentos en donde la fertilización es más eficiente, se está decidiendo no hacerlo y no se entiende bien porqué. Quizás sea por la baja humedad, pero puede ser por los costos de los fertilizantes. Eso nos da al menos una idea de menor potencial”.

Costos y política

La siembra de trigo se dio en un contexto por demás particular, con dos potencias agroexportadoras como Rusia y Ucrania enfrentándose en una guerra que trastocó por completo el funcionamiento del mercado de granos y dotó de una volatilidad pocas veces vista a las cotizaciones de los commodities agrícolas. Es así que al momento de comenzar con los trabajos, el precio del trigo a cosecha se ubicaba en USD 360 la tonelada, un nivel históricamente alto.

No obstante, esto no se tradujo en una esperado aumento de la superficie, sino todo lo contrario. “No se generó una expectativa de siembra arrolladora como podría haberse dado, ya que en ese momento también se daba que los precios de los fertilizantes subieron muchísimo, había cuestionamientos de si iba a existir la provisión de los mismos, en un contexto donde se preveía una sequía en puertas que se terminó materializando. A esto hay que sumarle el tema político, como el fideicomiso, las constantes amenazas de intervenciones y los problemas de prohibición de gasoil”, señaló a Infobae el presidente de la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), Miguel Cané.

En este sentido, Cané explicó que el trigo es un cultivo que requiere una inversión muy importante en lo que respecta a fertilizantes y fitosanitarios, lo que conlleva a un esquema de costos muy alto. Es por eso que subrayó que la suba en los insumos, en conjunto con la falta de lluvias y los cambios constantes de políticas hacia el sector llevaron a que “el productor se retraiga y se ponga a la defensiva y, justamente, el trigo no es un cultivo para hacerlo con esa clase de esquema”

En cuanto a los precios actuales, el dirigente empresario consideró que hay pocas probabilidades “de que caigan demasiado e inclusive puede haber una recuperación”, pero puso de relieve la desconfianza del sector hacia las políticas gubernamentales: “seguimos en Argentina y la situación sigue igual. Está el mismo entorno, la misma estrategia del Gobierno de no tomar el toro por las astas, por lo que la amenaza de intervención (en el mercado del cereal) sigue estando”.

El mercado

Más allá de la situación propia de Argentina, los mercados internacionales se muestran auspiciosos para el país, con precios en buenos niveles. La economista de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca (BCP), Carolina Volonte, detalló que para esta campaña se espera que la oferta global de trigo sea menor, sobre todo por la caída en las cosecha del Hemisferio Sur y a las mermas productivas en Ucrania, mientras que los precios continúan en buenos valores rondado entre los USD 290 y USD 300 por tonelada, superando en un 12% a los del año pasado, pero alejados de los altos niveles ni bien comenzó el ataque de Rusia a Ucrania.

La Mesa de Enlace reclamó ayer la eliminación de los volúmenes de equilibrio para las exportaciones de trigo.

Respecto al mercado local, estimó que la producción nacional podría ubicarse “entre las 17 y 18 millones de toneladas” y que “con este panorama, la posición a enero, que es el momento de la cosecha, se mostró en sintonía con el mercado internacional., con valores por debajo de los máximos alcanzados pero por encima de los precios del año pasado”, alcanzando los USD 290 la tonelada, USD 70 por encima de lo registrado en 2021.

Por último, repasó que “el volumen de equilibrio (establecido por el Gobierno) se mantiene en 10 millones de toneladas y ya hay embarques programados por 8,8 millones de toneladas. No obstante, cuando miramos las compras que ya hizo el sector exportador, se puede observar que se adquirieron 5,5 millones, volumen menor al declarado, lo que quiere decir que el sector debe hacerse de mercadería todavía, mientras que solo el 55% de lo que la exportación ya compró tiene precio cerrado”.

