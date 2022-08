El campo espera la convocatoria de Sergio Massa y prepara su agenda de reclamos

Sergio Massa, nuevo ministro de Economía. (Foto: Franco Fafasuli)

En su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Sergio Massa anunció medidas y convocó a la dirigencia rural a conformar una mesa de trabajo y destacó la importancia que tiene del campo y la agroindustria para el funcionamiento de la economía. La primera reunión se iba a realizar el último viernes, dijo un funcionario de Agricultura, pero se postergó. De todos modos, los dirigentes de la Mesa de Enlace valoraron la convocatoria y aguardan el llamado del flamante ministro.

En la previa de la asunción de Massa se conoció una encuesta del Movimiento CREA, conformado por gente del agro en la que 78% de los encuestados señaló que la economía nacional estará peor dentro de un año de lo que está actualmente. Se trata de los peores resultados en más de una década.

Por otro lado, el 88% de los integrantes de CREA advirtió que la economía local está peor que hace un año y un 35% dijo que no es es un buen momento para realizar inversiones, mientras que otro 32% señaló que es indistinto. “El contexto local condiciona las decisiones y resultados de los negocios y empresas agropecuarias, impactando en la producción y sostenibilidad de los sistemas”, remarcó CREA.

Mientras se define el primer encuentro del campo con Massa y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, surgieron los primeros cruces. Bahillo pidió a los dirigentes de la Mesa de Enlace que “digan desde dónde hablan”, ante una consulta periodística que relacionaba el reclamo y los planteos rurales con sectores de la oposición, en especial de Juntos por el Cambio. La respuesta de las entidades llegó de la mano de un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que rechazó frontalmente los dichos del funcionario: “Tenemos un sólo partido: el del productor”, fue la respuesta.

En la misma entrevista radial, Bahillo justificó que “el productor retenga algo” en una situación de incertidumbre, como la actual. Se diferenció así del presidente Alberto Fernández, quien acusó a los productores de “especuladores” por no vender su producción tan rápido como pretende el gobierno. El último viernes la Bolsa de Comercio de Rosario clarificó la cuestión en un informe en el que señaló que en el primer semestre del año la venta de granos y oleaginosas alcanzó los 83,2 millones de toneladas, el segundo mayor registro anual, Y en el caso del ingreso de divisas en el mencionado período por las exportaciones, determinó que se llegó a los USD 22.093 millones, un 9% de aumento interanual, además de proyectar que 2022 cerraría con un ingreso de USD 40.668 millones, en lo que sería el mayor registro de la historia.

Juan José Bahillo, Secretario de Agricultura.

Pero volviendo a la convocatoria que lanzó Massa, hasta el momento no hay precisiones sobre el día y la hora de la reunión, que podía realizarse en un distrito del interior bonaerense. Tras las afirmaciones oficiales de que no habrá devaluación ni baja de retenciones, la dirigencia prepara una agenda con reclamos para que el sector logre recuperar la confianza y previsibilidad, y de esa manera aumentar los niveles de inversión y producción.

Agenda

Desde una de las entidades de la Mesa de Enlace comentaron a este medio que uno de los reclamos será la liberación total de las exportaciones de carne vacuna. Las mismas tienen hasta el 31 de diciembre del 2023 restringida la comercialización al mundo de los 7 cortes vacunos que más se consumen en el mercado interno, como el asado, la tapa de asado, el matambre, el vació, entre otros. Los dirigentes consideran que Argentina está desaprovechando una enorme oportunidad de conseguir más dólares para su oportunidad y advierten que los países competidores se están posicionando en aquellos mercados donde nuestro país ingresa a los mismos con sus cortes vacunos.

El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), reflejó que en el primer semestre del presente año, las exportaciones de carne alcanzaron las 300 mil toneladas peso producto, un 0,5% de aumento interanual. En ese período y por la mejora de los precios internacionales, ingresaron USD 1.766 millones, un 40,3% más que en el primer semestre del año pasado.

Por otro lado, desde una de las entidades de la Mesa de Enlace precisaron que otro de los reclamos que llevarán al ministro de Economía y al Secretario de Agricultura, será la eliminación de los “volúmenes de equilibrio” para las exportaciones de trigo y maíz. Los mismos fueron creados en diciembre pasado por la gestión del exministro Julián Domínguez, para controlar los saldos exportables y evitar que las declaraciones de ventas al exterior de esos cereales comprometa puedan comprometer en algún momento el abastecimiento interno. Desde el sector de la producción dijeron que el mecanismo son cupos a la exportación y que provoca una gran distorsión de precios entre locales e internacionales.

Retenciones y ministerio

Más allá que desde el Gobierno no hay señales sobre una baja de retenciones y menos aún de su eliminación, algo de lo que son conscientes los integrantes de la Mesa de Enlace, la representación de los productores incluiría la problemática en el temario para la futura reunión con los flamantes funcionarios.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace aguardan la convocatoria del Gobierno.

Un trabajo de Gustavo Oliverio y Gustavo López, integrantes de la Fundación Producir Conservando, con proyecciones en base a dos hipótesis de producción y contemplando los precios FOB de exportación, determinó que en el caso que se eliminen las retenciones las exportaciones de los principales complejos agrícolas podrían aumentar en más de USD 18.000 millones para el ciclo agrícola 2029/2030, y podrían alcanzar los USD 61.899 millones. Todo esto de la mano de una mayor siembra y producción.

Por último, en el ámbito de los dirigentes del campo está la preocupación por la pérdida de rango de Agricultura, que una vez más pasó de Ministerio a Secretaría. Esta situación fue el principal argumento que expresó Julián Domínguez para rechazar la propuesta de Sergio Massa para continuar al frente del área agropecuaria en el Gobierno. “Entendí que la Argentina debe tener un ministerio del sector, por la importancia del sector. Y que las decisiones se tienen que tomar con los equipos técnicos con competencia en el sector. Entendía que esa convicción y, es un tema personalísimo, y entendí que no podía seguir, que no podía mirarme a mí mismo si aceptaba seguir en la función porque no le iba a ser útil al nuevo ministro”, dijo Domínguez durante su participación del “Encuentro Agroindustria- IDEA”, que se realizó en Rosario el martes pasado.

El mencionado encuentro tuvo como eje central debatir puertas hacia adentro las oportunidades que ofrece el mundo en lo que respecta a la demanda de alimentos, tras la pandemia de coronavirus y ahora con el ataque de Rusia a Ucrania, pero con la mirada puesta en una coyuntura local cada vez más compleja. Además, el sector empresario hizo foco en profundizar la interacción público-privada, en la unidad para luego consensuar medidas de largo plazo, y seguir promoviendo la inversión en nuevas tecnologías, capacitación y educación.

