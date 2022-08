Massa convocó a la Mesa de Enlace y la Sociedad Rural adelantó: “No queremos una reunión para la foto”

Sergio Massa. (REUTERS/Matias Baglietto)

En su primera conferencia de prensa como Ministro de Economía, Sergio Massa señaló que decidió instruir al Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, para que realice una convocatoria a la Mesa de Enlace a una reunión de trabajo.

“No antepongamos condiciones a la hora de sentarnos a una mesa de diálogo”, advirtió el funcionario.

Al ser consultado sobre si habrá cambios o no en los derechos de exportación, las famosas retenciones, Massa señaló que “si hubiese habido una decisión vinculada a la cuestión de los derechos de exportación, la hubiese planteado como una de las medidas centrales ahora. No empiecen con no negó ni confirmó. Está claro. Vamos a tener una agenda de trabajo propositiva y positiva con uno de los sectores que más competitivos y dinámicos de la Argentina, que es el campo”.

La primera repercusión sobre la convocatoria llegó desde la Sociedad Rural Argentina (SRA). “No queremos una reunión para una foto, sino un encuentro productivo”, dijo Nicolás Pino, presidente de la entidad. Además sostuvo que se evaluará con el resto de los integrantes de la Mesa de Enlace que determinación tomarán frente a la convocatoria del ministro de Economía.

Noticia en desarrollo