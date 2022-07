Durante su visita a la Rural, el gobernador de Córdoba expresó su preocupación por la “situación de zozobra que hay en el pueblo argentino”

El gobernador de Córdoba (centro) junto al presidente de la Rural, Nicolás Pino, y el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso.

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti visitó esta tarde la Rural de Palermo, mantuvo un encuentro con los dirigentes de la Mesa de Enlace nacional y ratificó su apoyo al campo. Además se refirió a la situación del país. Durante la recorrida estuvo acompañado por el ministro de Agricultura y Ganadería provincial, Sergio Busso, y el diputado nacional, Carlos Gutiérrez.

En relación a la crisis económica y política que se desató en el país y que derivó en cambios en el gabinete, la máxima autoridad de Córdoba señaló: “Estoy muy preocupado por la situación de zozobra que hay en el pueblo argentino, la plata no alcanza, hay dificultades para llegar a fin de mes, hay dificultades para los pequeños comercios, sobre todo para reponer mercadería. Y por otro lado hay incertidumbre entre los productores agropecuarios, que no saben cuánto le van a costar los insumos entonces”.

Y agregó: “Yo no debo opinar sobre cómo se organiza el gobierno kirchnerista. Este Gobierno debe decidir él sobre cómo se organiza. Yo como gobernador siempre tuve y tendré relaciones institucionales correctas con el Poder Ejecutivo de la Nación, que es lo que corresponde en un país democrático, más allá de que yo no pertenezca y no tenga nada que ver con el kirchnerismo. Lo que a mí me parece importante para que Argentina salga de este atolladero es que abandonemos la grieta y seamos capaces de ponernos de acuerdo quienes no estamos en ninguno de los dos polos de la grieta en medidas básicas para que el país salga adelante”.

Además, durante la rueda de prensa en el ingreso a la oficina de presidencia de la Rural y antes de trasladarse al stand institucional de la provincia en la exposición rural, Schiaretti sostuvo que la Argentina “tiene un gran futuro por delante si somos capaces de ponernos de acuerdo en las cosas básicas para que el país progrese. Ahora creo también que como todas las grietas que son laberinto se sale por arriba, no se sale de otra manera que no sea generando consensos”.

Ante la consulta sobre si será candidato a presidente en las elecciones del años próximo, el gobernador ratificó que “es muy temprano para hablar de candidaturas”, y consideró que “la situación del país está muy crispada, es un tembladeral para ponerse a pensar en eso. Para que se pueda dejar atrás en Argentina este tembladeral tenemos que razonar con algún grado de posibilidades de hacerlo sin que pasionales”. Y a todo esto se definió como representante de “un peronismo federal, democrático, pro productivo, republicano, de diálogo y de respeto a las instituciones”.

Apoyo al campo

Acompañado en la rueda de prensa por los integrantes de la Mesa de Enlace a nivel nacional, Juan Schiaretti ratificó su apoyo al sector agropecuario y agroindustrial. “Siempre voy a estar defendiendo a los que producen, a los que trabajan y a los que producen en el interior del país. También aquí en la Región Metropolitana de Argentina está nuestro apoyo que son los que nos permiten consumir a los argentinos. Es por eso que ratifiqué mi apoyo a la producción y al complejo agroalimentario, que es un motor fundamental para el progreso de la Argentina y es el que trae dólares genuinos”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fue el encargado de abrir el contacto con la prensa antes de continuar el recorrido por la Rural junto a la máxima autoridad de Córdoba. “Estamos muy contentos desde la Sociedad Rural con la visita del Gobernador Juan Schiaretti, que siempre está apoyando y apostando al sector agropecuario. Él lo dice y lo puedo decir y creo no voy a faltar la verdad, el gobernador es un acérrimo defensor de lo que es el sector, del dinamismo que tiene el sector, y lo reconoce como un sector muy competitivo y lo reconoce como un sector que es el que más aporte hace a la economía del país”.

