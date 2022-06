Sin gasoil: los transportistas organizan más cortes de rutas y ya planean una movilización a Buenos Aires

Se agrava el conflicto de los transportistas en medio del reclamo por el faltante de gasoil (Gustavo Gavotti)

A casi 7 día del inicio del paro por tiempo indeterminado de los transportistas de carga como consecuencia del faltante de gasoil y en reclamo de una actualización de la tarifa de flete, los organizadores del mismo decidieron profundizar su accionar y hablan de una movilización con camiones a Capital Federal. La protesta es organizada por Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) y la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra).

Los transportistas aseguraron que no hay diálogo con el Gobierno y también enviaron un mensaje a la Casa Rosada, en medio de algunas críticas que deslizaron funcionarios nacionales. “No somos golpistas y no defendemos ninguna bandera política. Nos movilizamos a favor del trabajo y el transporte, y estamos advirtiendo a los funcionarios que estamos sufriendo un duro golpe a nuestro bolsillo”, expresó a Infobae Carlos Geneiro, secretario general de Untra, quien agregó: “Estamos en diálogo con todas nuestras bases, y definimos que vamos por más cortes, muchos de ellos sorpresivos, en todo el país, ya que de parte del Gobierno no hay respuesta a nuestro reclamo”.

El gremio que encabeza Geneiro elaboró un petitorio en el que se solicita el normal abastecimiento de combustible, pero también apoyo financiero del Estado para poder superar la crisis que atraviesa el sector por la suba del combustible por un lapso mínimo de 12 meses, en cumplimiento con la Ley de abastecimiento, que en su artículo 2 se refiere a otorgar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios. También se reclama una cláusula gatillo para que las tarifas sean proporcionales a la suba del combustible, y monitorear al cumplimiento de la misma, entre otros pedidos.

Hasta el momento, la protesta tuvo un alto impacto el ingreso de camiones a los puertos exportadores del país, especialmente los que funcionar en la zona del Gran Rosario. El pasado viernes, por los efectos de los cortes de ruta, ingresaron a a los mismos, unos 811 camiones. Si bien en relación al jueves se registró un mayor ingreso, porque se flexibilizó el paso a aquellos camiones con cargas atrasadas, la cifra del último día hábil de la semana si se la compara con el 25 de junio de 2021, registra una caída de 79,84%, cuando ingresaron 4.024 unidades, y una merma de 78,5% en relación al 26 de junio de 2020, donde el ingreso se ubicó en 3.774.

Uno de los cortes de ruta en los ingresos a los puertos de Rosario (Gustavo Gavotti)

Ante este panorama, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresó que de continuar la protesta “los puertos quedarán sin funcionamiento y esto afectará tanto a las exportaciones como a las divisas”. Así lo señalaron desde la cuenta de Twitter, donde también comentaron que “son 180 mil toneladas de granos sin ingresar a los puertos y el stock remanente en terminales está llegando a su fin”. Por tal motivo, los integrantes de la entidad pidieron una respuesta de solución entre el Gobierno Nacional y los transportistas junto a las petroleras por la falta de gasoil.

Epicentro de la protesta

Según narró Generiro, actualmente hay entre 50 y 60 cortes de ruta en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Córdoba, Neuquén, y Corrientes, entre otras. Además, en la provincia de Tucumán sigue la protesta de los transportistas al costado de las rutas, más allá de que hubo un acuerdo con el sector azucarero para analizar el tema tarifas y a cambio de eso seguir con la cosecha. Tanto el transporte de granos y cítricos no alcanzaron hasta el momento ningún acuerdo.

“Estamos en una problemática muy compleja, y el Gobierno en vez de escucharnos nos agrede. Es por eso que hemos decidido profundizar nuestro reclamo y avanzar con una movilización masiva a Capital Federal, para la cual no podemos adelantar la fecha y horario de la misma, y cómo la vamos a llevar adelante. Pero la decisión para hacerla ya está tomada”, dijo el máximo responsable de Untra.

“Nos preocupa el faltante de gasoil y los elevados precios que hay que pagar en el interior del país, que ha derivado en una tarifa que está desactualizada: hoy para hacer un recorrido de 10 kilómetros en valor de la tarifa que nos pagan es de entre 250 y 260 pesos la tonelada, cuando a otras entidades del transporte les pagan 600 pesos la tonelada”, agregó Generiro.

Más opiniones

Otro de los referentes de la protesta de transportistas, es Santiago Carlucci de Transportistas Unidos de Argentina (TUDA). Durante una charla con este medio, también fue crítico del proceder del Gobierno en relación a la problemática del gasoil. “Hay un silencio de los funcionarios nacionales que es realmente preocupante. No hay respuestas a los reclamos que hemos hecho llegar. Por tal motivo, decidimos avanzar con nuestro reclamo y a partir de las próximas horas estaremos intensificando la protesta, mientras que durante el fin de semana flexibilizamos mucho el tránsito. Yo no quiero estar en las rutas, quiero estar trabajando. Es por eso que pedimos al Gobierno que reaccione ante este problema que es muy serio”, expresó.

Ayer hubo una movilización en Chaco, donde se expresó la preocupación por el faltante de gasoil.

Carlucci también expresó su malestar porque la actual problemática del faltante de gasoil, fue advertida a los funcionarios meses atrás por los sectores del transporte de carga que hoy están al frente de la protesta. Por otro lado, precisó que en regiones del centro y norte del país, como así también en Buenos Aires, comienzan a existir problemas de abastecimiento. Y en el caso que la protesta continúe en los próximos 15 a 20 días, habrá una afectación en todo lo que es el la cosecha de maíz, y el transporte de la misma a los centros de comercialización. “Si la crisis del gasoil no se soluciona se va a ralentizar la cosecha porque los contratistas rurales estarán en problemas para conseguir el insumo necesario para la actividad”, concluyó el transportista.

En la jornada de ayer desde diversos sectores productivos exigieron una solución a la problemática del gasoil y se reclamó la renuncia del Secretario de Energía, Darío Martínez. Por un lado, los integrantes de la Mesa de Enlace de Santa Fe expresaron en un comunicado que por la grave situación que se atraviesa ante la falta de combustibles, “las entidades que representamos a productores agropecuarios santafesinos entendemos que no podemos esperar soluciones de aquellos que son responsables del presente caos, por lo cual ante ‘funcionarios que no funcionan’, solicitamos públicamente la renuncia del Secretario de Energía de la Nación, Sr. Darío Martínez”.

Y por otro lado, durante una movilización de productores y ciudadanos autoconvocados en Chaco, se pidió la inmediata intervención del gobernador Jorge Capitanich, para solucionar la problemática, ya que se precisó que el actual momento “es crucial” para contar con el gasoil para el transporte y la logística en plena cosecha de algodón , sorgo , soja y maíz conjuntamente con siembras de trigo y pasturas invernales.

“Los aumentos de precio del gasoil no se solucionan con aumento de tarifas, sino con políticas energéticas constantes y previsibles . No vendrá la solución de quienes crearon el problema, por eso solicitamos la renuncia del Secretario de energía de la nación”, señalaron los manifestantes en un comunicado.

