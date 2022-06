El campo ante el Gobierno: la Mesa de Enlace, entre el próximo plan de protesta y las críticas de las bases de productores

Los dirigentes de la Mesa de Enlace preparan un plan de protesta, mientras aumentan las críticas de las bases de productores.

Hace ya varios meses que la ciudadanía es espectadora de una interna feroz en el oficialismo, donde el kirchnerismo y el propio presidente Alberto Fernández cruzan críticas y ataques. Algo parecido sucede en la oposición, aunque en discusiones menos subidas de tono. Lo que ocurre en la política se empezó a reflejar en el campo, y a medida que pasan las semanas las diferencias dentro del sector se van acrecentando y las posibilidades de evitar un quiebre o que se profundice la grieta entre diferentes agrupaciones y las entidades nacionales también.

De todos modos, habrá que ver si las expresiones del presidente Alberto Fernández este fin de semana, en que volvió a reflotar la posible intervención y estatización de Vicentin y la creación de una empresa estatal testigo “para ordenar” el mercado de granos y el de alimentos en general, vuelven a cohesionar al campo más por el espanto que por el amor.

El detonante de las disidencias internas, sin dudas, fue el “tractorazo” a Plaza de Mayo del 23 de abril, organizado por productores autoconvocados nucleados en el denominado Grupo Independencia, que ya habían realizado el acto del 9 de Julio en San Nicolás y al cual la Mesa de Enlace decidió no adherir. Allí se congregaron miles y miles de productores y personas no necesariamente relacionadas con actividades agropecuarias, lo que resultó en una muy contundente demostración de fuerza, de la cual la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro quedó excluida.

Lo cierto es que a lo largo de la última semana los ánimos volvieron a caldearse y las diferencias quedaron aún más expuestas. El martes pasado la Mesa de Enlace decidió presentar una suerte de plan de acción para los próximos días como protesta por, entre otras cosas, la falta de gasoil que genera severos inconvenientes en las labores culturales del campo. Allí, se comunicó la intención de llevar a cabo reuniones para el diseño de un documento y actividades de comunicación para con la sociedad, dando a conocer los problemas del sector.

El tractorazo de abril pasado a Plaza de Mayo generó más tensión entre la Mesa de Enlace y el interior productivo. (Crédito: Maximiliano Luna)

Esta iniciativa lejos estuvo de conformar a las bases de productores, desde donde pidieron a través de una serie de comunicados la necesidad de contar con medidas de protesta “más contundentes”, como por ejemplo un cese de comercialización. Además, un grupo de rurales del norte de la Provincia de Buenos Aires esgrimieron duras críticas hacia la conducción nacional. La cuestión es que si bien no existen grandes diferencias en los objetivos, sí los hay en la metodología para alcanzarlos y todo parece indicar que, de no llegar a una suerte de acuerdo entre las partes, el plan de lucha contra las políticas oficiales no será común, y esta división es celebrada por el Gobierno.

Política

Para el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, hay dos cuestiones principales que hacen mella en la relación entre las diferentes representaciones del sector: una de ellas es la metodología de protesta, donde la Mesa de Enlace busca agotar todas las posibilidades para que el diálogo con el Gobierno no se interrumpa, más allá de la postura crítica que mantiene con éste, y la otra refiere más a la política partidaria y a la utilización de este descontento reinante en el agro para fines ajenos al sector.

“Lo que está claro es que por parte de algunos productores autoconvocados y algunas rurales en un número mínimo, no comparten la metodología que nosotros queremos impulsar. A lo que apuntan es a la manifestación, a la acción dura, en la calle, en las rutas. Tampoco ellos saben muy bien qué quieren, pero sí quieren que sea más dura”, indicó Chemes en diálogo con Infobae.

Jorge Chemes, presidente de CRA.

Según comentó el dirigente rural, el plan de acción es el siguiente: el 29 de este mes habrá una reunión con toda la cadena agropecuaria para elaborar un documento de un “plan de lucha y qué pasos seguir, entre los que se está hablando una jornada de comunicación sin cortar rutas. Esa es una idea, pero también toma forma juntarse en Buenos Aires o en un solo punto para manifestarse. Conjuntamente con esto, hacer un cese de comercialización que sea más bien simbólico, con los corrales de Cañuelas vacíos y que no haya actividad en los puntos de embarques”.

No obstante, para Chemes el condimento político se hace notar en las agrupaciones. El dirigente agropecuario afirmó que “metido en esto está mezclada la política, porque hay sectores políticos que están aprovechando estos grupos para manifestarse políticamente, porque consideran que lo nuestro es débil y no es así, sino que lo que queremos es ir por el camino que realmente surta efecto y resultados, que es generar leyes, lo único que puede parar a un funcionario. Hay gente que aspira a cargos políticos y está aprovechando esta situación para subirse a la política”.

Temor

Uno de los tres fundadores del Grupo Independencia es Juan Monin, que al mismo tiempo es presidente de la Sociedad Rural de Sachayoj, en Santiago del Estero. Si bien tiene recorrido en la vida gremial, él y un grupo de productores entendieron hace unos meses que la dirigencia nacional no estaba “reaccionando” de la manera en la que ellos pretendían, por lo que decidieron ir por su propio camino. “Había que meterle impronta y ponerle ganas. Estábamos viendo que la representación agropecuaria estaba medio dormida, medio lenta”, expresó.

Si bien para Monin no existe una “fractura” en el sector, sí considera que una parte de la conducción de las entidades “está temerosa y no sabemos a qué. Cuando el sector agropecuario está trabajando a menos 10 y nos quitan hasta la posibilidad de tener combustible en plena cosecha, vemos a una dirigencia nacional muy temerosa midiendo qué va a hacer si es que va a hacer algo y acá las cosas son más expeditivas. Por eso estamos pidiendo una medida de fuerza urgente y contundente: como mínimo cese de comercialización de 15 días, con opción a seguir”.

Todavía, aclaró Monin, llamar a estas protestas está en manos de la Mesa de Enlace, pero que si las entidades objetan esta posibilidad “lo vamos a hacer nosotros, vamos a tomar determinaciones por nosotros mismos. Esperaremos a la semana que viene, máximo la otra, pero el clima se sigue calentando y nosotros estamos para defender a nuestra gente. No podemos seguir dilatando la agonía”.

El faltante de gasoil, que afecta a los productores y transportistas, es uno de los principales reclamos que llevará la Mesa de Enlace a su próxima jornada de protesta.

Y algo de eso ya parece estar tomando forma. En las últimas horas la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA) aceptó una invitación del Grupo Independencia “con el fin de unirnos en una medida de fuerza nacional en pos de la defensa del trabajo y la producción nacional”. Si bien no aportaron más detalles de la reunión, adelantaron la búsqueda de un consenso entre los diferentes participantes para determinar qué medida de fuerza llevar a cabo y en el desarrollo del cómo, cuándo y dónde realizarla.

Reconocimiento

Para el cofundador de la consultora Amplificagro, Hernán Satorre, son evidentes “las fuertes diferencias” dentro del sector agropecuario y considera que los “productores autoconvocados y las bases empiezan a transformarse en un espacio cada más representativo del hartazgo del productor que no encuentra soluciones reales a su problemática y que exige acciones concretas. Los objetivos de ambos grupos parecen ser los mismos, la gran diferencia está en las formas y las acciones concretas que proponen cada espacio para llegar a esos objetivos.

No obstante, Satorre plantea que no solamente existen estas “diferencias en las formas”, sino que también surge una disputa de poder. Es por esto que piensa que existe una “puja de fondo” entre ambos espacios. Allí, la Mesa de Enlace “no reconoce o no quiere darle identidad a estos espacios para que las conversaciones y la coordinación de acciones se realice dentro de la Mesa de Enlace y no por fuera” y ahí está la razón, según la visión del analista de porque las entidades decidieron no participar del “tractorazo” a Plaza de Mayo.

“Esta puja, cruces de pareceres, y reproches no son funcionales a los objetivos del Agro. En lo personal, no veo una ‘grieta’ entre estos dos grupos, pero sí veo estrategias de acción distintas y opiniones diferentes. La realidad actual Argentina requiere unión y consensos porque la situación actual, con las medidas que tomó y que está tomando el Gobierno, es grave y delicada”, concluyó Satorre.

