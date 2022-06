Ya sufrió los incendios y ahora la falta de gasoil: el productor correntino que tuvo que pagar 67% de más por el combustible para poder trabajar

El precio que pagó un productor de Corrientes por el litro de gasoil el último fin de semana.

Corrientes es unas de las 14 provincias más afectadas por el faltante de gasoil, de acuerdo a lo que informó hoy la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). En la mencionada zona es muy bajo o nulo el suministro en las estaciones de servicio, afectando a todas las actividades económicas.

En las últimas horas se viralizó la historia del productor agropecuario Ricardo Mathó Meabe de la localidad correntina de Mercedes, la cual fue una de las zonas más castigadas por la sequía y los incendios del último verano que afectaron a más de 1.000.000 de hectáreas y provocaron pérdidas económicas por encima de los 80.000 millones de pesos.

En la necesidad de realizar sus tareas diarias en su establecimiento rural, el productor vivió una verdadera odisea al momento de conseguir gasoil. Luego de recorrer varias estaciones de servicio, el pasado sábado encontró combustible en una de bandera blanca en la ciudad de Curuzú Cuatía, donde lo más llamativo para él fue el valor del litro al que se se estaba comercializando.

En diálogo con este medio, Mathó Meabe dijo que la semana pasada el gasoil que consiguió fue e un precio de $260 el litro, cuando el sábado volvió a realizar la carga lo hizo a $289 el litro. Se trata de un 67% más que el precio de lista del gasoil más caro del mercado, como por ejemplo la versión premium de la empresa Shell. “Cuando necesitas moverte y trabajar, hay que pagar el precio que te dicen”, dijo el productor, quien mostró su preocupación por el panorama que se vive en la provincia por el faltante de combustible.

El faltante de gasoil complica a las provincias afectadas por los últimos incendios, continuar con las tareas de arreglar sus establecimientos rurales. REUTERS/Sebastian Toba/Archivo

“Está todo muy complicado y cada vez peor”, agregó Mathó Meabe. Además comentó que de noche ya no se registran cargas en las estaciones de servicio, y durante el día es complicado un lugar para conseguir. los fletes que los productores necesitan para el traslado de la producción a los diferentes centros de comercialización, están parados porque no pueden aseguran que el viaje se realice ante la escasez del insumo necesario como es el gasoil.

“Volver a empezar”

La provincia de Corrientes y el resto del litoral atraviesan por estos días una etapa de enorme complejidad como es la de recuperarse de lo que significó el impacto de la sequía y los incendios. Tal como lo comentó ayer a Infobae el productor de Formosa, Tomas Palazón, en la tierra correntina el faltante gasoil también está afectando esa difícil tarea que es “volver a empezar” tras el efecto del clima adverso.

En ese sentido, se complica el traslado de los animales de un campo hacia otro, recomponer los alambrados de los campos y la llegada de alimentación para los animales. “Al no tener camiones disponibles por la situación de los combustibles, toda esta tareas de recuperarnos se hace cada vez más complicada. Y agradecemos que hasta el momento en nuestra zona no se registraron heladas, sino el panorama hubiera sido peor”, dijo Ricardo.

En Formosa, Palazón dijo que “está frenado el accionar de los camiones jaulas, que todavía están moviendo animales por las inclemencias del clima adverso. Toda esta zona sigue afectada por la sequía. Si bien llovió en zonas del este de Chaco y Formosa, en el centro-oeste todavía no llovió lo suficiente, con lo cual la entrada del invierno es grave. Los movimientos de hacienda están parados, los camiones demoran en llegar y los que tienen que viajar no les cargan más de 80/100 litros y con eso no llegan a ningún lugar”.

