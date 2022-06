La Rural pidió una audiencia con el presidente de YPF en medio de la crisis por el gasoil

Nicolás Pino.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, envió una carta al titular de la empresa YPF, Pablo González, mediante la cual solicita una audiencia en medio de la difícil situación que atraviesan sectores de la producción agropecuaria de diferentes provincias por la falta de abastecimiento y sobreprecios de los combustibles.

Durante esta semana, fueron varias las entidades del campo que salieron públicamente a expresar su preocupación por la problemática. Una de ellas fue Confederaciones Rurales Argentinas. Su dirigencia en un comunicado reclamó una rápida solución y señalaron: “No hay gasoil. No nos detenemos en los precios, los sobre precios que se pagan para conseguir algo de gasoil, etc. mucho antes quisiéramos que los responsables se hagan cargo, informen con veracidad y establezcan, fechas, plazos, motivos y cuando estará solucionado el faltante, todo lo demás es sarasa”.

“Desde la Sociedad Rural Argentina tomamos la decisión de pedir una audiencia porque los productores no podemos vivir en esta situación crítica que solo genera incertidumbre y sobrecostos en la producción”, aseguró el presidente de la Rural en declaraciones desde la provincia de Corrientes, donde participa de un evento internacional de las una de las razas ganaderas del país.

Mientras tanto, ayer el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, durante la inauguración oficial de Agoactiva, la muestra de la cadena agroindustrial que finaliza mañana, sostuvo que “tenemos problema de logística, pero en la Argentina no va a faltar gasoil. Vamos a tener problemas pero no va a faltar gasoil. El presidente se comprometió a tomar todas las decisiones para que no falte gasoil. Y hay un dato, en el circuito rural, con respecto al mismo año se entregó un 7% que el año anterior. Esto marca lo importante que va a ser este año en materia de producción”, dijo el funcionario.

Pablo Gonzalez, Presidente de YPF.

Por otro lado, fuentes oficiales confirmaron a este medio que la empresa YPF aumentará sus importaciones en los meses de junio y julio, y además se implementará desde el ministerio de Seguridad y Gendarmería Nacional un operativo en las fronteras del país para evitar que por la conveniencia en el precio salga combustible argentino hacia los países limítrofes.

Biodiésel

A todo esto, los integrantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles y de la Cámara de la Industria Aceitera expresaron que la problemática del faltante de gasoil “tiene solución posible de corto plazo”, donde argumentaron que la Argentina cuenta con disponibilidad de materia prima y capacidad de producción de biodiésel para sustituir más de 1 millón de toneladas de importaciones de gasoil con un producto 100% de fabricación nacional.

“Los estándares vigentes para la producción de biodiésel establecidos para un corte del 10% y las experiencias en el uso del biodiésel puro, muestran la capacidad técnica del biodiésel para sustituir al gasoil en el transporte. Además, contribuye a la mejora de la salud pública y el medio ambiente”, dijeron las entidades, desde donde reclamaron que por resolución y más allá del corte obligatorio vigente del 5% para pymes, las empresas mezcladoras puedan usar biodiésel hasta un máximo del 15% a través de un mercado de libre oferta y demanda. “Con una simple resolución de la Secretaría de Energía, el país resolvería sus problemas de abastecimiento, a precio competitivo y a la mejor calidad”, concluyó el pronunciamiento.

