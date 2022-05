La Mesa de Enlace pidió mantener la unidad en el campo y renovó sus críticas al rumbo del Gobierno

Los titulares de las cuatro entidades nacionales que integran la Mesa de Enlace renovaron sus críticas hacia el Gobierno y el rumbo político y económico que lleva el país hace ya varios años. Al mismo tiempo que se remarcó la necesidad y la importancia de que el ruralismo se mantenga unido para “defender al campo argentino” y generar los “consensos” necesarios para potenciar al país y al sector.

Así lo manifestaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino y sus pares de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes; de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni: y el vicepresidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Elbio Laucirica, durante la jornada organizada por el Distrito 7 de la SRA de Entre Ríos en la ciudad de Paraná.

Todo esto en momentos donde la relación entre el Ejecutivo y el campo atraviesa otro momento de tensión, tras las declaraciones de Alberto Fernández proponiendo un aumento de retenciones para hacer frente al problema inflacionario.

Al momento de tomar la palabra, y con un escueto mensaje, Pino remarcó la unidad del gremialismo rural, al mismo tiempo que sostuvo que “hay un cambio en la modalidad de llevar adelante nuestros cargos: se viene otro momento de ser más generosos, menos egocéntricos y trabajar en conjunto sacándonos las cosquillas entre nosotros, porque buscamos el mismo objetivo que es defender y hacer ver a todos los gobernantes y la sociedad el potencial del campo argentino y creo que estamos en esa etapa”.

A su turno, Chemes, titular de CRA puso énfasis en “la unión de las cuatro entidades que luchan para mejorar la situación del sector agropecuario”, que, según la visión del dirigente agropecuario siempre fue visto el sector como una fuente de recursos fiscales y del cual “nunca se tomó conciencia de que el desarrollo del campo en Argentina podría producir el crecimiento que se necesita y la salida definitiva para la estabilidad que todos buscamos”.

“Por eso luchamos y utilizamos todas las herramientas que tenemos a mano para lograr este objetivo, pero lamentablemente a veces no los conseguimos todos”, indicó Chemes, quien criticó la falta de políticas de Estado de este Gobierno y los anteriores hacia y para el sector. “Hace muchos años que no se generan políticas que nos lleven hacia un objetivo en común. La mejor medida que el Gobierno podría aplicar es una que se llama confianza, porque si no hay confianza es muy difícil mejorar esto”, agregó.

Posteriormente, Achetoni, presidente de FAA, no solamente remarcó la responsabilidad de la Mesa de Enlace para con los productores, sino también hacia “una sociedad conmocionada, donde las actitudes políticas generan incertidumbre y donde nosotros tenemos que tener el aplomo suficiente para dejar una claridad que les lleve tranquilidad a la gente”.

Nicolás Pino, presidente de la Rural, ayer durante su participación en la jornada de debate que se organizó en Entre Ríos.

El dirigente federado, que subrayó el trabajo realizado por la Mesa con legisladores y gobernadores, afirmó que además de que el campo debe estar “unido e integrado”, también lo deben hacer los diferentes sectores de la sociedad para “tener esa sinergia y generar la producción y empleo que se necesita. Soy un convencido de que vamos a tener una Argentina diferente si recuperamos la cultura del trabajo y que los políticos se animen a gobernar un país libre a través del autosustento y que tengan la libertad de elegir y que no se vea cooptado en la urnas, que en definitiva, impidió el desarrollo productivo y ha llevado a la pobreza un montón de gente. Esto lo tenemos que tener claro e impulsarlo con todos los sectores”.

Por último, el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, se defendió de los reclamos realizados por otros sectores del ruralismo por no “estar convencidos” de llevar adelante ciertas “posiciones” y afirmó que desde la Mesa de Enlace “estamos muy convencidos de que necesitamos en este país combatir la inflación, la pobreza. Es un país rico en recursos naturales, en capacidades empresariales y personal y que tengamos el 40% de pobreza, que no viene de ayer, es realmente algo que nos tiene que preocupar”.

“Nueva Entre Ríos”

No obstante la presencia de la Mesa de Enlace nacional, la jornada estuvo destinada al análisis y a la proyección de una “nueva Entre Ríos” según la visión de los ruralistas, por lo cual los dirigentes provinciales de las principales entidades entrerrianas se hicieron presentes y dieron su visión respecto a la actualidad del sector y marcaron el camino necesario a seguir para que se potencien las capacidades productivas del campo del distrito litoraleño.

Así, el director de Entre Ríos de la SRA y anfitrión del evento, Juan Diego Etchevehere, remarcó la necesidad de “visualizar una nueva Entre Ríos y que eso también se contagie y podamos visualizar una nueva Argentina”. Así, el hermano del ex presidente de la SRA y ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, puso su mirada en Uruguay.

“Quisimos ver qué pasa en el país vecino, que nos cuenten que están haciendo, porque nosotros compartimos una misma geografía, idiosincrasia, cultura, pero, sin embargo, nuestras vidas están separadas por la aplicación de políticas públicas que le han dado un sentido diferente. Allí supieron construir políticas públicas a lo largo de los años, con gobiernos de distintos colores políticos, pero con políticas que se mantuvieron y los resultados están a la vista”, como en cuestiones como la inflación y calidad de vida de los ciudadanos uruguayos en comparación con los argentino”, puntualizó Etchevehere.

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Juan Ignacio Colombatto, remarcó la importancia histórica de la provincia al considerar que en su territorio “hubo gente que luchó por la libertad y nosotros no tenemos que quedarnos en esa chatura. Hoy Entre Ríos integra la región centro, junto con Córdoba y Santa Fe, y somos la provincia más débil, la que más se atrasó. El desafío de nosotros como dirigentes es demostrarle a los políticos que poniendo más impuestos no es el camino y por eso debemos unirnos”.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria, habló de la necesidad de recuperar la cultura del trabajo.

A su turno, el presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO), Edgardo Schneider, afirmó que es “posible soñar una nueva Entre Ríos”, al mismo tiempo que puso de relieve las “fortalezas” provinciales como lo es su cooperativismo, que “están diseminadas por toda la provincia y eso es muy importante porque están llegando constantemente a los pequeños y medianos productores que son el motor de la economía. Lo que lamento es que hemos perdido a muchos protagonistas. Tenemos que frenar ese éxodo rural”.

Por último, el vicepresidente de FAA Entre Ríos, Matías Martiarena, consideró que últimamente las entidades “venimos trabajando sobre los problemas urgentes” como lo son las intenciones del Gobierno de aumentar las retenciones, pero también remarcó la necesidad de trabajar en los “problemas importantes” que es “pensar en una Argentina y una Entre Ríos distinta” para lo cual “hay que empezar a encauzar la fuerza de todos”.

SEGUIR LEYENDO: