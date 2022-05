Oposición y dirigentes del campo rechazaron los dichos de Alberto Fernández: “Aumentar retenciones no soluciona la inflación”

El presidente Alberto Fernandez volvió a hablar de retenciones, y el campo y la oposición salieron a expresar su rechazo. (REUTERS)

Integrantes de la oposición y del sector agropecuario salieron a cuestionar los dichos del presidente Alberto Fernández, quien ayer volvió a plantear que el aumento de las las retenciones es una salida para desacoplar los precios internacionales de los locales, ante un contexto inflacionario local que se agrava.

Durante una entrevista radial, el presidente dijo: “Si no quieren retenciones, ¿dónde se quieren parar? ¿Qué proponen? Yo creo que queremos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”.

Mientras tanto, según pudo averiguar este medio la posición desde el ministerio de Agricultura sigue siendo la misma a la del viernes pasado, cuando el titular del área, Julián Domínguez, salió a descartar un aumento de las retenciones y negó que se vaya a enviar un proyecto al Congreso para modificar las mismas.

En momentos donde la dirigencia del campo sigue insistiendo que actualmente el cobro de las retenciones “es ilegal”, porque el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Gobierno para modificarlas y la misma no fue prorrogada porque no se aprobó el presupuesto del presente año, sin embargo en marzo pasado se avanzó con un incremento de las retenciones a los subproductos de la soja, para financiar el fondo estabilizador del precio del trigo.

Tras las declaraciones de Alberto Fernández de ayer, el titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados, Ricardo Buryaile, envió un mensaje desde su cuenta personal de Twitter al responsable del Poder Ejecutivo. “Presidente, proponemos que baje los impuestos a los más vulnerables, eliminando el IVA a los alimentos básicos o en la tarjeta alimentar. Subir #retenciones afecta la producción, no le llega a la gente y no soluciona la #inflación. Para eso, se requiere un plan económico serio”, señaló.

Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados.

Además, en diálogo con Infobae, el ex ministro de Agroindustria de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri, sostuvo de cara a la próxima campaña de trigo que está por comenzar: “Quién va a invertir hoy en la Argentina y en la próxima campaña de trigo cuando tenes un presidente que te dice que va a subir retenciones, cuando hay restricciones a las exportaciones, cuando hay un fideicomiso, cuando no podés importar fertilizantes. En este contexto, ¿qué hacés? y te inclinas por la soja”.

Y agregó: “La Argentina se pega un tiro en los pies todas las veces, cuando hay una oportunidad para vender más. el gobierno con un discurso muy populista y simplista de aumentar las retenciones, que aportaron en los 20 últimos años unos 200 mil millones de dólares y la pobreza no para de crecer y los precios no paran de aumentar”.

Proyecto

Por su parte, el diputado del PRO por la provincia de Buenos Aires y también productor agropecuario, Pablo Torello, también opinó sobre la opinión del titular del Poder Ejecutivo en relación a las retenciones. “Me parecen desafortunadas las palabras del presidente. No está a la altura de las circunstancias y está vacío de poder. Es increíble que una persona que estuvo en el conflicto de la 125 no recuerde lo nociva que son las retenciones, el efecto negativo que tienen, cuánto es el porcentaje del trigo en el valor final del pan. Todo esto es un tema ideológico de buscar algún enemigo para echarle la culpa como hacen siempre, y no salen de ahí”, comentó a este medio.

Torello en las últimas horas presentó un proyecto de ley para eliminar las retenciones del trigo, que hoy tributan un 12%, con el objetivo de aumentar la producción del cereal y aprovechar las oportunidades que hoy ofrece el mundo, ante el avance de Rusia sobre Ucrania. El diputado sostiene que en un contexto sin retenciones y sin restricciones a las exportaciones, el campo podría alcanzar una producción de 30 millones de toneladas de trigo, de las cuales 21 millones de toneladas se destinarían a la exportación.

Pablo Torello, diputado del PRO

“Si se implementa la medida que estoy proponiendo, el fisco no pierde nada de recaudación porque ya que hay declaradas 9 millones de toneladas para exportar de las 12 millones de toneladas que eventualmente se pueden exportar y con una producción de 19 millones de toneladas, por lo tanto las otras 6 millones son consumo interno. Si el Gobierno hubiera promovido para esta campaña de trigo una baja de retenciones y eliminar las trabas para exportar, se podrían sumar entre 1,5 y 2 millones de hectáreas, que con un rendimiento de 2.500 kilos podrían aportar entre 4 y 5 millones de dólares, que significarían unos 2.000 millones de dólares más de exportación”, comentó.

Entidades y dirigentes

A todo esto, desde las entidades del campo salieron también a cuestionar las declaraciones del presidente Alberto Fernández, y a opinar sobre la renuncia del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien fue uno de los funcionarios que más insistió últimamente con el incremento de las retenciones, como mecanismo para hacer frente a la suba de los precios internos.

“Estamos frente a una nueva declaración desacertada y equivocada del presidente de la Nación, que indudablemente está más a la deriva en muchos puntos de la política económica y productiva de la Argentina”, dijo Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ). Y agregó: “Decir que es un instrumento las retenciones para desacoplar el precio de los alimentos, con una política clásica de los gobiernos populistas de buscar culpables y echarle la culpa a la oposición. Queda a las claras que van a querer aplicar viejas recetas y que no tienen un rumbo claro”.

El dirigente también recordó aquellas medidas que impulsa el Gobierno que generan incertidumbre en el mundo agropecuario, a lo que suma la renuncia Roberto Feletti a la Secretaría de Comercio Interior. “Se trataba del paladín de la lucha contra la inflación, y que impulsó un fideicomiso de trigo que significó una transferencia enorme de recursos a a una empresa concursada y otra serie de factores que a las claras muestran con una claridad manifiesta que el camino que hay que tomar es el contrario que es el de la previsibilidad, disminuir la presión fiscal y la certidumbre al sector productivo”, señaló Rotondo.

El titular de CARTEZ mencionó que en el caso del fideicomiso de trigo, que subsidia la bolsa de harina con destino a las panaderías, se pagó a una empresa concursada, se refería a Molinos Cañuelas que cobró el pasado viernes la suma de $ 1.100 millones de pesos, que son equivalentes a unos USD 9, 5 millones.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap

Por otro lado, el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, dijo que “nunca las retenciones han servido para hacer un desacople de precios internacionales, y para lo único que sirvieron fue para hacer una caja recaudatoria del Estado. El sector agropecuario no resiste ningún tipo de presión tributaria más alta que tiene, y por otro lado es un error técnico absoluto porque no se logra totalmente nada. El nivel de retenciones que se ha aplicado hasta el momento, jamás provocó un desacople de precios”. A todo esto, la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), expresaron que “el hambre se combate produciendo más, no aumentando retenciones. Bajar impuestos es el camino correcto”.

Por último, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzoto, al referirse a la renuncia de Roberto Feletti, sostuvo que “no creemos porque se haya alejado de su cargo el Secretario de Comercio Interior el tema del intervencionismo y las retenciones se van a ir, porque pertenece a una forma de ver la política y nosotros desde Coninagro no coincidimos. No estamos de acuerdo con el populismo y no estamos de acuerdo con la ideología que lleva adelante el kirchnerismo”.

