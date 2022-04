Faltante de gasoil y paro de transportistas: productores alertan sobre posibles pérdidas millonarias

Sigue la protesta de camioneros.

Dos sectores de la producción expresaron su preocupación por el faltante de gasoil y los efectos del paro por tiempo indeterminado de los transportistas de granos. Al respecto, reclamaron una inmediata solución a ambas problemáticas. Se trata del maní y las legumbres, desde donde señalaron que el combustible es un insumo necesario para las tareas de cosecha que se avecinan, y también para el traslado de la producción. Ayer fracasaron las negociaciones en el ministerio de Transporte, entre las entidades del campo y los transportistas.

Los dirigentes de la Cámara del Maní señalaron en un comunicado, que en momentos de iniciar la cosecha “sin abastecimiento de combustible, no circulan los camiones que trasladan la mercadería y, por ende, las cosechadoras no pueden trabajar en el campo. Freno total. Nuestra economía regional modelo debe avanzar, no detenerse”. Además, advirtieron que la situación “es grave y acuciante para nuestra economía regional”.

El reclamo de la entidad no solamente es que se garantice el abastecimiento de combustible, sino también la liberación de las rutas, que impide la normal circulación por las mismas, como consecuencia del paro por tiempo indeterminado organizado por la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA).

“La imposibilidad de realizar las tareas de arrancado, trilla y transporte en este momento opera en detrimento de la mercadería, que es técnicamente insalvable. Generando perdidas millonarias tanto para las familias de la región como para las arcas del Estado”, dijeron los integrantes de la cadena del maní.

La cadena del maní reclamó una solución al faltante de gasoil y al paro de transportistas de granos.

Por otro lado, en el documento expresaron que “el maní no sabe de esperas. Una vez arrancado, debe ser cosechado y cargado inmediatamente para llegar a la planta procesadora, donde se realiza su secado industrial”. Y que por la problemática mencionada, están en riesgo 200 puestos de trabajo por planta (unos 4.000 en total) y que se afecta a la economía de al menos 20 municipios que dependen del producto en el centro y sur de Córdoba, que es el principal clúster del país.

Legumbres

En medio del faltante de gasoil y el paro de los transportistas de granos, la Cámara de Legumbres de la República Argentina, que representa a la producción, el procesamiento y la exportación de porotos, garbanzos, arvejas y lentejas, también manifestó su preocupación por la grave situación que se atraviesa por estas horas.

Hay que recordar que el sector de las legumbres representa a una de las economías regionales más importantes del país, con una fuerte presencia en más de 10 provincias a grandes distancias de los puertos, y cuyos productos se exportan por encima del 90% a más de 100 países.

De cara a la próxima cosecha de porotos, la Cámara solicitó al Gobierno nacional y a las provincias involucradas, que se realice el mayor de los esfuerzos para una pronta normalización en el abastecimiento de combustible y que se alcance un acuerdo general con los transportistas para así poder evitar males mayores. “Desde nuestro sector estamos a disposición de las partes involucradas para colaborar en todo lo necesario para arribar a una pronta solución”, dijeron en un comunicado.

Ayer fracasaron las negociaciones en el ámbito del ministerio de Transporte para destrabar ma medida de fuerza de los transportistas de granos, ya que no hubo acuerdo para la actualización de la tarifa de flete de granos, y la falta de garantías para que existe abastecimiento de gasoil y a precios transparentes.

SEGUIR LEYENDO: