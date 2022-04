Faltante de gasoil: tras casi dos días de protesta, camioneros del sur de Córdoba levantaron la protesta en las rutas

Se levantó la protesta de camiones en Córdoba por el faltante de gasoil.

La falta de gasoil en varios puntos del país sigue afectando al campo y a los transportistas en época de plena de cosecha, con un malestar que va en crecimiento y que ya provocó las primeras protestas de camioneros en el sur de Córdoba que culminaron hoy hasta el lunes por la noche tras recibir la promesa de una pronta normalización del expendio de combustible y haber pautado una suba momentánea de la tarifa de carga del 10% hasta comienzo de la semana próxima.

Así lo confirmaron a este medio tanto el presidente de la Federación Cordobesa del Transporte Automotor de Cargas (FECOTAC), Pablo Trapani, y el presidente del Centro de Transportistas de Río Cuarto, Victor Hugo Más. Las protestas, que se llevaban al costado de las rutas en las cercanías de las localidades de Sampacho, Las Vertientes, Río Cuarto, Vicuña Mackenna y Chucul, entre otras, se levantaron a última hora a pesar de que fracasó la reunión de hoy a la tarde de la Mesa Provincial de Transporte de Cargas Agropecuaria integrada por representantes de la producción, acopios, industria, transporte y del gobierno de Córdoba, que debía establecer una nueva tarifa de carga de granos, por lo que se pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes.

“La protesta se levantó hace un par de horas. A la reunión que citó el gobierno provincial no asistieron todas las partes involucradas (faltaron acopiadores y representantes agropecuarios), por eso no se pudo sacar el cuadro tarifario y pasamos a un cuarto intermedio hasta el lunes. Lo que si el transporte de granos va a cobrar a partir de mañana la tarifa actual (que ronda los $4.000) más el 10% hasta el lunes. Si no vienen todas las partes a la mesa de negociación veremos cuáles son las medidas a tomar”, advirtió Más. Según el dirigente, ese 10% más que se cobrará a partir de mañana fue pautado con los dadores de carga, los cuales “aceptaron de manera inmediata”.

En cuanto al faltante de combustible, durante la reunión prometieron que el faltante se “solucionaría en la zona, no el 100%, pero comenzaría a normalizarse. Nos prometieron eso, por eso los transportistas que puedan hacer un viaje en estos días y que consiga gasoil pueda cobrar un poco más la tarifa”, completó el dirigente transportista de Río Cuarto. Según Trapani, fue la Secretaría de Energía de la Nación quien acercó ese mensaje a la Secretaría de Transporte de Córdoba, que fue comunicado durante la reunión.

Biodiésel

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a insistir hoy respecto a la utilización del biodiésel como una manera de aumentar la oferta de gasoil a partir de un incremento en el porcentaje del corte con el combustible fósil, que en la actualidad se ubica en un 5% y se pretende, para poder hacerle frente a esta problemática en plena cosecha, llevarlo a un 20%.

Según la entidad, la falta de planificación de inversiones energéticas, la escasez de dólares y la alta inflación generan un contexto negativo para la oferta de gasoil. “Esta política generó que la oferta de producción nacional de gasoil fuera insuficiente y el componente importado del orden del 30% sea hoy poco viable para la importación, dado el nivel desacoplado de los precios interno” por lo que “en medio del transporte de la cosecha gruesa, los cuellos de botella pueden ser significativos”.

Es por esto que CRA entiende que la producción de biodiésel puede ser una alternativa, en caso de subir rápidamente la tasa de corte y garantizar su nivel por un “tiempo prudencial”. ya que la relación exportación vs. producción del biocombustible ha sido del orden del 58% promedio en los últimos tres años, y la industria opera con capacidad ociosa. Las ventas totales de biodiésel al mercado interno, dada la baja tasa de corte, cayeron en 2020 y 2021, pero “pueden ser una salida, de tomar medidas rápidamente”.

