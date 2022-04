Emotivo homenaje del campo a ex combatientes de la Guerra de Malvinas

El presidente de la Rural, Nicolás Pino, durante el homenaje de la entidad a 40 años de Malvinas. (Sociedad Rural Argentina)

En el marco de una nueva jornada de la exposición “Nuestros Caballos”, que finaliza mañana, las autoridades de la Sociedad Rural Argentina (SRA) organizaron un homenaje a los ex combatientes, a 40 años del histórico momento del desembarco de las tropas argentinas en en Malvinas. La ceremonia fue encabezada por Nicolás Pino y Marcos Pereda, presidente y vicepresidente de la entidad, respectivamente, en el predio de Palermo.

En la pista central de la Rural, con sus tribunas colmadas de público, fueron homenajeados los ex combatientes, que pertenecieron al Escuadrón Perros de Guerra, del Regimiento de Infantería 6 y del Grupo de Artillería Antiaéreo 601, Jorge Rinaldi, Raúl Irigoyen, Héctor Barranau, Angel Albarracín, Jorge Robles, Miguel Paz, José Cruz, Jorge Medina, Oscar Perez, Humberto Herrera, Darío López, Carlos Del Greco, Esteban La Madrid, Germán Estrada.

Al comienzo de la ceremonia, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, y se realizó un emotivo minuto de silencio por los caídos durante la Guerra y también por las víctimas de la Posguerra. En su discurso, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, recordó que hace 40 años se anotó como voluntario para ir a las Islas Malvinas, y cuando regresó a su casa le contó a sus padres y sus hermanos lo que había hecho.

“Algunos me miraron con cara de asombro, otros me decían que bien, y otros me decían que estaba loco. Y a los pocos días, en plena Semana Santa, estábamos en un campo familiar en Olavarría, provincia de Buenos Aires, un amigo de mi papá nos fue a comunicar que lo fueron a buscar a mi hermano Esteban, que ya era ex soldado porque contaba con la baja, que se tenía que presentar en el Regimiento. Él se presentó en La Tablada y luego lo llevaron a El Palomar. Cuando a las pocas horas fui a ese lugar, me dijeron que mi hermano hacía dos horas que esta defendiendo a la Patria en las Islas Malvinas. Fue un shock tremendo”, narró.

Pino y Pereda y su reconocimiento a los ex combatientes de Malvinas.

“Hoy es un día donde hay muy poco para decir y si mucho para agradecer. En nombre de estos amigos que hoy estamos homenajeando aquí en la Rural, vaya un reconocimiento a los que no pudieron volver y que descansan en paz en las Islas, también para todos aquellos que sufrieron la presión de ser ex combatientes y tomaron una decisión en su vida de no estar, y a todos los que están y son ejemplo permanente para todos nosotros”, agregó el dirigente rural.

Nicolás Pino, en su discurso, también sumó a modo de reconocimiento y homenaje, a “las familias de los combatientes, de los soldados de Malvinas, porque hicieron un aporte en toda esa situación”, señaló. Y concluyó: “Hace 40 años pasó la Guerra y en la Argentina 40 años después de haber vivido aquel hecho, seguimos hablando de la lucha de aquellos y nosotros. Y no podemos entender que somos todos uno. Modestamente lo digo, como un ciudadano más de este país y no como presidente de la Rural, que hay que terminar con todas estas cosas que durante muchos años y los 40 años que hoy estamos conmemorando, de acá para ahí, se ve que no aprendimos nada. No tenemos tiempo y no merecemos estar peleando entre nosotros. A los que les toque mandar, señores juntemos a toda la Argentina en un mismo camino”.

