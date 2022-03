Productores del sur de Santa Fe protestaron al borde de la ruta y llamaron a movilizarse a la Ciudad de Buenos Aires

Asamblea de productores en Santa Fe.

Una asamblea de productores del sur de la provincia de Santa Fe resolvió sumarse a la movilización a Capital Federal el próximo 23 de abril. En un documento pidieron a la sociedad a acompañar al campo en su reclamo: “Para sembrar esperanza y cosechar un futuro mejor”. señalaron. El interior comienza a dar forma a la misma, a la espera de una resolución de la Mesa de Enlace sobre si se suma o no. Mientras tanto es cada vez más grande el malestar del campo por la política del Gobierno.

“No podemos seguir así. El 23 de abril tenemos que dar el batacazo en Capital Federal. Hay que movilizarse y sumar al resto de la sociedad, para evitar que el Gobierno siga impulsando una política que nos está destruyendo. A Buenos Aires vamos con o sin la Mesa de Enlace”, dijo durante la Asamblea Diego Pascuale, productor agropecuario de Carcarañá e integrante del movimiento Autoconvocados del Campo, espacio que estuvo ayer al frente de la organización de la asamblea sobre la Ruta 33 y 178, entre Chabas y Sanford.

Por su parte, Dieter Von Panwitz, también productor de Santa Fe, comentó que la marcha hacia Capital Federal comienza a tomar forma e ingresa en un proceso de organización que se está intensificando con el correr de los días. “Somos productores agropecuarios que queremos hacer punta y sumar a otros sectores de la sociedad afectados por la política económica del Gobierno. Todos la estamos pasando mal”, manifestó.

A todo esto, Roberto Ponton, Director del Distrito 6 de la Federación Agraria Argentina, sostuvo durante la Asamblea que “nos estamos fundiendo por la política oficial y nadie nos está ayudando. Y además no hay un sector de la Argentina que funcione bien. Es por eso que tenemos que seguir con las movilizaciones y con nuestra lucha agraria. La única herramienta que tenemos es la protesta, porque el Gobierno nos miente permanentemente”.

Productores de Santa Fe adhieren a la marcha del campo a Capital Federal.

Por último, Jorge Isern, de la Sociedad Rural de Rosario, expresó: “El campo está severamente perjudicado porque el Gobierno siempre nos confisca, para luego despilfarrar ese dinero y no solucionar los serios problemas del país. Hoy no es un problema sectorial el que existe, hay una sociedad que está reclamando una nueva política. Si en la Argentina se quitaran las retenciones, habría más producción y recaudación”.

Documento

Un grupo de casi 100 productores protestaron al costado de la ruta para expresar el rechazo a la alta presión impositiva, la intervención en los mercados y el permanente cambio de las reglas de juego. Además de definir acciones inmediatas para seguir con el reclamo, también entregaron a las personas que circularon por el lugar en camiones y automóviles un panfleto titulado “21 razones pata acompañar al campo en su reclamo”.

Entre los puntos más destacados del documento, los productores señalaron que “seguro una vez en la vida vas a necesitar un médico, un escribano, o un abogado,,,3 veces al día necesitas de un agricultor. Hoy solo quedan 251 mil productores que generan la exportación a 5 continentes. La situación mundial actual necesita alimentos y granos, el Gobierno limita y pone trabas a las exportaciones. No aprovecha la ocasión. El Estado se lleva el 50% de la producción que es alimento para 200 millones de personas, sin embargo nos preguntamos por qué hay más hambre en el país. Mas impuestos, menos producción, menos trabajo y más pobreza”.

Diego Pascuale, Dieter Von Panwitz y Rodrigo Ponton, ayer durante la asamblea en el sur de Santa Fe.

Además, en el pronunciamiento se advirtió que el sector agropecuario no es responsable de los actuales niveles de inflación. Al respecto, desde Autoconvocados del campo, expresaron: “Las medidas del Gobierno no son el camino para bajar el costo de los alimentos. El campo no es el culpable de los precios elevados de productos en góndolas y del mercado interno. Todos los alimentos de la mesa vienen del campo. Si el campo para, el país no come. Queremos trabajar tranquilos y seguir produciendo”.

Y por otro lado, expresaron que “el campo aportó en los últimos 20 años el total de la deuda externa, ¿A dónde va ese dinero?. El campo aportó más de 100.000 millones de dólares en impuestos extraordinarios, ¿Por qué no hay mejoras en caminos e infraestructura para aumentar la producción”.

