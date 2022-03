Sequía, suba de costos y falta de precios, los principales problemas de las economías regionales

Mientras que el resto de las producciones sufrieron la sequía, el sector vitivinícola se vio afectado por el granizo

Casi una docena de economías regionales arrancaron el 2022 con fuertes signos de crisis al enfrentar dificultades tales como la sequía, el encarecimiento de los insumos dolarizados, la inflación doméstica y las trabas que exhibe las posibilidades de vender sus productos al exterior, tanto por efectos de la pos pandemia y cuestiones que hacen a la política agropecuaria que impone el gobierno de Alberto Fernández . El pasado mes fue el de más actividades en crisis desde el 2019.

Así lo reflejó un estudio realizado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO). En febrero pasado, los números en “rojo” se imponen en un total de 11 de las 19 economías regionales, que mes a mes releva la entidad para verificar el estado de situación que refiere cada actividad en el Interior productivo.

Para los directivos de CONINAGRO, ya en el segundo mes del presente año, la “situación resulta compleja” atento a la situación de crisis que refieren la gran mayoría de las economías en las que desarrollan su actividad las cooperativas asociadas a la entidad que conduce el mendocino Carlos Iannizzotto.

En el último informe sectorial, conocido bajo el nombre de Semáforo de Economías Regionales, refiere que la sequía, junto a los incendios de campos, puso en quebranto en el Litoral a muchas actividades vinculadas a la producción de yerba mate, forestación, cítricos dulces, entre otros sectores. También por problema climáticos, como caída de granizo y las heladas, se registró un gran perjuicio en las fincas dedicadas a la producción de uvas y vino, peras y manzanas.

Detalle de las economías regionales. (Coninagro)

A todo esto se sumó desde el arranque del año, la pérdida de mercados para el maní de Córdoba, y por otro lado la suba desmedida de insumos vitales y demás costos que provocan el menoscabo de actividades abocadas a la producción de papas y leche.

Frente a la crisis que presenta actividades tales como la producción de Arroz, Críticos Dulces, Papas, y ya con signos de crisis como Aves, Bovinos, Leche, Mandioca, Maní, Miel, Peras y Manzanas y Vino y Mosto, se mencionó como principales causantes cuestiones tales como “la sequía, los costos en suba y los precios estancados que ponen en alerta al sistema productivo”.

Precios

En lo que se refiere al seguimiento de precios y costos durante febrero pasado, el informe sectorial refirió que “el promedio simple de los precios de las actividades relevadas crecieron 45% en términos interanuales en enero de 2022, estando por debajo del 50,7% de la inflación oficial. Mientras que el promedio de los indicadores de costos crecieron en el mismo período 72%”, se indicó.

Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, consignó, a modo de ejemplo, que “la cosecha vitícola viene con una merma del 19% por accidentes climáticos. En exportación el año pasado batimos récord, sin embargo hicimos una encuesta con una empresa de renombre que de cada cuatro pequeños productores, tres se sienten agobiados. Se ha concentrado mucho la industria, y el pequeño y mediano productor vitivinícola está siendo expulsado. Por ello, necesitamos unidades económicas muy grandes”.

Por su parte, Mario Raiteri, consejero de Coninagro y vicepresidente de la Federación Nacional de Papa, comentó que: “Necesitamos medidas de mediano y largo plazo. Hoy no somos sujeto de crédito ni tenemos ventajas impositivas. Hoy hay 80 mil hectáreas sembradas de papa en manos de 400 productores, necesitamos que haya más productores. La principal preocupación es la incertidumbre que nos va trayendo esta situación favorable que se ve en los commodities, en una producción como la papa que tiene costos en dólares pero vende en pesos, nos trae preocupación. Hoy la ecuación económica no da, no sé si vamos a poder sostener este ritmo de superficie sembrada”.

SEGUIR LEYENDO: