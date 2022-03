En una Asamblea en Alcorta, el campo definió acciones gremiales: “Se siguen sumando problemas que complejizan la actividad agropecuaria”

Una imagen de la Asamblea en Alcorta, cuna de la Federación Agraria

En medio de un creciente malestar por las medidas que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández, los dirigentes de la Mesa de Enlace del campo encabezaron hoy una asamblea en el emblemático monumento que conmemora el Grito de Alcorta, en la provincia de Santa Fe. Un hecho que sucedió hace 110 años atrás y dio surgimiento a la Federación Agraria Argentina.

La reunión contó con la asistencia de unos 300 productores y dirigentes de diferentes regiones del país. Además del titular de la entidad anfitriona, Carlos Achetoni; participaron sus pares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica.

En el encuentro los dirigentes definieron una agenda de trabajo, que incluirá una recorrida por las zonas del litoral afectadas por la sequía y los incendios. Según supo este medio, las entidades ya solicitaron audiencias a los gobernadores de Corrientes, Chaco, Formosa, y Misiones. El objetivo es hacer un seguimiento de la asistencia a las cadenas productivas damnificadas. Solo en Corrientes, ya hay casi un millón de hectáreas afectadas y las perdidas económicas superan los $ 60.000 millones.

Oras acciones gremiales incluyen el armado de asambleas como la de hoy, y el planteo de una agenda legislativa que contemplará temas como las retenciones a las exportaciones del agro, en medio de versiones sobre un posible aumento de las mismas a partir del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional . El campo pretende también participar del debate de la nueva Ley de Humedales, impulsar una modificación de la Ley de Semillas y que se actualice el Fondo de Emergencia Agropecuaria. En Diputados ya se encuentra el proyecto de Ley de desarrollo agroindustrial girado por el Gobierno.

El titular de FAA expone ante la Asamblea, flanqueado por sus pares de la Mesa de Enlace

“Los problemas continúan y lamentablemente se van sumando situaciones que complejizan a la actividad agropecuaria, mientras vemos que los países vecinos tienen un desarrollo totalmente distinto al nuestro. Es hora de empezar a ver por qué funciona ese modelo, y por qué con el nuestro llevamos 20 años pagando retenciones y no ha funcionado; por qué cada día estamos fabricando pobres y por qué en un mes tenemos la inflación que tienen los países hermanos en un año”, dijo el presidente de Federación Agraria Argentina.

Y agregó: “Tenemos que encontrar un camino de trabajo en las legislaturas provinciales, en el Congreso de la Nación, con los gobernadores y con el presidente de la Nación, para proponer las cosas que consideramos van a ser solución, con planteos bien firmes y respaldados por los productores de todo el país”.

Más dirigentes

Por su parte, Pino planteó como los temas principales de la agenda de la Mesa de Enlace a la alta presión impositiva, a través de la vigencia de las retenciones; la intervención del Gobierno en los mercados, como sucedió en las últimas horas con la creación del Fideicomiso de trigo; el debate por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde el dirigente adelantó que la semana que viene participará de las reuniones en diputados para plantear la posición del campo. Al respecto, agregó: “Estamos convencidos de que no debemos ser la variable de ajuste”.

Al momento de hacer uso de la palabra, el titular de CRA, Jorge Chemes, señaló: “Este es un lugar con mucha historia de lucha; y creo que eso es lo que estamos encarando, una lucha. Tenemos demasiados problemas; sumado a los desencuentros con este gobierno que pocas soluciones nos ha dado. Si hacemos un balance, el saldo es negativo y con perspectivas peores. Es importante que tracemos estrategias para la lucha y seguir juntos.

El vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, agregó: “Acá hace más de cien años los chacareros se reunieron para defender sus derechos, hoy estamos los productores agropecuarios para defender nuestros derechos. No nos falta a ninguno de los cuatro la convicción y la firmeza para poder plantear los problemas. Que a veces no tengamos las respuestas no quiere decir que no llevemos adelante la tarea que nos han puesto en nuestra responsabilidad como dirigentes gremiales”.

El reclamo de las bases

Presentación de los dirigentes, al iniciarse la Asamblea

“Hagamos algo”, dijo una productora autoconvocada que participó de la reunión en Alcorta, preocupada por la situación del sector y reclamando un mayor accionar por parte de los dirigentes. Como sucedió en la asamblea de Armstrong, en enero pasado, hubo cuestionamientos al rol de la Mesa de Enlace. Entre los asistentes coincidieron con dicho planteo, y también hubo pedidos de autocríticas no solamente de los presidentes de las entidades, sino también de los propios productores que no forman parte de las mismas o no participan de manera más contundente del reclamo ante las autoridades nacionales.

“Nos tenemos que hacer fuerte desde nuestras bases y en nuestros territorios, sino será difícil que la Mesa de Enlace pueda llevar adelante su gestión. Somos nosotros los que podemos cambiar esta realidad, y hay que hacerlo con otra forma de protestar. Las transformaciones tienen que ir de abajo hacia arriba”, sostuvo el Vicepresidente de Federación Agraria, Elvio Guía.

A lo propuesto por Elvio Guía, muchos productores coincidieron en que hay que consolidar la unidad de las entidades y del sector agropecuario. “Hay que participar más y fortalecer las entidades. Hoy solamente el 10% de los productores están afiliados a las mismas, y tenemos que llegar a un 50 o 60%. Hoy las entidades están totalmente desfinanciadas, y nos tenemos que hacer cargo de eso y revertir entre todos el panorama. La unidad de todos será fundamental en el éxito de nuestras gestiones”, comentó un pequeño productor de la zona de Santa Fe, quien también reclamó medidas urgentes para las economías regionales.

Por último, Miguel Pérez, productor de caña de azúcar de Tucumán, agregó a la expresado por el productor anterior: “Entre nosotros nos tenemos que conocer más. No somos solidarios para sostener las entidades. La Mesa de Enlace es necesaria a pesar de las dificultades y diferencias que hay entre sus integrantes”. También se escucharon reclamos de mejorar la comunicación de los dirigentes, iniciar un cambio cultural para que la sociedad comprenda el rol central del campo y la agroindustria, y fundamentalmente “buscar la salida en las coincidencias y no en las diferencias”, como lo expresó Achetoni.

SEGUIR LEYENDO: