Una especialista en meteorología aseguró que hubo alertas que anticiparon el peligro de incendios en Corrientes

Los incendios en Corrientes ya afectaron a más de 700 mil hectáreas.

La situación en Corrientes sigue siendo dramática como consecuencia de los incendios, que ya afectaron a casi 800 mil hectáreas y con pérdidas económicas por encima de los 70.000 millones de pesos. En medio de todo esto, surgen testimonios de especialistas en meteorología que aseguran que anticiparon el peligro de grandes incendios en la provincia, pero aseguran que no fueron escuchados.

Malena Ojeda, vive en el distrito correntino de Goya es agrónoma y especializada en el seguimiento climático y meteorología en la región del Litoral, quien consignó que su interés por la previsión de dichos fenómenos, que en definitiva tuvieron la consecuencia de la sequía actual, “no fue correspondido” en los últimos meses en los contactos que buscó establecer con autoridades provinciales. “Indudablemente me causó mucha tristeza. Incluso los productores lo minimizaron. Era como que se trataba de una exageración”, expresó Ojeda, quien agregó que “la seca podría extenderse hasta junio próximo”.

Entre las acciones de contacto que resultaron fallidas por falta de interés ni respuesta de su interlocutor, figuró en su lista el ministro de Producción de Corrientes, Claudio Anselmo, y también directivos de Defensa Civil. “De los teléfonos que obtuve, y a los que le mandé Whastapp detallando los informes obtenidos en materia meteorológica para la región, y para Corrientes, figuraba el ministro de la Producción: lamentablemente no hemos sido correspondidos en nuestro interés de comunicación”, comentó.

“Esto me causó indudablemente mucha tristeza, ya que yo trabajo en forma gratuita para los sectores productivos de mi provincia. Traté de buscar la manera que me oigan y ni el visto me clavaron en el teléfono. Me dolió mucho y eso sucedió incluso con el ministro Anselmo”, agregó Ojeda en diálogo con Infobae.

Durante los últimos meses, Ojeda realizó un trabajo de concientización con productores sobre el impacto que tendría la seca tras recibir y evaluar los resultados que reportaron “ya en julio de 2021″ pronósticos desalentadores provistos por organismos internacionales como la Dirección Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, y del Centro de Investigación y Monitoreo de la Niña y Niño de Ecuador, entre otros, que “avizoraban ya a finales de primavera que íbamos a tener un verano muy intenso y muy difícil en Corrientes. Eso le comunicamos a los productores, para que se prepararan”, dijo.

Malena Ojeda.

“Esto de la sequía no apareció de un día para otro, ya en el 2020 se comenzaron a ver en Corrientes, los primeros efectos, con manchones de sequía en los campos cultivados y pastizales en el norte y noroeste correntino. Allí comenzaron los síntomas de sequía”, precisó la especialista. Dentro del trabajo de recolección de datos e informes que ha realizado Malena Ojeda, figura la detección de “indicios” desde finales de 2019 en materia climática que con el correr del tiempo se comenzaría con una etapa Niña, que mostraría los efectos de una sequía. “Previamente, ya veíamos que en el invierno pasado, entre julio y agosto, habría menos lluvias, y que íbamos a entrar en una primavera con valores mucho menores en las lluvias”, explicó.

Atento a los pronósticos desalentadores, Ojeda comentó que con especialistas del INTA Virasoro “nos fuimos dando cuenta” del impacto que podrían tener estos pronósticos, motivo por el cual aseguró que esto la movió a “realizar encuentros virtuales con productores de la zona a través de presentaciones en zoom para hacerles saber que realizada climática le esperaba a la producción”.

Pronósticos

Al realizar una previsión para el clima futuro, la agrónoma comentó que “los pronósticos dan cuenta de una extensión de la Niña, con un proceso de un 85%, con un período muy crítico de sequía, y esto se va a extender hasta junio. Ya en la última región del Consejo Hídrico Federal (COIFE), del que participó, también el Servicio Meteorológico Nacional, cuando se consignó que se consignó si la seca podría continuar hasta abril, allí los técnicos del SMN tiró más adelanta la culminación del ciclo del clima seco”.

Ojeda comentó que el impacto actual que propuso la sequía llevó a que “la producción en Corrientes está totalmente perdida: con la pérdida del 80% de las plantas de té y yerba mate, del 60 al 80% de las plantas de tabaco en el centro y sur correntino, también el 35% del arroz, y la totalidad de las plantas de hortaliza. Las hojas verdes en las huertas no existen. Asimismo, los incendios devoraron pastizales, esteros, y cultivares”, manifestó Ojeda.

