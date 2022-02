Incendios y sequía en el Litoral: la Mesa de Enlace pide una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez

Dirigentes de la Mesa de Enlace el último viernes en Mercedes, Corrientes.

Tras visitar el viernes pasado el distrito de Mercedes, en la provincia de Corrientes, y advertir que son más de 500 mil las hectáreas afectadas por los incendios en el litoral, los dirigentes de la Mesa de Enlace solicitarán una reunión con carácter de urgente con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez . Ya hay contacto entre las partes para organizar el encuentro.

Según expresó a Infobae el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, al pedido de audiencia que se realizará al titular de la cartera agropecuaria “tendrán que acompañar los gobernadores para conformar un frente y pedir claramente lo que los productores nos transmitieron en la reunión que mantuvimos con ellos el pasado viernes: condonación de deudas y ayuda financiera urgente para enfrentar la difícil situación. Y a partir de ahí, implementar medidas adicionales que contengan la necesidad de los productores”.

El dirigente confederado explicó que la Mesa de Enlace no ha diseñado un plan al respecto, sobre las medidas a implementar, y reiteró que la reunión con Julián Domínguez y el acompañamiento de los gobernadores de las provincias afectadas por la situación climática adversa “es la herramienta política fundamental para que todo marche”. No descartó la posibilidad de solicitar una audiencia con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, donde los productores están reclamando una baja de la presión impositiva.

“Si no hay ingresos, no se puede pagar nada. Y las pérdidas serán millonarias por los incendios y la sequía. Creo que esto los funcionarios lo tienen que tener claro. Se necesitará un plan de condonación o ayuda, porque la realidad es que no habrá recursos para hacer frente a los compromisos que tienen los productores”, expresó Jorge Chemes, y agregó: “El daño es tan grande que no alcanzan los recursos y las medidas que hay ahora. Se necesitan acciones más contundentes y numerosas, ya sea para combatir el fuego o recursos también. Todos sabemos que las cajas nacionales y provinciales no están bien, pero los productores no tienen la culpa que la naturaleza juegue de esta manera. Hay que dar prioridades y hacer un análisis profundo de la situación, y derivar recursos para que el productor se sienta contenido”.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló que “los productores tienen una necesidad de previsibilidad. Aún están luchando con el fuego, pero sienten que el problema empieza a partir de ahora. Cuando el fuego se vaya va a dejar muchos campos devastados, que va a costar mucho tiempo levantar, y ahí surgen las angustias de cómo va a ser el tema impositivo, entre otros”. al respecto, coincidió con Jorge Chemes en reclamar a las autoridades nacionales y provinciales que se habiliten créditos a tasas subsidiadas, y medidas que ayuden en lo inmediato a recomponer sus posibilidad a trabajar”.

La Mesa de Enlace estimó que son más de 500 mil hectáreas las afectadas por los incendios.

“Con la emergencia no alcanza, ya que la misma posterga hacia adelante pero en el año se van a encontrar con dos cuentas a pagar en el mismo momento. Entonces tenemos que ser serios en las ayudas que se puedan dar. Un productor nos decía en la reunión que realizamos en Corrientes que están habilitados los créditos, pero al ir a ver, hay un 43% de tasa. Vamos a ser prácticos y pracmáticos, no se puede pagar 43% de tasa para recomponer capital o para empezar a trabajar y producir de vuelta. En situaciones inéditas como son con la quema de 500 mil hectáreas, también tienen que haber medidas extremas”, agregó el dirigente rural.

Ayuda del ministerio de Agricultura

En las últimas horas el Ministerio de Agricultura anunció que fortaleció su presencia en las regiones afectadas por la sequía y los incendios, en particular en las provincias de Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Formosa. Además, se convocó para realizar una tarea conjunta de evaluar el estado de situación a los ministros provinciales, técnicos regionales del INTA y Senasa y de las entidades agropecuarias.

En un comunicado, la cartera agropecuaria señaló que se están desarrollando programas que permitan garantizar el aprovisionamiento de forraje para el ganado de pequeños productores que tienen mayores dificultades para acceder al financiamiento bancario. Y se suman a las líneas específicas del Plan Ganadería Argentina 2022-2023 (Plan GanAr), con el objetivo de proteger a las madres y contribuir al sostenimiento de los ciclos productivos.

Además, se trabaja en escenarios de anticipación para agilizar la asistencia a los productores, mediante aportes no reintegrables, y la Ley de emergencia agropecuaria contempla la prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre.

Y también se contempla los siguientes aspectos:

. “Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria”.





Domínguez visitó en los últimos días la provincia de Corrientes, una de las más afectadas por los incendios.

. “Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el 100% de los beneficios derivados de tales ventas”.

. “Liberación en las zonas de desastre, del pago arancelario del Mercado Nacional de Hacienda, a las haciendas que ingresen en dicho mercado procedentes de zonas de desastre”.

. “La AFIP suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley”.

