La Mesa de enlace del campo llevó su agenda de reclamos hasta la Patagonia

Jorge Chemes y Nicolás Pino junto al presidente de la Rural de Comodoro Rivadavia.

Dirigentes de la Mesa de Enlace participaron de la inauguración oficial de la 84º edición de la exposición rural de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, y llevaron su agenda de reclamos al Gobierno para cambiar la realidad productiva. En un lugar como la Patagonia, donde son varios los factores que afectan a la producción, como las condiciones climáticas adversas, las tomas de tierras, elevada presión impositiva y los efectos de la compleja situación económica y financiera del país.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, sostuvo en su discurso que en lo relacionado a la relación de la dirigencia del campo con el Gobierno de Alberto Fernández, dijo: “Dejamos atrás un 2021 cargado de incertidumbre y falta de definiciones en políticas agropecuarias desde el Gobierno. Venimos pidiendo al más alto nivel nacional que marquen un rumbo claro y objetivos claros para la producción agropecuaria, porque hace mucho que en la Argentina no gozamos de medidas claras hacia el campo y un horizonte claro para tomar decisiones”, sostuvo.

El dirigente, además, manifestó que a pesar de todas las gestiones realizadas no se han conseguido los objetivos trazados, más allá que destacó algunas mejoras en la exportación de carne vacuna y que es diferente el escenario al segundo semestre del 2021, y volvió a pedir la reapertura total de las exportaciones y una normalización del sistema comercial.

Con la presencia entre las autoridades nacionales que asistieron a la inauguración de Matías Lestani, ex asesor técnico de CRA y flamante Secretario de Agricultura de la Nación, Chemes aseguró que es difícil entablar un diálogo fluido con el Gobierno ya que no se comprende la importancia que tiene el campo para la Argentina. “No se toma conciencia del recurso que significa el sector agropecuario. Sin duda que hay una carga ideológica en las decisiones políticas que se llevan adelante. No digo que todos los funcionarios sean de esa manera o tengan esa visión. Sin ninguna duda que hay excepciones en las cuales entienden y están capacitados, pero lamentablemente quienes toman las decisiones en el más alto nivel no confían en el productor y esa desconfianza hace que se tomen medidas equivocadas”, agregó.

Jorge Chemes en la rural de Comodoro Rivadavia.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, con un mensaje directo a Matías Lestani, le reclamó “un ambiente amigable” para la construcción de medidas que permitan el crecimiento de la producción: “La Argentina llegó al fondo con un 50% de pobreza. Tenemos que ponernos a trabajar seriamente, cada uno en lo que corresponde. Matías, te hablo a vos como secretario de Agricultura: los que nos dedicamos a producir lo hacemos con viento, con frío, con calor, hacemos lo que tenemos que hacer. Hoy te toca una difícil, desde la política hay que generar el ambiente amigable poder trabajar de común acuerdo”, manifestó.

Además, el titular de la Rural pidió al Estado mayor rapidez y eficiencia para asistir a los productores afectados por la sequía y los incendios, especialmente en la zona del litoral argentino: “Matías, hay una situación muy fea en el norte del país, con productores que realmente la pasan muy mal porque se prenden fuego los campos. Estas situaciones no nos pueden seguir sorprendiendo. El Estado tiene la obligación de aggiornarse y combatir estos incidentes como lo venia haciendo. Ahora cargas con una mochila pesada en tu lomo”, señaló Pino al Secretario de Agricultura, quien durante el acto aplaudió cada uno de los discursos de los dirigentes rurales.

La Mesa de Enlace se había pronunciado el viernes pasado sobre la dramática situación por la que atraviesa el litoral argentino, y se está definiendo por estas horas un viaje de los dirigentes a la provincia de Corrientes, una de las zonas más más afectadas. En dicho distrito hay unas 335.043 hectáreas afectadas, y de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el 58% de las coberturas afectadas “son áreas de humedales como esteros, bañados, malezales y vegetación de valles aluviales”.

La realidad Patagónica

Al momento de hacer uso de la palabra, el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján, señaló que la Patagonia enfrenta diferentes problemáticas, como las condiciones climáticas adversas (sequía e incendios), fauna sin manejo, abigeato y usurpaciones, falta de infraestructura en caminos, falta de conectividad, y los efectos de la situación económica del país, con elevada inflación desdoblamiento cambiario.

“Producimos en Patagonia sin conectividad, sin caminos rurales, sin un trabajo conjunto con el Estado que nos de mayor previsibilidad y la búsqueda de medidas conjuntas que nos permitan seguir produciendo y que haya una reconversión productiva de la región. Esperamos que sea un diálogo franco y abierto para la búsqueda de medidas reales y concretas”, agregó el titular de Rural de Comodoro Rivadavia.

Nicolás Pino, en su discurso en la rural de Comodoro Rivadavia.

Además recordó que la actividad ganadera de Chubut es la cuarta actividad productiva, es la principal exportada de lana del país, con un 98% del producto que se exporta y un 70% de ese producto sale con valor agregado a través de de las lavanderías y peinadurías de la provincia. A su vez, la Patagonia representa el 56% del total de ovinos y el 62% de la producción total de lana, de la cual el 84% es lana fina.

El dirigente, al hablar de la problemática de las usurpaciones, mencionó que las mismas también se están registrando en Chubut, con la toma de un campo desde el 26 de enero en el Departamento Senger, en la Estancia 21 de octubre y propiedad de la familia Mayo desde 1935. “Ninguna usurpación es legal. Seguimos con varios años de falta de acciones por parte del Estado nacional y provincial en el cuidado de la propiedad privada, establecida en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. No se puede mirar al costado y que el Estado tome las medidas necesarias en seguridad y justicia que nos corresponde”, señaló Luján, quien reclamó que se realice el relevamiento de las comunidades indígenas previsto por la Ley 26.160. “Tenemos que diferencias los verdaderos, de los delincuentes”, concluyó.

La voz oficial

En representación del ministerio de Agricultura, participaron de la rural de Comodoro Rivadavia, el Secretario de Agricultura, Matías Lestani, y el Subsecretario de Ganadería, José María Romero, quienes se reunieron con productores y los representantes de la Mesa de Enlace para analizar todo lo relacionado al régimen de promoción ovina y el armado de una agenda de trabajo con los integrantes de la cadena.

Autoridades nacionales ingresando a la rural de Comodoro Rivadavia.

En su discurso durante la inauguración de la muestra, Romero dijo que forma parte de la gestión de Julián Domínguez “para transformar algunas realidades”, y además señaló: “Seguramente tenga más deudas con ustedes que éxitos, pero quiero dar fe que pongo todo mi esfuerzo. El diálogo es mucho más profundo que todo el mundo imagina”.

En relación a la gestión y coincidiendo con la preocupación expresada por los representantes de los productores sobre el impacto del cambio climático, el funcionario recordó la baja de las retenciones para el sector ovino y lanero, y confirmó que el titular de la cartera agropecuaria está gestionando el presupuesto de 850 millones de pesos para la nueva Ley Ovina, que fue aprobada meses atrás pero que ante la falta de aprobación del proyecto de presupuesto del presente año, Julián Domínguez está trabajando para que el dinero comprometido no falte.

