El ministro de Agricultura oficializó cambios en su gabinete

Hoy mediante la publicación en el Boletín Oficial de los correspondientes decretos de nombramientos, firmados por el presidente Alberto Fernández, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, avanzó con los cambios en su gabinete. Tal como había adelantado este medio semanas atrás, uno de los principales novedades es la llegada de Matías Lestani, ex técnico de Confederaciones Rurales Argentinas, a la Secretaría de Agricultura. Ganadería y Pesca. Por otro lado, Luis Contigiani, ex diputado del socialismo de Santa Fe, se hará cargo del área de Bioeconomía y Alimentos.

Por el lado del Decreto 62/2022, con fecha 1º de febrero, Alberto Fernández aceptó la renuncia de Jorge Solmi al cargo que ahora será ocupado por Matías Lestani, con designación retroactiva a partir del 5 de enero. Además, el Decreto 63/2022 se acepta la renuncia de Marcelo Alos al cargo de secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, y se designa al ex ministro de la Producción de Santa Fe de modo retroactivo al 3 de enero. De esta manera se deja atrás un proceso de casi un mes con funcionarios sin funciones, que habían sido nombrados de palabra pero no de hecho.

Todavía faltan nombramientos oficiales en otras áreas, donde posiblemente exista un problema de cupos femeninos, ya que el titular de la cartera agropecuaria decidió reemplazar a la jefa de Gabinete del ministerio, Diana Guillén y a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Susana Mirassou, y pretende reemplazarlas por Jorge Ruiz y Mariano Garmendia, respectivamente.

Lo cierto es que la llegada de Matías Lestani a la función pública provocó enorme malestar en las entidades del campo, especialmente en Confederaciones Rurales Argentinas, donde el ahora Secretario de Agricultura ocupó un alto cargo de asesoramiento técnico y se convirtió en un referente en dicha tarea. Semanas atrás en una recorrida por las zonas afectadas por la sequía en Santa Fe, Lestani habló que “fue una decisión puramente personal”, aceptar la propuesta de Julián Domínguez.

Y agregó: “El planteo del Ministro, cuando me tocó el timbre de mi casa para ir a tomar un café fue si me animaba a hacer lo que hice en la Mesa por el tema de las carnes donde defendí la posición de los productores frente a los mejores técnicos, si me animaba a hacerlo desde adentro y con birome para poder llevarlo a cabo. La realidad es que uno se compromete para tratar de hacer mejor el territorio y poderlo cambiar. Cuando te dan la posibilidad de poder mostrar todo eso que aprendiste y poder mostrarlo, ademas de poder traducirlo en políticas claras para el sector, no queda otra cosa que ponerse al frente. Las peleas se dan”.

Más cambios en Agricultura

Anoche se confirmó que Obdulio San Martín aceptó ser el presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) en reemplazo de Joaquín Serrano.

Hasta diciembre de 2020 San Martín ocupó el cargo de director del Cono Sur del Grupo Don Mario. Se trata de la principal multinacional agrícola de origen argentino, que desarrolla genética de soja y otros cultivos desde hace casi 40 años, y que en los últimos años ha conseguido una fuerte presencia en casi todos los países que producen soja del mundo, incluyendo también a China.

El nuevo funcionario es oriundo de Chacabuco, como el ministro Domínguez, con quien viene manteniendo diferentes cahas en las últimas semanas y ayer tomó contacto con parte de su gabinete. Obdulio San Martín es muy reconocido por todo el sector por el trabajo serio y sacrificado en Don Mario, y ha expresado a su grupo intimo de amigos y familiares que aceptó el cargo con la idea de avanzar con una demanda histórica de los obtentores y multiplicadores de semillas, tanto nacionales como extranjeros: contar con una nueva Ley de Semillas, que está vigente desde 1972 pero que necesita ser actualizada.

