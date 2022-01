La Sociedad Rural evalúa medidas judiciales contra las retenciones a la exportación

Nicolás Pino, presidente de la Rural, habló del tema retenciones y de la relación del Gobierno con el campo.

El vacío legal que provocó la caída del Presupuesto 2022 que proponía el Gobierno Nacional, ya empieza a mostrar reacciones en cadena. La Sociedad Rural Argentina (SRA) se encuentra por estos días estudiando estrategias legales para llevar a cabo si es que se cobran los derechos de exportación. La idea de la entidad es tener listas las acciones ni bien termine la feria judicial.

Así lo confirmó Nicolás Pino, presidente de la entidad, quien expresó en declaraciones radiales: “Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto. Desde la parte judicial, si hoy se cobran retenciones, estamos estudiando qué acciones tomar. Veremos en unos días cuando se termine la feria judicial, que camino vamos a elegir, pero nuestros abogados ya están abocados en este tema”.

En un comunicado de prensa de la entidad, se explicó que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.

Días atrás durante la Asamblea de productores realizada en Armstrong, Santa Fe, Pino exhortó al presidente Alberto Fernández para que instruya de inmediato al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que la retención es cero, y de esa manera permitir que el productor cobre el precio lleno de la mercadería que comercializa. Además, el titular de la SRA se mostró a favor para que se convoque al nuevo Congreso a discutir el tema impositivo, incluidas las retenciones, en el ámbito que constitucionalmente corresponde.

“Las retenciones desde el 1º de enero deber ser de 0%” (Nicolás Pino)

Si bien la Sociedad Rural es la más enfática en el reclamo de la inconstitucionalidad del cobro de los derechos de exportación, no es la única entidad dispuesta a seguir el camino judicial si es que se da el cobro de las mismas. Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), manifestó días atrás que seguirán el mismo camino, aduciendo que, según la Constitución, las retenciones no podrían ser cobradas legalmente a partir de enero de 2022, y gracias a esto ya están analizando con abogados los pasos a seguir.

También los dirigentes y productores de la Asociación Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (APRONOR) se reunieron con su equipo de asesores jurídicos para definir los pasos a seguir, entre los que se encuentran una acción ante la Justicia Federal, denominada “Acción declarativa de Certeza”, que es reclamar a un Juez Federal que declare la constitucionalidad o no del Decreto en cuestión. Paralelamente a esto, se sugiere a los productores del norte de nuestro país realizar un recurso de repetición ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El mismo es un recurso administrativo que se tramita en los tribunales contenciosos y administrativos, para que se devuelvan los impuestos, en este caso las retenciones “mal retenidas”.

El diálogo con el Gobierno

El dirigente gremial se mostró optimista en cuanto al diálogo con el Gobierno y en particular con el Ministerio de Agricultura. Esto puede inferirse por dos hechos recientes: la actualización del monto de Emergencia Agropecuaria que llevará de 500 a 12.500 millones de pesos la ayuda al sector y el nuevo gabinete del Ministerio que tendrá, entre otros, a Matías Lestani, ex técnico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y a Luis Contigiani, ex dirigente de la Federación Agraria y quien además de ser diputado nacional, fue ministro de la Producción de Santa Fe.

¿Por qué puede esto ser optimista? De acuerdo a lo que cuenta Pino, el pedido que realizó tuvo sus frutos en poco tiempo: “Días atrás nos mensajeamos con el ministro y le dije que necesitamos que los Gobiernos nacionales, provinciales y municipales se pongan a trabajar de forma urgente para dar apoyo a los productores afectados por la sequía. Le dije que no podíamos estar manteniendo un fondo de emergencia que tiene más de 10 años y un monto que hoy en día no es nada, y le pedimos que se revea ese número. Domínguez tomó nota y lo está gestionando, porque las horas pasan y con las lluvias no se soluciona el daño de la feroz sequía”, señaló.

Julian Domínguez, ministro de Agricultura

Los cambios en el ministerio Agricultura trajeron controversias dentro del sector, ya que se mantiene la polémica por el cargo que ostentará Matías Lestani, ex asesor de CRA. Tranqueras adentro el economista quedó con el mote de “traidor”. Nicolás Pino al respecto opina: “Entiendo que en sectores genere bronca, sobre todo por la forma en que asumió su cargo. No fue la más prolija. Nosotros tenemos que aprovechar el conocimiento que tiene para construir. Le mandé un mensaje al flamante secretario de agricultura y no tuve respuesta, seguro está cargado de cosas”.

Y agregó: “Lo veo como un muy buen profesional, inteligente y muy buen técnico. Le llegó la oferta, le habrá gustado el desafío y lo tomó. Desde nuestro lado es mucho más fácil cuando vas a dialogar con un funcionario y ese funcionario entiende y conoce del tema. No nos olvidemos hasta hace 15 días el técnico que participaba por CRA en las charlas con el Gobierno era Matías Lestani. Sentarte a hablar con alguien que hace tan poco tiempo estaba de este lado del mostrador, ahora como Secretario de Agricultura, tiene que ser algo mucho más facilitador”.

Por último, Nicolás Pino se manifestó en relación a la asamblea de productores celebrada en Armstrong, la cual mostró signos de preocupación en los dirigentes: “En la asamblea pudimos escuchar a los productores. De ahí me llevé sus inquietudes y las quejas. Hay una sensación de enojo, no solamente hacia el Gobierno por las diferentes cargas que soporta el campo, sino enojo con nosotros mismos, los dirigentes de la Mesa de Enlace. Me llevó a pedir disculpas por no haber podido realizar las acciones que nos pidieron”, concluyó el dirigente.

