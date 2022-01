Se intensifican las reuniones del campo: los productores debaten cómo expresar su rechazo a las políticas del Gobierno

Horacio Salaverri, presidente de CARBAP.

El campo sigue movilizado en rechazo a la política oficial hacia el sector. Tras las asamblea de productores del último fin de semana, las bases en el interior avanzan con las reuniones para definir las acciones gremiales a seguir. Así sucedió esta semana durante una reunión zonal que organizó en el distrito bonaerense de Chivilcoy, la dirigencia de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y que tendrá su segundo encuentro el próximo jueves a las 9 hs en la Sociedad Rural de Rauch, para las zonas 4, 5 y 6 que corresponden a la Cuenca del Salado, centro y sudeste del territorio bonaerense.

La entidad que preside Horacio Salaverri comenzó con el primero de una serie de encuentros de dirigentes rurales de las distintas zonas que integran la Confederación. Unos 40 dirigentes de más de 25 rurales analizaron y debatieron las acciones gremiales a seguir en respuesta a las decisiones del Gobierno Nacional de los últimos días, especialmente las que están relacionadas con la intervención en la cadena de la carne vacuna, el trigo y el maíz.

Desde CARBAP señalaron que existe una gran intranquilidad por la sequía imperante que afecta a las principales zonas productivas del país. La Bolsa de Comercio de Rosario realizó un ajuste a la baja en las estimaciones de cosecha total en soja y maíz, y por otro lado advirtió que las pérdidas para el sector productivo alcanzarían a los 2930 millones de dólares, y serían 2.665 millones de dólares que dejarían de ingresar al país por menores exportaciones del cereal y la oleaginosa. Además, el Estado dejaría de recaudar unos 1.440 millones de dólares en concepto de impuestos, de los cuales 1.040 millones de dólares corresponde a los derechos de exportación.

Pero en la reunión de Chivilcoy, los asistentes manifestaron su malestar y rechazo a los anuncios de los últimos días del Gobierno en relación al nuevo esquema de exportación de carne vacuna, la propuesta del Gobierno de crear un fideicomiso para el trigo y el maíz, y también por la falta de políticas proactivas para el sector. “Hay mucha bronca”, dijeron desde CARBAP, y agregaron que hay una “falta de credibilidad de los interlocutores sectoriales del Gobierno”.

Reunión de CARBAP en Chivilcoy.

Por tal motivo, desde la entidad no se descarta elevar un pedido a la Mesa de Enlace para que haya un diálogo con los funcionarios diferente al actual, donde no se ha logrado generar confianza y las medidas que lleva adelante el Gobierno no derivan en previsibilidad y un aumento de la inversión, para que a partir de todo esto se alcance un aumento de la producción. En la reunión de Chivilcoy también se expresó la preocupación por la situación actual del país, las desviaciones macroeconómicas, la inflación, los actuales niveles de pobreza y los embates contra los otros poderes del Estado, como la justicia, entre otras.

Mesa de Enlace

A una semana de la asamblea en Armstrong, provincia de Santa Fe, los dirigentes que integran la Mesa de Enlace debaten por estas horas a nivel interno todo lo que dejó la reunión del último fin de semana, monitorean con preocupación los efectos de la sequía y definen cómo seguirá el reclamo ante el Gobierno.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace, realizó en las últimas horas su reunión del Consejo Directivo, en medio de una situación interna con alto nivel de polémica tras la salida del técnico Matías Lestani, para sumarse a la gestión de Julián Domínguez, como Secretario de Agricultura. En el encuentro, según pudo saber este medio, se analizó la posibilidad de que la entidad se retire de las mesas intersectoriales de trigo y maíz, e inclusive la Mesa de las Carnes, ya que consideran que en dichos ámbitos consideran que se están implementando medidas que van en el sentido contrario a lo que pretende el sector productivo.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria. (Leo Galletto)

Esta decisión, sería un complemento de lo que se anunció la semana pasada de dejar de pertenecer al Consejo Agroindustrial Argentino. Hay que recordar que CRA, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria se alejaron del espacio, mientras que Coninagro continúa en el mismo, cuyo representante en la asamblea del fin de semana pasado recibió duros cuestionamiento de los sectores de productores autoconvocados que pidieron que sea expulsada de la Mesa de Enlace.

Por último, en los próximos días se avanzará con la organización de la Asamblea que propuso realizar el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, en febrero próximo en el distrito santafesino de Alcorta. En la entidad que agrupa a los pequeños y medianos productores, los sectores opositores a la actual conducción, denominados “Bases Federadas”, cuestionaron el rol de Achetoni en la reunión de Armstrong: “Fue una asamblea anacrónica, partidaria, opositora, egoísta, vacía de propuestas, inútil, minúscula, no representativa”, señalaron en un comunicado.

