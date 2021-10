Violento asalto a la familia de un dirigente del campo en Santiago del Estero: según CRA, “la inseguridad rural no da para más”

De izquierda a derecha: Jorge Chemes, presidente de CRA, junto a José Ferreiro, titular de FAAS y víctima de un violento robo. (Foto: CRA)

El presidente de la Federación de Asociaciones Agropecuarias Santiagueñas (FAAS), José Ferreiro, fue víctima el jueves pasado de un violento asalto en su domicilio ubicado en la Ruta Provincial Nº 1, a un kilómetro del barrio Mishqui Mayu de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero. La Federación forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace, cuya dirigencia expresó en un comunicado que la “inseguridad rural no da para más”.

Los medios de Santiago del Estero consignaron que un grupo de delincuentes, conformado por al menos 6 personas y fuertemente armados, ingresaron el jueves último cerca de las 22hs a la vivienda del productor y dirigente rural, y delante de su esposa y su suegro lo golpearon violentamente durante más de una hora, mientras le pedían una alta suma de dinero.

“Escucho a los perros ladrar y me levanto a ver qué pasaba. Abrí la puerta y me sorprenden seis tipos con gorras y barbijos. Todos con armas. Me golpean. Me tiran al piso. Allí me patean en la cabeza dos veces y me atan de pies y manos. Comenzaron a gritarme y me pedían plata. Tenían mucha información sobre mi casa y los movimientos de mi familia, porque hasta me llegaron a decir que les tenía que dar los dólares que había cobrado por la venta de un terreno. Me taparon la cara con una colcha. Dos estaban siempre a lado mío y me apoyaban el arma en la cabeza”, dijo el productor al diario El Liberal.

De terror

Además Ferreiro relató que “los otros delincuentes redujeron a mi esposa y a mi suegro y los llevaron hasta otra habitación. Los tenían encerrados. Todo el tiempo me decían que me iban a matar. Revisaron todo. No dejaron un lugar sin ver y nada en pie. Destruyeron muebles, desarmaron los roperos. Buscaban una caja fuerte con dólares”. En la entrevista con el medio provincial, el presidente de la Federación comentó que le robaron 1.080.000 de pesos en efectivo. Trabajan para esclarecer el robo, Personal de la Comisaría 12 y la Fiscalía de la Dra. Jacqueline Macció.

Solidaridad de CRA

En un comunicado los dirigentes de CRA expresaron su solidaridad con José Ferreiro, y recordaron que el dirigente viene reclamando con vehemencia por varios motivos dentro de su provincia, en defensa de los productores de su región. “Los argentinos hemos vivido épocas de violencia política e intolerancia, y cada uno de nosotros guarda esos recuerdos como un emblema de los peores momentos de la República”, manifestaron desde la entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes.

El ataque y rotura de silobolsas se multiplicò desde el año pasado. El Gobierno no hizo nada que los disuadiera

Y agregaron: “Desde CRA sostenemos posiciones públicas y lo hacemos desde lo más profundo de nuestras convicciones y con las razones que lo avalan. Queremos vivir en democracia y expresarnos con libertad, sin aprietes, sin violencia y con justicia, hoy la víctima es José Ferreiro, si el gobierno no actúa, mañana seremos todos. La inseguridad rural no da para más”.

También afirmaron que la Confederación viene desde hace tiempo reclamando por la inseguridad y por el bienestar de la gente que vive y trabaja en el campo. En más de una oportunidad la entidad advirtió a los funcionarios nacionales, junto a los demás integrantes de la Mesa de Enlace, sobre el aumento de la inseguridad expresado también en la rotura de silobolsas, donde los hechos se registran en las principales zonas productoras del país.

Semanas atrás, el ingeniero agrónomo y responsable del Departamento de Análisis Económico de CRA, Matías Lestani, aseguró que las provincias más afectadas por la inseguridad rural son Buenos Aires y Santa Fe, donde concentran, cada una, el 37% de los hechos. El podio lo completa Córdoba con el 22%. Además, en el informe que elaboró el especialista a pedido de este medio, se señala que al 5 de septiembre pasado ya fueron vandalizados 60 silobolsas, mientras en la actividad pecuaria el robo de animales se centra en las zonas periurbanas o en los últimos cordones de los conurbanos.

SEGUIR LEYENDO: