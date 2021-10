El maní, otra vez en aprietos: una nueva medida del Gobierno pone en jaque a los exportadores

Una medida del Gobierno complica el panorama de las exportaciones de maní

La preocupación en el sector manicero volvió a manifestarse tras una nueva medida arancelaria que sacó el gobierno y que viene a perjudicar buena parte de las exportaciones. Esta semana se publicó en el Boletín Oficial una resolución que establece valores de referencia “de carácter precautorio” para los envíos al exterior de maní blancheado y que terminará perjudicando tanto la logística como los ingresos de los exportadores.

A través de la Resolución General 4710, el Gobierno impuso un valor FOB de referencia de 1,34 dólares por kilo (1.340 dólares la tonelada) para el maní blancheado entero y de 1,18 dólares (1.180 dólares la tonelada) para el maní blancheado partido. Es decir que si alguna empresa embarca un contenedor por debajo del precio establecido, pasa automáticamente a formar parte del canal rojo de la Aduana. Tras conocerse la nueva medida, el sector manicero manifestó su preocupación porque consideran que esto solo viene a perjudicar a las exportaciones en medio de un momento crucial para la industria que pierde mercados internacionales.}

El 65% del maní que exporta la Argentina va al mercado europeo, ya que está considerado de muy buena calidad

“El maní blancheado que estaría afectado por esta resolución no tiene un precio índice, como si lo tiene el maní con piel y que es con el que se rige la AFIP y aduana para tributar. En este otro caso tributa con el precio FOB que es el que pasa a tener la referencia”, dice Diego Yabes, vicepresidente de la Cámara del Maní. Si una empresa exporta por menos de ese valor de referencia podría ser susceptible de requerir más información para justificar su comercialización por debajo del rango establecido. Con este panorama los costos de logística se elevarían aún más.

Desde el sector indican que si bien se puede exportar maní entero y partido hay una variedad de precios entre uno y el otro por sus calidades y características distintivas. Y el temor que hay en la cadena es que a partir de esta resolución se sospeche de que existe algún tipo de subfacturación porque hay un maní que se exporta más barato que el otro, pero que está relacionado por el tipo de tratamiento que tienen ambos. En ese sentido afirman que el valor FOB del maní no representa a todas las calidades.

“Todos los embarques van a pasar a canal rojo, esto implica mayores tiempos de embarque, podés sufrir que la aduana abra un expediente por bajo precio y hasta que tengas que tributar por un precio de una mercadería que realmente no es por la que se vende, sino más alta”, describió Yabes. A este panorama también se contempla una situación que se está viviendo en el sector exportador respecto de los derechos de exportación que paga este producto siendo una economía regional.

Altos costos de logística

A todo esto se suma el problema logístico que se está viviendo a nivel mundial. “Estamos pagando costos de flete altísimos que no son los mismos. Encima el valor FOB lo tenemos mucho más abajo. Todavía no logramos reunirnos con alguien del Gobierno para que nos explique cuál es el espíritu final de esta medida. Ellos deben estar observando disparidad en el precio de venta: es lo único que se me ocurre, porque de lo contrario no se entiende”, puntualizó.

A principios de este año se conoció que en los últimos 10 años se ha perdido un 40% de participación en dos de los mercados más importantes, Rusia y Argelia

En términos generales, al haber un canal rojo hace más lento los procesos de logística, ya que puede haber demoras en los camiones multimodales. La medida que será aplicada a partir de esta semana, aseguraron, va a generar problemas en cuanto se empiece a implementar. Aunque el impacto, dicen, no sería tan drástico. “Si bien no perderíamos mercados, sí perjudicaría a las empresas nacionales si la aduana decide avanzar con esto. Si exportás mercadería por debajo de esa referencia la aduana te obliga a pagar los tributos hasta alcanzar el precio de referencia”, advirtió Yabes, quien a modo de ejemplo sostuvo: “Si el valor FOB es de USD 200 y es más bajo que el precio de referencia y si la aduana dice que acá hay sospecha de un precio que no está bien tributado por el valor de referencia, se paga 14 dólares por tonelada, que se convertirá en un sobrecosto”.

El 65% del maní que exporta la Argentina va al mercado europeo, ya que está considerado de muy buena calidad. Si bien hay competidores con los que está mano a mano, como es el caso de Brasil y Estados Unidos, estos se están imponiendo a nivel mundial. No obstante, el producto nacional se destaca por sobre el resto. A principios de este año se conoció que en los últimos 10 años se ha perdido un 40% de participación en dos de los mercados más importantes, Rusia y Argelia, por el encarecimiento del producto nacional por sobre los países que no pagan derechos de exportación. Hoy, el sector paga un 7% en DEX para el maní blancheado, confitería y aceite, mientras que los productos que tienen un valor agregado abonan un 5% para envases superiores a los 2 kilos.

SEGUIR LEYENDO: