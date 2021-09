Julián Domínguez ratificó hasta noviembre a los funcionarios nombrados por su antecesor, Luis Basterra

Julián Domínguez y Matías kulfas, ayer durante la reunión en el despacho del titular de Desarrollo Productivo. (Foto: Twitter de Matías Kulfas)

Julián Domínguez dio sus primeros pasos como ministro de Agricultura. Ayer mantuvo su primer encuentro con sectores de la cadena agroindustrial, se reunió con el titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ratificó a los funcionarios designados por su antecesor, Luis Basterra, y confirmó la reunión de la semana que viene con la Mesa de Enlace, en medio del conflicto por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna.

La jornada de martes arrancó en horas muy tempranas. Pasadas las 8:30 el flamante ministro de Agricultura participó de la inauguración del Seminario virtual organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja (ACSOJA), donde reiteró el desafío de alcanzar la meta de los 70 millones de toneladas de producción de soja, un volumen que según el presidente de ACSOJA, Luis Zubizarreta, permitiría a la Argentina sumar 80.000 nuevos puestos de trabajo y 10.000 millones de dólares más en concepto de exportaciones.

Pero además, el ministro remarcó la importancia de continuar con el desarrollo de una producción agropecuaria cada vez más sustentable, de la mano de las buenas prácticas agropecuarias, y que todo esto contribuya al cuidado del medio ambiente, el suelo y la salud de la población. Y en la parte final de su discurso, Domínguez realizó una convocatoria al sector a “trabajar juntos” y envió un mensaje a los productores: “No se concibe a la Argentina sin el campo, y no se concibe al campo sin el milagro que han producido ustedes los productores de este país, del cual siento el orgullo de conducir la responsabilidad de este ministerio”, dijo.

Horas más tardes a su primer discurso como ministro, Domínguez se trasladó al despacho de su colega de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien utilizó su cuenta personal de twitter para comentar que la reunión con el titular de la cartera agropecuaria fue para “fortalecer la articulación entre los sectores del campo y de la industria. El desarrollo agroindustrial es central para el crecimiento de la Argentina”, señaló.

El nuevo ministro recibirá el lunes próximo a la Mesa de enlace, según señalaron fuentes oficiales.

Si bien no hubo demasiadas precisiones sobre lo sucedido, no se descarta que se haya analizado la problemática de las exportaciones de carne vacuna, teniendo en cuenta el rol activo en todo este tiempo de Kulfas al impulsar las diferentes restricciones a las mismas. Hay que recordar que hasta el 31 de octubre próximo se mantiene vigente el sistema de cuotificación de ventas al exterior y hasta fin de año la prohibición de exportar algunos cortes populares. El principal reclamo del campo al Gobierno es la liberación total de la comercialización de carne al mundo.

Tal como informó Infobae durante el último fin de semana, en su primer contacto con los dirigentes de la Mesa de Enlace el ministro de Agricultura solicitó que cada una de las entidades designe un técnico para que a lo largo de esta semana analicen la problemática de la carne vacuna junto a funcionarios. Fuentes cercanas a Domínguez precisaron que el ministro recibirá el lunes a los representantes de los productores agropecuarios, y luego anunciará el paquete de medidas a implementar. Hasta el momento los presidentes de las entidades no fueron notificados de la reunión.

Además, los dirigentes de Confederaciones Rurales Argentinas dejaron sin efecto ayer la posibilidad que habían expresado tras la designación de Domínguez, de hacerle llegar al ministro una carta reclamando la eliminación de las restricciones. Un reclamo que la Mesa de Enlace trasladará hoy a la provincia de Córdoba: a las 11:30 mantendrán una reunión con el gobernador Juan Schiaretti. Como ya lo realizaron con otros gobernadores, los dirigentes solicitarán que se interceda ante el gobierno nacional para frenar la intervención oficial en la cadena de ganados y carnes. Por otro lado, en la agenda estará presente la problemática de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

Gabinete y reconocimiento

En su primer día en funciones, Domínguez ratificó hasta noviembre próximo el gabinete que venía trabajando en la gestión anterior de Luis Basterra y también a las autoridades de los diferentes organismos descentralizados, según confirmaron a este medio fuentes oficiales. Luego de realizadas las elecciones legislativas, explicaron cerca de Domínguez, el ministro realizará una evaluación de cada uno de los funcionarios y definirá los pasos a seguir.

Jorge Solmi.

Entre los principales funcionarios se encuentran la Jefa de Gabinete, Diana Guillén, una persona muy cercana al instituto Patria; el Secretario de Agricultura, Jorge Solmi, que responde al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el Secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alos; el presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Carlos Paz, muy relacionado con el kirchnerismo de Santa Cruz, y como presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana Mirassou, entre otros.

Por último, mediante un comunicado, el ministro destacó ayer a la tarde el potencial de la vitivinicultura nacional. Fue al destacar la performance alcanzada por los vinos de la familia Zuccardi que, por tercer año consecutivo, lograron constituirse como la mejor bodega y viñedo del mundo en The World”s Best Vineyard. “En su momento trabajamos para ser el primer país del mundo en declarar y tener una ley como esta. Hoy nos sentimos orgullosos de haberlo logrado. No fue fácil. En esa oportunidad tuvimos que sumar a todos los sectores del vino y hacerlo con una estrategia que sirviera y no sea solo enunciativa”, concluyó Julián Domínguez.

