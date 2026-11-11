Economía

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en San Luis y despidió a todos sus empleados

Stanley Black & Decker cesó la actividad en su fábrica de discos abrasivos en Justo Daract y dejó sin empleo a 61 personas. La pérdida de competitividad frente a los productos chinos y el achicamiento del mercado brasileño, entre las causas del cierre

La planta de Black&Decker en San Luis
La planta de Justo Daract, San Luis, donde Stanley Black & Decker producía discos abrasivos desde 2013
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La multinacional estadounidense Stanley Black & Decker cerró su planta en la localidad de Justo Daract, provincia de San Luis y desvinculó a los 61 empleados que trabajaban en el establecimiento. La fábrica, que producía discos abrasivos para el corte de hierro y el pulido de soldaduras destinados a los sectores industrial, profesional y hogareño, perdió competitividad en el último tiempo por la presión de las importaciones tanto en el mercado local, como en la región.

Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis. La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía”, indicó la empresa mediante un comunicado. “El cierre implica la desvinculación de los 61 empleados que trabajan en la planta. Stanley Black & Decker reafirma su pleno compromiso con la Argentina. La compañía seguirá operando en el país, como lo ha hecho durante más de 30 años, preservando sus valiosas relaciones con socios locales, distribuidores y clientes. Nuestra presencia en la Argentina no está en discusión”, sostuvieron.

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La empresa cuenta con una segunda planta en Villa Ballester, partido bonaerense de San Martín, que continuará operando con la fabricación de ruedas abrasivas de entre 6 pulgadas y un metro de diámetro, orientadas casi en su totalidad al mercado industrial.

El gremio pide indemnizaciones completas y rechaza el pago en cuotas

El cierre responde a dificultades económicas y competitivas. Según comentaron a Infobae fuentes de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la empresa compite directamente con productos chinos y su principal mercado era el brasileño. Cuando ese mercado comenzó a deteriorarse, la compañía intentó reorientar sus ventas hacia el mercado local, pero la estrategia no alcanzó para sostener la operación en San Luis.

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Hombre latino con overol azul, casco amarillo y gafas, sentado en una viga de metal en una obra. Andamios y grúas de construcción en el fondo.
La caída de la obra pública golpeó la demanda de herramientas industriales y fue uno de los factores que impulsó el cierre de la fábrica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según pudo saber este medio, el viraje tampoco rindió los resultados esperados: los discos abrasivos que fabricaba la planta se orientan principalmente a maquinaria de construcción, un sector que atraviesa una fuerte contracción por el fin de la obra pública en el país.

Los trabajadores se enteraron de la decisión al llegar a la planta el pasado martes, donde personal de seguridad, abogados y representantes de Recursos Humanos de la compañía los esperaban para comunicarles los despidos. Según comentó una fuente con conocimiento del caso a este medio, la noticia tomó por sorpresa a los operarios y administrativos, que no habían recibido ningún aviso previo.

En ese marco, Stanley Black & Decker solicitó la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), una herramienta judicial que permite a empresas en situación financiera comprometida desvincular personal bajo condiciones especiales. La compañía pretende aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que habilita el pago del 50% de la indemnización en casos de fuerza mayor o falta de trabajo. AOMA rechaza esa vía y exige el pago íntegro conforme al artículo 245 de la misma ley, que establece la indemnización completa por despido sin causa.

Desde que se conoció la decisión, los 61 trabajadores permanecen en la planta en una toma pacífica como medida de presión para garantizar el cobro completo de sus indemnizaciones. El gremio rechaza además la propuesta empresaria de abonarlas en dos cuotas y mantiene la exigencia de un pago único y en su totalidad.

La historia de la planta se remonta a 2013, cuando Stanley Black & Decker invirtió $100 millones para poner en marcha sus dos establecimientos en el país. La apuesta de entonces apuntaba a sustituir la importación de discos que hasta ese momento llegaban desde Alemania y Taiwán, y a ganar escala para exportar a mercados regionales donde la oferta era escasa, con foco en Brasil, Chile y Uruguay. Poco más de una década después, el deterioro del mercado externo y la presión de los productos importados terminaron por hacer inviable la operación.

El cierre de la planta de la firma americana se produce en un contexto de fuerte contracción del sector industrial. Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la industria metalúrgica acumuló una caída del 5,3% entre enero y septiembre de 2026 y opera con apenas el 40,2% de su capacidad instalada, el nivel más bajo para ese período desde que comenzó la serie en 2016. La competencia de productos importados figura entre los principales problemas identificados por las empresas del sector, en particular en segmentos como fundición, equipos eléctricos y otros productos de metal.

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