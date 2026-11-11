Tras dos feriados, el mercado argentino tendrá que ponerse al día con limitaciones por el día festivo en EEUU

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron con pérdidas el martes, encabezadas por los retrocesos de Bioceres y Vista. (NA)

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El mercado argentino volverá a operar este miércoles después de dos jornadas sin actividad local, con la necesidad de incorporar movimientos dispares que los activos del país registraron en el exterior durante el parate en la plaza porteña. En esos dos días, la deuda soberana avanzó y el riesgo país bajó, mientras que los ADR argentinos terminaron mayormente en baja durante la última rueda en Wall Street. A ese cuadro se agrega la depreciación del real brasileño frente al dólar, una variable que suele seguirse de cerca por su incidencia sobre las cotizaciones financieras locales del dólar.

La reapertura no contará, sin embargo, con todas las referencias externas disponibles. En Estados Unidos se conmemora el Día de los Veteranos: las bolsas de Nueva York operarán en su horario habitual, pero el mercado de bonos permanecerá cerrado. También habrá limitaciones en bancos, en la Reserva Federal y en los mecanismos habituales de liquidación internacional. Para los inversores argentinos, eso implica que los ADR podrán negociar con normalidad, aunque los CEDEAR y otras operaciones vinculadas a la plaza estadounidense podrían enfrentar ajustes en sus plazos de liquidación.

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El principal dato que dejó el período sin mercado local fue la mejora de los títulos soberanos en dólares. El lunes, los bonos Globales bajo ley extranjera subieron en promedio 1,8%, en una rueda que acompañó el repunte de los mercados internacionales. El riesgo país, elaborado por JP Morgan, retrocedió 66 puntos básicos y cerró en 873 unidades, luego de haber superado los 900 puntos durante la semana anterior.

El martes, la deuda argentina volvió a mostrar una variación positiva, aunque de menor magnitud. Los bonos terminaron con una suba promedio de 0,36% y el riesgo país descendió hasta 853 puntos básicos, una baja de 2,29% respecto de la rueda previa. El resultado dejó al indicador en su menor nivel de los últimos días y marcó una diferencia con el desempeño de las acciones argentinas negociadas en Nueva York.

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La mejora de los bonos se dio pese a un cambio en el clima financiero internacional. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos registró en octubre un aumento mensual de 0,4%, por encima del 0,3% que esperaba el consenso de analistas. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,3% por tercer mes consecutivo. El dato reforzó las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva y elevó las apuestas por una suba de tasas en diciembre.

Las tasas más altas en Estados Unidos tienden a reducir el atractivo relativo de los activos de mayor riesgo y suelen presionar a los mercados emergentes. Esa señal se reflejó en Wall Street el martes, cuando el Dow Jones bajó 0,30%, el S&P 500 cedió 0,38% y el Nasdaq retrocedió 0,74%. La ausencia de operaciones en el mercado estadounidense de bonos este miércoles limitará una de las referencias utilizadas para evaluar el efecto de esas expectativas sobre los títulos argentinos y sobre el riesgo país.

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Las acciones locales que cotizan como ADR cerraron el período con un recorrido menos favorable. El lunes habían mostrado una recuperación generalizada al compás de las subas de Wall Street, aunque YPF cayó 1,6% por el descenso del petróleo. La rueda del martes revirtió ese tono. Bioceres encabezó las bajas con un retroceso de 7,33%, seguida por Vista, que perdió 4,34%; Loma Negra, con una caída de 2,67%; Mercado Libre, que cedió 2,39%; e YPF, que bajó 2,13%.

Los papeles financieros también cerraron en rojo en Nueva York. Grupo Financiero Galicia descendió 1,65%, Banco Macro perdió 1,04%, BBVA Argentina retrocedió 0,83% y Supervielle cedió 1,72%. Entre las excepciones quedaron Globant, con una suba de 2,95%; Tenaris, que avanzó 1,65%; Edenor, con una mejora de 0,70%; y Telecom Argentina, que ganó 0,39%.

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La caída del petróleo aportó presión sobre los activos ligados a la energía. El Brent cerró el martes en USD 92,01 por barril, con una baja de 0,20%, después de haber operado por debajo de USD 90 durante la jornada. El retroceso del crudo afectó a empresas con exposición al negocio hidrocarburífero, como YPF, Vista, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur, aunque sus cotizaciones también se movieron en un contexto de bajas generalizadas en las bolsas estadounidenses.

En el plano cambiario regional, el dólar se fortaleció frente al real brasileño durante los días sin actividad en la Argentina. En San Pablo, la cotización pasó de 5,5078 reales por dólar el viernes 6 de noviembre a 5,5832 el lunes 9 y se mantuvo en ese valor hasta el martes 10. La variación, cercana a 1,4%, dejó una señal que el mercado local seguirá al retomar la operatoria, dado que el real es una de las monedas regionales con mayor influencia sobre el peso y sobre referencias como el contado con liquidación.

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La rueda local deberá procesar, por lo tanto, una mejora acumulada en la deuda, un descenso del riesgo país, la baja de los ADR durante el martes y una referencia regional menos favorable para las cotizaciones financieras. Con las acciones estadounidenses abiertas pero sin negociación de bonos del Tesoro ni funcionamiento habitual de los sistemas de liquidación, la jornada podrá ofrecer precios para parte de los activos, aunque la normalización de las referencias externas recién llegará el jueves.