Tesla en la Argentina: qué modelos vendería, a qué precios y por qué no llegará la Cybertruck al país

La llegada de Tesla a Argentina ya es un hecho, el 20 de noviembre se presenta oficialmente en el mercado local.

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Tesla lleva varias semanas en el centro de la conversación del mundo automotor y, en particular, del mercado argentino, por una serie de anuncios de alto impacto que terminaron con la fecha de lanzamiento de las ventas en el mercado local para fin de este mes.

Todo comenzó con el lanzamiento del Tesla Roadster, que trascendió el ámbito de la industria automotriz tras ser presentado como un auto capaz de volar.

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Sin embargo, hace algunos días la compañía también anunció el final de la producción de su polémica pick up, la Tesla Cybertruck. El modelo ya inició un proceso de reducción de su volumen de fabricación y quedará discontinuado a mediados de 2027.

Lo que algunos analistas de la industria interpretaron como una mala señal encontró una explicación racional de parte de Elon Musk. Según el CEO de la marca, el éxito de los Tesla Cybercab, los pequeños vehículos completamente autónomos que no tienen pedales ni volante y se utilizan exclusivamente como taxis en las ciudades donde están autorizados, obliga a incrementar la producción a mayor escala.

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La pickup Tesla Cybertruck dejará de fabircarse a mediados de 2027. Por ese motivo es poco probable que puedan traer unidades a Argentina en su primer año de operaciones comerciales. (Foto AP/Eric Gay, archivo)

Esa necesidad compite con la complejidad y el costo operativo de fabricar la pickup, una ecuación con la que la compañía justifica el cambio de prioridades.

La Cybertruck llegó al mercado con dos años de demora. Para entonces, Tesla disfrutaba del éxito comercial del Model Y, el vehículo más vendido del mundo en 2023; lanzaba el camión eléctrico Tesla Semi y prometía un auto urbano pequeño, que iba a fabricarse en México y tendría un precio estimado de USD 20.000.

Pero desde su salida a las calles, en noviembre de 2023, se vendieron poco más de 71.000 unidades: unas 39.000 durante 2024, 20.000 en 2025 y 12.000 entre enero y septiembre de este año. La cifra contrasta con las reservas anunciadas al comienzo de las ventas, que superaban las 250.000 unidades.

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La producción en serie de Tesla desde el año próximo será de los Model e y Model Y, y la pickup dejará capacidad industrial para fabricar más robotaxis como los Tesla Cybercab. REUTERS/Mike Blake

Tesla prepara su desembarco comercial en Argentina

La tercera razón por la que se sigue hablando de Tesla sí incumbe al mercado argentino y está directamente relacionada con el inicio de la comercialización de sus autos en el país.

En realidad, fueron dos las novedades conocidas el mismo día. Junto con el anuncio de la fecha de lanzamiento oficial de la marca en Argentina, el Boletín Oficial publicó el nuevo sistema de asignación de unidades para el cupo de autos híbridos y eléctricos de 2027. La norma prevé un tratamiento especial para las marcas que cumplan determinados requisitos, condiciones que, en principio, solo cumpliría Tesla.

El Gobierno determinó que, de las 25.000 unidades destinadas a empresas que importan vehículos y no producen en Argentina, el 10 % será asignado a nuevas marcas que realicen inversiones en infraestructura de carga para vehículos eléctricos. A priori, esa disposición le aseguraría a la empresa de Musk un volumen de 2.500 autos.

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Ese mismo día se anunció que el 20 de noviembre será el lanzamiento oficial de Tesla en Argentina. En el evento se espera que se conozcan mayores detalles de la operación, entre ellos la posible apertura del primer salón de exposición y ventas en el shopping Unicenter, de Martínez, provincia de Buenos Aires.

La inversión en una red de cargadores para autos eléctricos le dio a Tesla el acceso a tener al menos 2.500 autos en el cupo de 2027. REUTERS/Mike Blake

También podrían confirmarse el modelo de negocio para el mercado local, los vehículos que se comercializarán —presumiblemente, los Model 3 y Model Y— y el origen de las unidades importadas. China aparece como la alternativa más probable, aunque también podría ser Estados Unidos, especialmente después de que el Gobierno argentino anunciara la homologación automática de vehículos fabricados bajo estándares de seguridad norteamericanos.

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Cuánto costarán los Tesla en la Argentina

Hay expectativa sobre el precio con el que los Tesla llegarán a la Argentina, sobre todo porque los valores de ingreso al mercado uruguayo fueron inferiores a los de varios competidores. La versión de acceso del sedán Model 3 ronda los USD 33.000 en ese país.

La matriz impositiva argentina es diferente de la uruguaya. Existen costos e impuestos adicionales al arancel de importación del 35 % que corresponde a los vehículos de origen extrazona. Además, se desconoce el valor FOB —precio en el puerto de salida— de los modelos fabricados en Estados Unidos y China, por lo que no es sencillo estimar el precio final de los Tesla que lleguen al país.

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Como referencia, si se toma un valor FOB de USD 35.000, el techo que fijó el Gobierno para los autos incluidos en el cupo exento de arancel para 2027, el precio de venta podría elevarse hasta unos USD 60.000 en los modelos que alcancen ese límite.

El Tesla Model Y es el SUV de la marca y el modelo más caro de los que se comercializarán en Argentina. REUTERS/Bhawika Chhabra

En cambio, si el modelo más accesible de Tesla tuviera un valor FOB cercano a los USD 24.000, su precio podría ubicarse más cerca de los USD 38.000. De todos modos, la definición dependerá más de la estrategia comercial que de la carga impositiva: la marca deberá decidir si prioriza un menor margen para lograr un mayor impacto en el mercado.

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Lo que parece una certeza es que Tesla no venderá la Cybertruck en Argentina, ante la decisión de discontinuar el modelo y el objetivo de cumplir con los clientes que ya la reservaron y todavía esperan recibirla.

En ese sentido, Musk señaló que probablemente deberán devolver muchos depósitos. Aun si aceleran la producción hasta el cierre de la planta, la compañía no llegaría a cumplir con todos los pedidos pendientes. Las unidades que finalmente se entreguen podrían adquirir un valor adicional en el futuro por lo que este vehículo representó para la industria automotriz mundial.