Reunión reservada del papa León XIV con empresarios argentinos y diplomáticos: detalles del encuentro y la emoción de los presentes

El Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica

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Fue un encuentro reservado donde se destacaron las palabras amables, las bendiciones y el agradecimiento.

Ayer martes por la tarde, luego de su viaje a Córdoba y antes del encuentro con los jóvenes, la multitudinaria jornada que se realizó en el Monumento a los Españoles, en Palermo, el papa León XIV se reunió con empresarios y diplomáticos.

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El encuentro se realizó en Recoleta, en la sede de la Nunciatura Apostólica, el Palacio Fernández Anchorena, donde se alojó el Santo Padre en su estadía en el país. Las invitaciones las cursó el propio nuncio, monseñor Michael Wallace Banach.

Peter y Stephanie Lamelas, María Podestá, Martín Cabrales y Luis Galli

Del encuentro participaron el embajador de Estados Unidos en el país, Peter Lamelas, y su esposa, Stephanie; el flamante embajador de Perú, Carlos Tubino, y su esposa; y el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y su esposa Martina Maione; y María Podestá Herrera, embajadora de la Soberana y Militar Orden de Malta,

Entre los empresarios estuvieron Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América, y Martín Eurnekian, presidente de Aeropuertos Argentina; Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; Martín Cabrales, de la empresa cafetera homónima, quien asistió con su pareja, Dora Sánchez; Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, con su esposa, Claudia Spinelli; y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

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También estuvieron en la Nunciatura, según pudo saber este medio, Luis Galli, presidente de Grupo Newsan; Daniel Funes de Rioja, del estudio de abogados Bruchou & Funes de Rioja y expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); y Alejandro Roemmers, accionista del laboratorio Roemmers.

Daniel Funes de Rioja, Martín Cabrales y Luis Galli, ayer en Recoleta

La cita fue a las 19, pero los invitados llegaron una hora antes, y duró unos 45 minutos. Fue un encuentro de los empresarios y diplomáticos más cercanos a la nunciatura local, como lo definió uno de los presentes en diálogo con este medio. Los invitados esperaron en los jardines del señorial edificio y luego pasaron a uno de los salones principales donde esperaron al papa León.

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Cuando llegó, el pontífice habló durante unos minutos sobre su visita y remarcó lo feliz y agradecido que estaba con el viaje y, sobre todo, con el recibimiento y el amor que sintió del pueblo argentino. Luego, saludó uno por uno a los presentes, quienes pudieron decirle unas palabras.

“Fue muy emocionante. Nos habló muy calmado y se tomó el tiempo para saludarnos y bendecir a nuestras familias. Un momento único”, destacó Cabrales.

“Es impactante estar ahí con el Papa, tenerlo tan cerca, hablar con él. Fue muy bueno tenerlo en Argentina, para todos”, coincidió otro de los presentes.

La reunión fue muy austera, sin comida ni bebidas, y se les pidió a los invitados que no usaran sus celulares en el interior del salón.

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La medalla que les obsequió el Papa a los presentes

Los argentinos llevaron algunos regalos, en general relacionados con el país, como ponchos y mates, y el Papa les obsequió a todos los presentes una medalla conmemorativa de su visita a América Latina en un estuche de rojo con el su escudo papal y la inscripción “In illo uno unum”, el lema episcopal de su papado, que significa “En aquel que es uno (Cristo), somos uno”.

Antes del encuentro, León venía de una jornada intensa en Córdoba, donde dio una misa y habló ante más de medio millón de personas, y luego fue el protagonista de una vigilia con un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles. En su discurso lanzó una fuerte advertencia por las redes, el dinero y la pornografía: “Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos”.

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Martín Cabrales y Dora Sánchez

“También hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”, afirmó el Papa ante la multitud congregada en el Monumento a los Españoles.

En ese tramo del discurso incluyó una referencia directa al daño que, a su juicio, generan ciertas industrias: “Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”, sostuvo.