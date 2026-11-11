Peligran más de 1000 empleos en Tierra del Fuego por un cambio en la producción de aires acondicionados y más importación

La industria de aires acondicionados de Tierra del Fuego deberá adaptar sus procesos productivos a partir del 15 de diciembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria de aires acondicionados de Tierra del Fuego se prepara para una transformación de su esquema de fabricación que tendrá consecuencias sobre el empleo. A partir del 15 de diciembre, comenzará a regir un nuevo proceso productivo que permitirá a las empresas reducir el nivel de integración local de los equipos y, en consecuencia, necesitar menos trabajadores en las líneas de montaje.

El cambio, impulsado por las propias fabricantes para ganar competitividad frente a la apertura de las importaciones, pone en riesgo cientos de puestos de trabajo en un sector que emplea a más de 1.000 personas. De todos modos, aún no existen precisiones sobre la magnitud de los recortes en cada compañía.

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La modificación alcanza a las seis empresas que fabrican estos equipos en la provincia: Newsan, BGH, Radio Victoria, Solnik, Midea/Carrier y Electrofueguina. Todas deberán adaptar sus procesos industriales a las nuevas condiciones establecidas por el Gobierno, en un contexto de mayor competencia externa y de vencimiento de las medidas antidumping que durante los últimos años limitaron el ingreso de productos importados.

El nuevo esquema fue aprobado mediante la Resolución 351/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, publicada el 4 de septiembre pasado en el Boletín Oficial. La normativa estableció una nueva secuencia de operaciones para la fabricación de acondicionadores de aire y reemplazará el proceso productivo vigente desde 2018.

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La iniciativa surgió de una propuesta presentada por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Las entidades empresarias solicitaron actualizar las condiciones de fabricación para adecuarlas a las tecnologías utilizadas internacionalmente y permitir que las plantas locales mantengan su competitividad.

El principal cambio consiste en la posibilidad de producir los equipos con un menor nivel de integración local, lo que reduce la cantidad de operaciones que deben realizarse dentro de las fábricas fueguinas. Esa modificación implica una menor necesidad de mano de obra en determinadas etapas del proceso industrial.

Aunque el nuevo sistema entrará en vigencia el 15 de diciembre, las empresas contarán con un plazo máximo de 180 días corridos para adecuar sus instalaciones y procesos productivos. Una vez transcurrido ese período, deberán tramitar un nuevo inicio de producción, incluso para aquellos modelos que ya cuentan con acreditación de origen vigente. La resolución también estableció que las compañías con compromisos pendientes de integración local deberán presentar un cronograma para cumplirlos en un plazo máximo de un año desde el inicio de la fabricación bajo el nuevo esquema.

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La apertura importadora y el vencimiento de las medidas antidumping

La modificación del proceso productivo se produce en un contexto de apertura comercial que representa un desafío para las empresas radicadas en Tierra del Fuego. Las fabricantes impulsaron el cambio como una herramienta para reducir costos y sostener la actividad frente a la creciente competencia de productos provenientes del exterior.

Uno de los factores centrales es el vencimiento de las medidas antidumping aplicadas a los acondicionadores de aire importados. Hace aproximadamente un mes finalizó la medida correspondiente a los equipos provenientes de Tailandia, mientras que el próximo 6 de julio de 2027 vencerá la protección antidumping sobre los productos originarios de China, considerada la más relevante para el sector.

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La eliminación de estas medidas de defensa comercial representa un nuevo escenario competitivo para las fabricantes locales, que buscan adaptar sus estructuras de costos antes de que se profundice la competencia con los productos importados.

Desde AFARTE explicaron a Infobae que las compañías necesitan avanzar en una reorganización de sus procesos industriales para afrontar las nuevas condiciones del mercado. “Las empresas que fabrican acondicionadores de aire buscan eficientizar sus procesos productivos para ser más competitivas en un contexto de apertura económica”, señalaron fuentes de la entidad.

En ese sentido, agregaron: “Esta adecuación técnico-productiva aparece como una condición indispensable para reforzar la competitividad de las plantas industriales radicadas en Tierra del Fuego y resguardar la sustentabilidad del sector”. “La actualización del esquema productivo permitiría sostener la fabricación local en un contexto de presión creciente sobre costos, aranceles, abastecimiento y competencia externa”, completaron.

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La posición de las empresas refleja la necesidad de modificar la organización industrial para mantener la fabricación en la provincia. Sin embargo, la reducción de las operaciones que deben realizarse localmente también tendrá consecuencias sobre la cantidad de trabajadores necesarios para producir los equipos.

BGH analiza una reducción de hasta 250 trabajadores

Uno de los casos más concretos es el de BGH, que analiza una reducción de entre 200 y 250 puestos de trabajo en su planta de Río Grande, como parte del proceso de adaptación a las nuevas condiciones de fabricación.

La compañía cuenta actualmente con aproximadamente 650 trabajadores comprendidos en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), distribuidos entre las líneas de producción de aires acondicionados y televisores.

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Fuentes cercanas a BGH explicaron a este medio que el cambio productivo responde a la necesidad de mantener la competitividad frente al nuevo escenario de importaciones, especialmente ante el vencimiento de la medida antidumping que alcanza a los equipos provenientes de China. “Lo importante es que hubo un cambio del proceso productivo de aires que nos permite mantener competitividad teniendo en cuenta lo del dumping de China”, señalaron.

BGH analiza una reducción de entre 200 y 250 trabajadores en su planta de Río Grande, donde produce aires acondicionados y televisores

Las mismas fuentes reconocieron que la nueva modalidad de fabricación requiere menos trabajadores en las líneas industriales, aunque aclararon que todavía se analiza la cantidad de puestos que resultarán afectados. “Con este nuevo proceso productivo, necesitás menos gente en la línea”, reconocieron.

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Desde el entorno de la compañía indicaron que la modificación permite adecuar la fabricación a las normativas y tecnologías utilizadas en otros países, con un menor nivel de integración de componentes dentro de las plantas locales. En relación con la cantidad de trabajadores involucrados, señalaron: “Estamos viendo cuánta gente va a ser”.

La empresa también destacó que el proceso de adaptación no será inmediato, debido a que requiere modificar la organización de las instalaciones y adecuar las líneas industriales. Según indicaron, la compañía busca acompañar a los trabajadores durante esta transición y cumplir con las disposiciones correspondientes. “Estamos buscando acompañar a la gente. Esto no va a ocurrir mañana”, afirmaron. Pero sí será hacia fin de año.

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La situación generó preocupación en la UOM, que cuestiona la reducción de puestos de trabajo en el sector. El dirigente sindical Oscar Martínez intervino en el conflicto por la situación laboral de los operarios de BGH, en medio de las conversaciones sobre la reorganización de la planta.

Las fuentes cercanas a la empresa relataron el lado B de la historia. En paralelo con la adecuación de sus procesos de fabricación en Tierra del Fuego, dijeron que BGH avanza en una estrategia de diversificación de negocios, con la incorporación de nuevas marcas y categorías de productos. La compañía mantiene en la provincia sus actividades industriales vinculadas con aires acondicionados y televisores, mientras desarrolla otras líneas comerciales que incluyen electrodomésticos, pequeños aparatos para el hogar y telefonía celular.

Entre las novedades figura la incorporación de la distribución de Krups, especializada en cafeteras. La empresa también comercializa pequeños electrodomésticos de Moulinex y aspiradoras de Rowenta. En el segmento de línea blanca, BGH cuenta con una oferta de heladeras y productos para lavado, que actualmente importa. Otro de los negocios que busca desarrollar es la distribución de celulares Xiaomi, con la intención de ampliar su participación hacia otros productos del ecosistema de la marca. “Ahí queremos expandirnos al ecosistema Xiaomi”, señalaron fuentes cercanas a la compañía.