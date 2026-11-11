Para Morgan Stanley hay demasiado pesimismo en el precio de la deuda argentina: cuál es el bono que considera atractivo

FOTO DE ARCHIVO. Un edificio de Morgan Stanley en Nueva York, EEUU. REUTERS/Lucas Jackson

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La venta masiva de deuda argentina, en medio de un cambio drástico en las expectativas antes de las elecciones presidenciales del país del próximo año, fue demasiado lejos, según un informe de Morgan Stanley citado por la agencia Bloomberg.

Los bonos soberanos del país implican actualmente una probabilidad de entre 41% y 52% para el escenario pesimista de la entidad, frente al rango de entre 11% y 20% de hace tres meses, escribió el estratega Simon Waever en un informe publicado el martes. Ese escenario supone una probabilidad de dos tercios de que la Argentina logre atravesar la situación con dificultades y una chance de un tercio de caer en default.

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“Que la cotización ya se aproxime al 50% del resultado del escenario pesimista para la mayoría de los bonos, a menos de un año de las elecciones, no está justificado”, afirmó Waever. Según el analista de Morgan Stanley, esto “parece una sobrerreacción impulsada por el desarme de posiciones, aun cuando los datos y el ánimo interno fueron más débiles de lo previsto”.

Los bonos argentinos en dólares cayeron cerca de 14% desde fines de julio, el peor desempeño entre los mercados emergentes, a medida que los inversores mostraron una preocupación creciente por las posibilidades de reelección del presidente Javier Milei. Quienes sostienen que los temores son exagerados se han visto cuestionados, hasta ahora, por la persistente debilidad de la deuda del país, una tendencia que se prolongó después de que los aliados de derecha de Milei sufrieran derrotas en las elecciones presidenciales de Brasil y en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos.

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Javier Milei, presidente de Argentina (EFE/Mariscal)

El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos se incrementó más del doble desde el mínimo de julio y superó los 900 puntos básicos a comienzos de este mes. Así, se acercó al umbral de 1.000 puntos básicos habitualmente asociado con deuda en situación de estrés, según un índice de JPMorgan Chase.

Aunque Morgan Stanley no espera que los bonos “recuperen por completo” la debilidad reciente, Waever consideró que el tramo largo de la curva, incluidos los títulos con vencimiento en 2041, ofrece una relación riesgo-retorno “atractiva”, señaló Bloomberg.

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Los mercados financieros reabren tras la visita de León XIV

El mercado argentino reanudará sus operaciones, luego de dos feriados locales, con una referencia central: la evolución favorable que registraron los bonos soberanos mientra la plaza porteña estuvo cerrada. La vuelta se producirá, sin embargo, con información externa incompleta, porque Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos y su mercado de deuda no tendrá actividad.

Mientras no hubo rueda en Argentina, los títulos Globales bajo ley extranjera acumularon dos jornadas de alzas. El lunes avanzaron en promedio 1,8%, acompañando una mejora de los mercados internacionales. Ese movimiento impulsó una baja de 66 puntos básicos en el riesgo país, calculado por JPMorgan Chase, que finalizó en 873 unidades tras haber superado los 900 puntos la semana previa.

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El martes, los bonos argentinos extendieron la recuperación, aunque a un ritmo más moderado. El incremento promedio fue de 0,36% y llevó al riesgo país a 853 puntos básicos. La reducción fue de 2,29% frente a la jornada anterior y dejó al indicador en su menor nivel de los últimos días.

La operatoria local deberá incorporar esas variaciones acumuladas al reabrir. Pero la ausencia de negociación de bonos en Estados Unidos limitará las referencias habituales para medir el comportamiento de la deuda argentina y del diferencial de tasas que refleja el riesgo país.

Las bolsas neoyorquinas sí funcionarán normalmente, aunque las restricciones alcanzarán a bancos, la Reserva Federal y los mecanismos internacionales de liquidación. En ese marco, habrá precios para algunos activos, pero las referencias completas volverán recién el jueves.

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Con información de Bloomberg