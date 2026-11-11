Mercados: las acciones argentinas operan sin cambios en una jornada con actividad limitada en Wall Street

En Wall Street solo hay negocios con acciones, pero no renta fija.

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En las bolsas de Nueva York hay una operatoria acotada debido a la conmemoración del Día del Veterano de Guerra en los EEUU. Los principales índices exhiben una tendencia favorable, con el panel tecnológico Nasdaq al frente (+1,9%). Destaca el rebote de las acciones de Nvidia (+3,6%), mientras la empresa atraviesa un conflicto interno por una relación extramatrimonial de su CEO, Jensen Huang, con una supuesta espía china.

A las 11:40 horas. el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae un 0,3%, en los 83.587 puntos. Entre los ADR y acciones de empresas argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay cifras mixtas: YPF sube 0,2%, a USD 37,35, mientras que Grupo Galicia pierde 0,3% y Mercado Libre cae un 1 por ciento.

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En Wall Street este miércoles hay operaciones con acciones, pero no con bonos. Sin la referencia de EEUU, el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos entre los bonos del Tesoro de EEUU y las emisiones emergentes, opera con mínima baja, en los 852 puntos básicos.

Las acciones estadounidenses subieron el miércoles, impulsadas por el repunte de Nvidia y otras empresas de semiconductores, el cambio en las expectativas de los inversores respecto a una posible subida de tipos por parte de la Reserva Federal el próximo mes y la caída de las criptomonedas.

A medida que se acerca la esperada salida a bolsa de Anthropic, el sector de la IA sigue ocupando un lugar central, especialmente después de que las elecciones de mitad de mandato hayan llevado al país a una encrucijada en lo que respecta al desarrollo de centros de datos.

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En Brasil, el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo progresa 0,8%, en los 172.641 puntos, mientras que el dólar cedía dos centavos o 0,4%, en los 5,56 reales por unidad.

Los precios del petróleo subían alrededor de un 1% con respecto a los mínimos de dos meses registrados en la sesión anterior, después de que el jefe de seguridad de Irán dijo que Teherán no permitiría que ni una sola partícula de material nuclear enriquecido salga del país.

Washington señaló que las cuestiones nucleares deben formar parte de cualquier negociación inicial con Teherán destinada a poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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Los futuros del Brent subían 1,28 dólares, o un 1,4%, a USD 92,77 el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate ganaba 76 centavos, o un 0,9%, a 86,80 dólares.

En la sesión anterior, los precios del petróleo cayeron inicialmente más de tres dólares por barril después de que funcionarios estadounidenses restaron importancia a la necesidad de nuevos ataques militares contra Irán. Posteriormente, los precios recortaron parte de las pérdidas tras las declaraciones de un responsable de seguridad iraní, quien afirmó que no se estaban manteniendo conversaciones entre ambas partes.

Hay pocos indicios de que los ataques en el Estrecho de Ormuz vayan a remitir después de que 37 buques fueran atacados en octubre, la cifra mensual más alta desde el inicio de la guerra, según datos del “Washington Institute for Near East Policy”.

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Un petrolero fue alcanzado al noreste de Lima, en Omán, informó el martes la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO). La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán dijo por separado el martes que dos petroleros se incendiaron tras chocar contra minas navales en una “ruta no autorizada” del estrecho.

Por el lado de la oferta, las reservas de crudo de Estados Unidos aumentaron en 9 millones de barriles durante la última semana, según fuentes del mercado que citaron datos del Instituto Americano del Petróleo (API). Los datos oficiales se darán a conocer más tarde el miércoles.

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