Martín Galdeano, presidente de Ford: “Hay marcas que son oportunistas, trajeron autos y no dan servicio de posventa”

Martìn Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, habló del cupo de autos híbridos y eléctricos para 2027.

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La semana pasada, el Gobierno reglamentó el modo de asignación de los cupos de autos híbridos y eléctricos de 2027. La decisión modifica los requisitos para acceder al beneficio de importar sin el arancel extrazona del 35 %.

La recepción de las propuestas de cada marca se abrió el 7 y cerrará el 17 de noviembre próximo. Los fabricantes tendrán un piso de 750 unidades y el remanente se distribuirá de acuerdo con su participación en el mercado durante los últimos dos años y sus antecedentes de comercialización de vehículos electrificados en el mismo período.

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Los importadores, en cambio, tendrán subcupos diferenciados entre grandes, medianos, pequeños y nuevos. Sin embargo, los porcentajes varían según esa categorización y dejan una proporción muy baja para los más pequeños, lo que podría funcionar como un filtro en el mercado.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica, participó este lunes de la feria de transporte y logística de San Pablo, donde la marca lanzó la Ford Transit City eléctrica y exhibió la Ford Ranger Súper Duty. Esta última es la versión más extrema de la pickup mediana de Ford, se fabrica en Tailandia y, por el momento, la compañía solo la muestra para medir la reacción del mercado.

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En una entrevista con Infobae, el ejecutivo argentino habló del cambio que se aplicará al cupo 2027 y dejó algunas reflexiones sobre las que vale la pena prestar atención.

“Veo un cambio muy positivo con un cupo que, al final del día, termina siendo un beneficio para el cliente, pero que a la vez nos obliga a todos a participar de ese cupo de manera relevante. Celebro realmente que se empiece a considerar a quién invierte, quién produce, quién exporta”, dijo el presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica.

La cuota de pequeños importadores chinos se verá reducida dentro del cupo de híbridos y enchufables del año próximo dada la nueva manera de asignar unidades que estableció el Gobierno.

El ejecutivo amplió su concepto y fue un paso más allá al señalar que “creo que es lo que debería haber sido siempre, pero además debería ser así para toda la cuota. Y cuando digo para toda la cuota, me refiero a los 50.000 autos del cupo y no solo a la mitad de los fabricantes”.

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Galdeano hizo un balance de los tres años que lleva este programa del Gobierno para promover la electromovilidad con una exención del pago del arancel de importación extrazona.

“Creo que el Gobierno tuvo un objetivo que fue agregar competencia para que el cliente se beneficie y que eso ponga presión sobre los precios. Y todos esos objetivos me parece que se cumplieron. Cuando vos tenés competencia, mayor competencia con igualdad de condiciones, ganan todos. El primero que gana es el cliente, porque tiene una cantidad de opciones que antes no tenía, y terminamos ganando todos porque nos obliga a ser mejores”.

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El cupo 2025 se superpuso con el de 2026 y, en lugar de sumar 50.000 autos por año, en un lapso de cinco meses llegaron al mercado 80.000 vehículos. Esto modificó una ecuación inicial de participación del 8 % en el total de patentamientos a una del 15 %, impulsada también por la caída de las ventas de autos 0 km registrada durante la primera mitad de este año.

La producción automotriz y la participación de mercado total y electrificado, serán variables que influirán en la asignación del cupo 2027 entre los fabricantes.

“Yo lo hubiera hecho siempre de una forma que contemplara la producción. Para mí está muy bien que hayan agregado eso en el cupo de 2027 como una variable a considerar para la asignación de los cupos”, dijo Galdeano.

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La crítica tiene una explicación: las automotrices quedaron compitiendo con marcas nuevas, de poco volumen, que ganaron ventas únicamente gracias al precio al que podían comercializar los autos del cupo.

“Si se trata de promover un mercado, pero hay marcas que son solamente oportunistas, que ahora están y después, mañana, ante un estornudo de cualquier cosa ya no están más, a mí me preocuparía. Primero, como cliente me preocuparía, pero creo que como Gobierno también te debería preocupar. Es importante tratar de asegurarse de que las marcas tengan capacidad de estar durante un período un poco más largo y que no sea el oportunista que se fue con una valijita a traer autos y después, cuando tiene que dar posventa, no está más”, afirmó.

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El presidente de Ford marcó la diferencia entre un importador nuevo y una terminal automotriz.

“Nosotros somos una marca que venimos invirtiendo en Territory año tras año, desde antes del cupo, y pagando 35 % de impuestos en las versiones nafteras. Después sí, entramos al cupo muy fuerte, pero estábamos desde antes”, afirmó.

El mercado 2026 no fue lo esperado

Cuando empezó el año, prácticamente todos los ejecutivos de la industria pronosticaban que se patentarían más autos que en 2025. Sin embargo, tras perder por muy poco en enero, desde febrero comenzó a verse que las ventas no igualaban la referencia interanual e incluso la brecha se amplió durante el segundo trimestre.

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Si bien desde julio las matriculaciones se recuperaron parcialmente, en octubre se produjo una nueva caída que volvió a sorprender al sector.

Ford importó casi 11.000 Territory Híbridas, pero desde dos años antes estaba trayendo las versiones nafteras pagando el 35% de arancel.

“El mercado este año estará en 530.000 unidades. Se esperaba más. Creo que hubo exceso de oferta, pero todos nosotros pensábamos en enero que se iban a vender entre 650.000 y 700.000 unidades. Entonces, cuando se combina que todos nosotros nos preparamos para 650.000 ventas y planificamos producción e importaciones para un mercado de 650.000 autos, con marcas nuevas que entran todo el tiempo, creo que ahí está la explicación de todo lo que hay hoy y que generó una guerra de precios”, opinó Galdeano.

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Sin embargo, su opinión es que “una industria que cae el 13 % no está nada mal. Fue una industria muy peleada y quizás nos cargamos demasiado stock en las fábricas. Entonces, eso me parece que no está bien. Y para el año que viene esperamos una industria similar a este año. Por ahí, un poquito más alta, pero habrá que ver qué pasa con el costo de financiación y con lo que puede hacer el Banco Nación. Este tipo de medidas le hace muy bien a dinamizar el nivel de actividad en nuestra industria”, dijo.

“La tasa cero la subsidiamos las automotrices. Cuando la tasa estaba en torno al 40 %, nuestra capacidad de subsidiarla para todos los productos era muy limitada. Entonces, había que ver dónde poner tasa 0 %. En cambio, cuando hay una tasa más baja, se puede empezar a extender a más productos”, explicó.

“Para mí, la tasa cero o subsidiada, siempre que sea accesible, es fundamental para nuestra industria. Pero tiene que ser una tasa baja y a largo plazo, para que la cuota sea accesible para alguien que tiene que pagarla todos los meses”, finalizó.