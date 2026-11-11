Economía

Los números detrás del escándalo de infidelidad y espionaje en Nvidia: cuánto pueden perder la empresa y los accionistas

La investigación sobre la relación de Jensen Huang con una empresaria china y el riesgo de una eventual salida del CEO elevan la incertidumbre sobre el valor de Nvidia

Jensen Huang, CEO de Nvidia, junto a su esposa, Lori Huang (izquierda), y con una empresaria china señalada por Estados Unidos como presunta espía (derecha). (Composición fotográfica)
Jensen Huang, CEO de Nvidia, junto a su esposa, Lori Huang (izquierda), y con una empresaria china señalada por Estados Unidos como presunta espía (derecha). (Composición fotográfica) (Composición Reuters/captura de video )
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Las acciones de Nvidia profundizaron sus bajas ayer martes en medio de las dudas sobre la continuidad de Jensen Huang como director ejecutivo. El papel llegó a caer hasta 6% ayer, después de haber perdido más de 4 % en la rueda previa, mientras los inversores evalúan el impacto que tendría para la compañía una eventual salida de su fundador y principal figura pública.

La caída llevó el precio de la acción a USD 167,74 el martes y la dejó encaminada a su menor cierre desde el 30 de marzo. Parte de la presión coincidió con una venta más amplia en los mercados, luego de un dato de inflación de octubre mayor al previsto que reforzó las expectativas de una suba de tasas el mes próximo. Sin embargo, el foco de los inversores estuvo puesto en la investigación abierta por el directorio de la empresa sobre una relación extramatrimonial admitida por Huang y sus posibles implicancias.

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La situación agregó un riesgo que hasta ahora no aparecía de forma explícita en la cotización: el llamado riesgo de hombre clave (“key man risk”). Huang cofundó Nvidia hace más de tres décadas y es identificado por el mercado con la estrategia que llevó a la empresa a dominar el negocio de procesadores gráficos destinados a sistemas de inteligencia artificial. Por eso, una investigación que pueda comprometer su permanencia tiene consecuencias que exceden la reacción inicial de la acción.

El analista tecnológico Dan Ives dijo a Yahoo Finance que una salida de Huang podría reducir entre 25% y 30% el valor de mercado de Nvidia. Su argumento es que el CEO concentra una parte decisiva de la dirección tecnológica y comercial de la compañía, y que no hay un reemplazo que pueda asumir el puesto sin alterar las expectativas sobre la competencia en chips para inteligencia artificial, tanto en Estados Unidos como en China.

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Esa hipótesis sirve como referencia para entender la magnitud de la corrección que el mercado podría considerar. Tras dos ruedas de bajas, la acción había perdido mpas del 10% de su valor. Es un descenso relevante, pero equivale a alrededor de un tercio del ajuste total temido. La diferencia sugiere que los inversores aún no dan por descontada una salida de Huang ni un deterioro equivalente de las perspectivas del negocio.

Los cálculos que circulan entre analistas parten de una premisa sencilla: la valuación de Nvidia depende de su posición dominante en el mercado de unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, y de su capacidad para sostener márgenes elevados. Bank of America estima que la compañía puede alcanzar USD 930.000 millones de ganancia bruta en 2030 si conserva 72% del mercado de GPU y un margen de 73%.

Las acciones de Nvidia cayeron a USD 167,74 por las dudas sobre la continuidad de Jensen Huang al frente de la compañía. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)
Las acciones de Nvidia cayeron a USD 167,74 por las dudas sobre la continuidad de Jensen Huang al frente de la compañía. (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El escenario alternativo es sensiblemente menos favorable. Si la participación de Nvidia cayera a 50% y su margen descendiera a 65%, la ganancia bruta proyectada sería USD 300.000 millones menor. Si el múltiplo con el que el mercado valora cada dólar de beneficio permaneciera sin cambios, la diferencia implicaría una pérdida potencial de valor cercana a USD 1,4 billones, equivalente a aproximadamente 30% de la capitalización que tenía la empresa antes de que se conociera el caso.

No se trata de una previsión sobre un resultado inevitable. Es un ejercicio que muestra cuánto pesan dos supuestos en la cotización: que Nvidia mantenga su liderazgo tecnológico y que Huang continúe al frente de la compañía. Una eventual sucesión podría abrir interrogantes sobre ambos puntos, aun si las operaciones, la hoja de ruta de productos y los contratos vigentes no sufrieran una alteración inmediata.

El directorio anunció una investigación independiente para determinar si existió algún compromiso para la seguridad nacional o para secretos de la empresa. Reuters informó que el escrutinio se relaciona con los vínculos de Huang con la empresaria china Alice Huang, a quien autoridades estadounidenses sospechan de tener nexos con la inteligencia de Beijing. Según una publicación de The Information citada por la agencia, esos vínculos habrían ayudado a canalizar hacia compañías chinas al menos USD 7.500 millones en chips de Nvidia.

La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre esa información. Alibaba, Tencent, Megaspeed y Shanghai Century Litong tampoco realizaron declaraciones inmediatas fuera del horario laboral. Huang comunicó a los empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, sin ofrecer detalles sobre la relación.

Para los accionistas, el desenlace de la investigación será el dato central. Si el directorio ratifica su respaldo a Huang y no surgen pruebas de afectación a la compañía o de incumplimientos vinculados con controles de exportación, parte de la baja podría revertirse. La acción también cuenta con un respaldo operativo: el consenso de analistas seguía ubicado en torno a USD 332 por acción, según datos de FactSet, bastante por encima de la cotización posterior a la caída.

Pero el mercado también comenzó a incorporar una prima de incertidumbre. Citi redujo su precio objetivo para Nvidia a USD 285 desde USD 315, al mencionar menores valuaciones para las compañías de semiconductores y el riesgo asociado a la investigación sobre el CEO. La revisión no presupone la salida de Huang, pero refleja que la estabilidad del liderazgo ya se convirtió en una variable financiera.

La empresa cuenta además con una autorización acumulada de recompra de acciones por USD 230.000 millones, un recurso que podría amortiguar presiones sobre el papel. Aun así, las recompras no resuelven la cuestión que está detrás de las proyecciones: si Nvidia puede conservar su participación de mercado y sus márgenes si su fundador deja de conducirla. La respuesta del directorio y la evolución de las investigaciones definirán si la baja reciente fue una corrección acotada o el comienzo de una revisión más profunda de su valuación.

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